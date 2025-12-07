பிக்பாஸ் 9 : எதிர்பாராத எவிக்ஷன்.. பிரஜின் வெளியேற்றம்! இதுவரை வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு?

BB 9 Evicted Contestant Prajin Salary : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பு பெற்ற ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன், சில வாரங்களுக்கு முன்பு தொடங்கியது. இதில் அதிரடியாக வைல்ட் கார்டு மூலம் சில போட்டியாளர்கள் உள் நுழைந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் தான் பிரஜின்.
வைல்ட் கார்டில் வந்த பிரஜின்:
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில், எப்போதும் வயலட் சுற்று இருக்கும். இதன் மூலம் போட்டியாளராக இல்லாத சிலர் நிகழ்ச்சி தொடங்கிய சில நாட்களுக்கு பின்பு உள் நுழைவார்கள். அப்படி இந்த சீசனிலும், நான்கு பேர் உள்ளே வந்தனர். திவ்யா, அமித் ஆகியோர் தனித்தனியே உள்ளி வர, நட்சத்திர தம்பதியான பிரஜின் மற்றும் சாண்ட்ரா ஒன்றாக கேமிற்குள் வந்தனர். வந்த முதல் நாளிலேயே ஒவ்வொருவரின் கேம் பிளானை கேட்டு, அதனை கிழித்தெறிந்த பிரஜின், பலமான போட்டியாளராக இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அடுத்து வந்த நாட்களில் இவர் சாண்ட்ராவிற்கு பாடி கார்ட் மாதிரி மற்றும் இருந்து வருவதாக விமர்சினத்திற்கு ஆளானார்.
வெளியேற்றம்:
இரண்டு வாரத்திற்கு முன்பு, பிக்பாஸ் 9 போட்டியில் எவிக்ஷன் நடந்தது. அப்போது, பிரஜின் மற்றும் கெமி டேஞ்சர் சோனில் இருந்தனர். இரண்டு காரில், இருவரும் ஏறினர். அதில் எந்த போட்டியாளர் ஏறிய கார் திரும்ப வருகிறதாே, அவர் சேவ் செய்யப்பட்ட போட்டியாளர் என்றும், எது திரும்ப வரவில்லையோ, அவர் வெளியேற்றப்பட்ட போட்டியாளர் என்றும் கூறப்பட்டது. பிரஜின் திரும்ப வந்தார், கெமி வெளியேறினார். இந்த வாரமும் பிரஜின் அதே போன்ற டேஞ்சர் சோனில் இருந்தார். FJ, சாண்ட்ரா, பிரஜின் ஆகிய மூவரில் யாரேனும் ஒருவர் வெளியேற்றப்படலாம் என்று கூறப்பட்டது. இறுதியில், பிரஜின் பிக்பாஸ் 9 வீட்டை விட்டு எவிக்ட் செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்.
சம்பளம்:
பிக்பாஸ் வீட்டில் உள்ள அனைத்து பிரபலங்களுக்குமே அவர்களுக்கான சம்பளம் வழங்கப்படும். அவர்கள் எத்தனை நாட்கள் அந்த வீட்டில் இருந்தார்கள் என்பதை பொருந்து இந்த சம்பளம் மாறுபடும். பிரஜின், பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததே, 28வது நாளில்தான். இப்போது 63வது நாளில் வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார்.
பிரஜினிற்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ.2 லட்சம் சம்பளமாக வழங்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கும் போட்டியாளர்களில் ஒருவராக இவர் இருந்தாராம். இதையடுத்து, இவர் மொத்தம் 5 வாரம் வரை உள்ளே இருந்திருக்கிறார். இதனால் இவருக்கு ரூ.10 லட்சம் வரை சம்பளமாக வழங்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சாண்ட்ராவின் நிலை என்ன?
சென்ற முறை பிரஜின் வெளியே செல்லாததற்கே, சாண்ட்ரா அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்து மயங்கி விழுந்தார். அவர் திரும்ப வந்தவுடன் சரியாகி விட்டார். இந்த முறை, பிரஜின் உண்மையாகவே வெளியில் செல்வதால், அவர் என்னென்ன செய்யப்போகிறார் என்பதை நினைத்து ரசிகர்கள் அதை தொலைக்காட்சியில் பார்க்க ஆர்வத்துடன் இருக்கின்றனர்.
