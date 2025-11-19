English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிக் பாஸ் ரகசியம் உடைந்தது! அடுத்த வார எலிமினேஷன், டைட்டில் வின்னர்- திவாகர் கொடுத்த ஷாக் தகவல்

பிக் பாஸ் ரகசியம் உடைந்தது! அடுத்த வார எலிமினேஷன், டைட்டில் வின்னர்- திவாகர் கொடுத்த ஷாக் தகவல்

Bigg Boss 9 Tamil: பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து, கடந்த வாரம் வெளியேறிய வாட்டர்மெலான் ஸ்டார் திவாகரிடம் டைட்டில் வின்னர் மற்றும் அடுத்த வாரம் எலிமினேஷன் குறித்து ஷாக்கிங் தகவல் ஒன்று பகிர்ந்துள்ளார். இது தொடபர்பான முழுமையான தகவலை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 19, 2025, 03:05 PM IST
  • சில நிகழ்வுகள் ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிருப்தியை உண்டாக்கி உள்ளன.
  • கடந்த வாரம் இந்த வீட்டை விட்டு திவாகர் வெளியேறினார்.
  • டைட்டில் வின்னர் இவர்தான்.

Trending Photos

அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் 7 இயக்குநர்கள்.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் டைரக்டர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Highest Paid Directors
அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் 7 இயக்குநர்கள்.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் டைரக்டர்! யார் தெரியுமா?
சூரிய நட்சத்திர பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கும் கஷ்ட காலம் முடியப்போகுது!
camera icon7
Sun Transit
சூரிய நட்சத்திர பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கும் கஷ்ட காலம் முடியப்போகுது!
அதிக வயது வித்தியாசத்தில் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு!
camera icon6
Actresses marriage
அதிக வயது வித்தியாசத்தில் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு!
டாப் தமிழ் படங்களில் வாய்ப்பை மறுத்த நடிகைகள்
camera icon7
South Indian Cinema Updates
டாப் தமிழ் படங்களில் வாய்ப்பை மறுத்த நடிகைகள்
பிக் பாஸ் ரகசியம் உடைந்தது! அடுத்த வார எலிமினேஷன், டைட்டில் வின்னர்- திவாகர் கொடுத்த ஷாக் தகவல்

Bigg Boss 9 Tamil: பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து, கடந்த வாரம் வெளியேறிய வாட்டர்மெலான் ஸ்டார் திவாகரிடம் டைட்டில் வின்னர் மற்றும் அடுத்த வாரம் எலிமினேஷன் குறித்து ஷாக்கிங் தகவல் ஒன்று பகிர்ந்துள்ளார். இது தொடபர்பான முழுமையான தகவலை இங்கே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்தியத் தொலைக்காட்சிகளில் மிகவும் பரபரப்பாகவும், விறுவிறுப்பாகவும் ஓடிக் கொண்டிருக்கும் ரியாலிட்டி ஷோக்களில் ஒன்றான பிக் பாஸ் (Bigg Boss), தற்போது தனது ஒன்பதாவது சீசனை (Season 9) அடைந்திருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் 20 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய இந்த சீசன், ஒவ்வொரு வாரமும் நடக்கும் எதிர்பாராத எலிமினேஷன்களாலும், சமீபத்தில் நான்கு போட்டியாளர்கள் வைல்ட் கார்டு (Wild Card) என்ட்ரி கொடுத்ததாலும் பரபரப்பின் உச்சமாகப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது.

இந்த சீசனின் விறுவிறுப்பு ஒருபுறம் இருந்தாலும், நிகழ்ச்சியின் உள்ளே நடக்கும் சில நிகழ்வுகள் ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிருப்தியை உண்டாக்கி உள்ளன.

இதற்கு முன் வெற்றிகரமாக எட்டு சீசன்கள் ஒளிபரப்பப்பட்ட போதிலும், இந்த 9வது சீசன் போல் மோசமான சீசன் எதுவும் இல்லை என சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள். சண்டைகள், தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் மற்றும் வன்முறையான நடத்தைகள் அதிகரித்திருப்பது ரசிகர்கள் முகம் சுளிக்க ஒரு முக்கிய காரணமாகும். ஷோவின் தொகுப்பாளரான நடிகர் விஜய் சேதுபதி அவர்களும், வாராவாரம் போட்டியாளர்களைச் சந்திக்கும் போது, அவர்களின் மோசமான நடத்தையை வெளிப்படையாகக் கண்டித்து வருகிறார். "நீங்கள் மிகவும் மோசமாக நடந்துகொள்கிறீர்கள்," என்று அவர் மீண்டும் மீண்டும் அறிவுறுத்தியும், போட்டியாளர்கள் அதைக் காது கொடுத்துக் கேட்பதாகத் தெரியவில்லை. அவரது அறிவுரைகளும், கண்டிப்புகளும் வீணாகிறதோ என்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது.

தற்போது 42 நாட்கள் கடந்துள்ள நிலையில், கடந்த வாரம் இந்த வீட்டை விட்டு திவாகர் வெளியேறினார். இதனால் அவரது ரசிகர்கள் சற்று வருத்தத்தில் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் வெளியே வந்த திவாகரிடம் டைட்டில் வின்னர் யார் என ஜாக்குலின் ஒரு கேள்வி எழுப்பினார். அப்போது அதற்குப் பதிலளிக்கும் வகையில், யாரையும் இப்போதே வெற்றியாளர் என்று உறுதியாகக் கூறும் அளவுக்குப் போட்டியாளர்கள் யாரும் தங்கள் விளையாட்டை இன்னும் வெளிப்படுத்தவில்லை. இந்த வெளியேற்றும் முடிவுகள் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். அடுத்த எலிமினேஷனில் யார் வெளியேற அதிக வாய்ப்பு உள்ளது என்ற கேள்விக்கு, அவர் ரம்யா, அரோரா, சுபிக்ஷா ஆகிய மூன்று பேரின் பெயர்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | சஸ்பென்ஸ் ஆக்‌ஷன் டிராமா... வேற லெவல் டாப் 12 திரைப்படங்கள் Netflix JioHotstar Prime Video

மேலும் படிக்க | இளம் வயதிலேயே திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. யார் யார் பாருங்க! 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bigg Boss 9 TamilWatermelon DiwakarBigg Boss 9 Tamil EliminationBigg Boss 9 Tamil Title Winner

Trending News