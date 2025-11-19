பிக் பாஸ் ரகசியம் உடைந்தது! அடுத்த வார எலிமினேஷன், டைட்டில் வின்னர்- திவாகர் கொடுத்த ஷாக் தகவல்

Bigg Boss 9 Tamil: பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து, கடந்த வாரம் வெளியேறிய வாட்டர்மெலான் ஸ்டார் திவாகரிடம் டைட்டில் வின்னர் மற்றும் அடுத்த வாரம் எலிமினேஷன் குறித்து ஷாக்கிங் தகவல் ஒன்று பகிர்ந்துள்ளார். இது தொடபர்பான முழுமையான தகவலை இங்கே காணலாம்.
இந்தியத் தொலைக்காட்சிகளில் மிகவும் பரபரப்பாகவும், விறுவிறுப்பாகவும் ஓடிக் கொண்டிருக்கும் ரியாலிட்டி ஷோக்களில் ஒன்றான பிக் பாஸ் (Bigg Boss), தற்போது தனது ஒன்பதாவது சீசனை (Season 9) அடைந்திருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் 20 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய இந்த சீசன், ஒவ்வொரு வாரமும் நடக்கும் எதிர்பாராத எலிமினேஷன்களாலும், சமீபத்தில் நான்கு போட்டியாளர்கள் வைல்ட் கார்டு (Wild Card) என்ட்ரி கொடுத்ததாலும் பரபரப்பின் உச்சமாகப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது.
இந்த சீசனின் விறுவிறுப்பு ஒருபுறம் இருந்தாலும், நிகழ்ச்சியின் உள்ளே நடக்கும் சில நிகழ்வுகள் ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிருப்தியை உண்டாக்கி உள்ளன.
இதற்கு முன் வெற்றிகரமாக எட்டு சீசன்கள் ஒளிபரப்பப்பட்ட போதிலும், இந்த 9வது சீசன் போல் மோசமான சீசன் எதுவும் இல்லை என சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள். சண்டைகள், தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் மற்றும் வன்முறையான நடத்தைகள் அதிகரித்திருப்பது ரசிகர்கள் முகம் சுளிக்க ஒரு முக்கிய காரணமாகும். ஷோவின் தொகுப்பாளரான நடிகர் விஜய் சேதுபதி அவர்களும், வாராவாரம் போட்டியாளர்களைச் சந்திக்கும் போது, அவர்களின் மோசமான நடத்தையை வெளிப்படையாகக் கண்டித்து வருகிறார். "நீங்கள் மிகவும் மோசமாக நடந்துகொள்கிறீர்கள்," என்று அவர் மீண்டும் மீண்டும் அறிவுறுத்தியும், போட்டியாளர்கள் அதைக் காது கொடுத்துக் கேட்பதாகத் தெரியவில்லை. அவரது அறிவுரைகளும், கண்டிப்புகளும் வீணாகிறதோ என்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது.
தற்போது 42 நாட்கள் கடந்துள்ள நிலையில், கடந்த வாரம் இந்த வீட்டை விட்டு திவாகர் வெளியேறினார். இதனால் அவரது ரசிகர்கள் சற்று வருத்தத்தில் உள்ளனர்.
இந்நிலையில் வெளியே வந்த திவாகரிடம் டைட்டில் வின்னர் யார் என ஜாக்குலின் ஒரு கேள்வி எழுப்பினார். அப்போது அதற்குப் பதிலளிக்கும் வகையில், யாரையும் இப்போதே வெற்றியாளர் என்று உறுதியாகக் கூறும் அளவுக்குப் போட்டியாளர்கள் யாரும் தங்கள் விளையாட்டை இன்னும் வெளிப்படுத்தவில்லை. இந்த வெளியேற்றும் முடிவுகள் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். அடுத்த எலிமினேஷனில் யார் வெளியேற அதிக வாய்ப்பு உள்ளது என்ற கேள்விக்கு, அவர் ரம்யா, அரோரா, சுபிக்ஷா ஆகிய மூன்று பேரின் பெயர்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
