English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிக்பாஸ் 9ல் கடைசி எவிக்‌ஷன்! வெளியேறிய முக்கிய போட்டியாளர்..ரசிகர்கள் குஷி

பிக்பாஸ் 9ல் கடைசி எவிக்‌ஷன்! வெளியேறிய முக்கிய போட்டியாளர்..ரசிகர்கள் குஷி

Bigg Boss 9 Tamil This Week Eviction : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் கடைசி எவிக்ஷன் நடந்ததாகவும் அதில் முக்கிய போட்டியாளராக இருக்கும் ஒருவர் எவிக்ட் ஆனதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 11, 2026, 12:12 PM IST
  • பிக்பாஸ் 9 கடைசி எவிக்‌ஷன்
  • வெளியேறிய முக்கிய போட்டியாளர்
  • யார் தெரியுமா?

Trending Photos

புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைக்காது! விண்ணப்பத்தில் இந்த தவறுகளை செய்யவே செய்யாதீங்க
camera icon11
Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைக்காது! விண்ணப்பத்தில் இந்த தவறுகளை செய்யவே செய்யாதீங்க
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மார்கழி 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்! இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மார்கழி 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்! இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Pension Scheme
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
பிக்பாஸ் 9ல் கடைசி எவிக்‌ஷன்! வெளியேறிய முக்கிய போட்டியாளர்..ரசிகர்கள் குஷி

Bigg Boss 9 Tamil This Week Eviction : தமிழ் மக்கள் மத்தியில், பெரிதாக கொண்டாடப்படும் நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது பிக்பாஸ். ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியான இது, இன்னும் சில நாட்களில் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டப்போகிறது. இதையடுத்து, இந்த நிகழ்ச்சியில் கடைசி எவிக்ஷன் நடந்திருப்பதாகவும், ஒரு முக்கிய போட்டியாளர் வெளியேற்றப்பட்டு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

பிக்பாஸ் சீசன் 9 : 

விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக் பாஸ்சீசன் 9 நிகழ்ச்சி இன்னும் சில நாட்களில் இறுதி கட்டத்தை எட்டப் போகிறது. இதில் முக்கிய போட்டியாளர்களாக கருதப்பட்ட பார்வதியும் கம்ருதீனும் ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டனர். இருவரும் பலமான போட்டியாளர்களாக கருதப்பட்டதை அடுத்து, இவர்கள் வெளியேறியதால் யார் இறுதிப்போட்டிக்கு செல்வது, யார் டைட்டிலை வெல்வது என்கிற எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக எழுந்துள்ளது. 

ஆரம்பத்தில் இருந்து சண்டையும் சர்ச்சையுமாக இருந்த பிக்பாஸ் சீசன் 9, தற்போது பழைய போட்டியாளர்கள் வீட்டிற்குள் வந்த பிறகு இன்னும் சூடுபிடிக்க ஆரம்பித்தது. வெளியில் சென்று எபிசோடை பார்த்த வியானா, ரம்யா ஜோ உள்ளிட்ட சில போட்டியாளர்கள், பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்ததும், யாரெல்லாம் தங்களை பற்றி பின்னால் பேசியிருக்கிறார்களோ அவர்களை வைத்து செய்தனர். அதிலும் குறிப்பாக வியானா, பாேட்டியாளர் விக்ரமிற்கு ‘வக்ரம் விக்ரம்’ என்கிற பெயரையே வைத்து விட்டார்.

கடைசி எவிக்ஷன்:

வழக்கமாக, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இறுதிக்கட்டம் நெருங்கும் போது, கடைசியாக டாப் 5 போட்டியாளர்கள் இருப்பார்கள். அதில், ஒவ்வொருவராக வெளியேற்றப்பட்டு, கடைசியில் வின்னர் யார் ரன்னர் யார் என்பதை மேடையில் அறிவிப்பர். அந்த ஐந்து போட்டியாளர்களாக சான்ட்ரா ஏமி, சபரி, திவ்யா, அரோரா, விக்ரம் ஆகியோர் இருக்கின்றனர். இவர்களில் இருந்து ஒருவர் தற்போது கடைசி எவிக்ஷனாக வெளியேற்றப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது

Sandra

வெளியேறியது யார்?

பிக்பாஸ் சீசன் 9ல் இருந்து கடைசியாக, சான்ட்ரா ஏமி வெளியேற்றப்பட்டு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. வைல்ட் கார்ட் மூலம், தனது கணவர் பிரஜினுடன் உள்நுழைந்த இவர் ஆரம்பத்தில் நன்றாக விளையாடிவந்தார். சமீப காலமாக நிறைய நெகடிவிட்டியையும் சந்தித்தார். ஆனால் கார் டாஸ்கில் பார்வதியும் கம்ருதீனும் அவரை சேர்ந்து கீழே தள்ளியது மற்றும் அவருக்கு Panic Attack வந்தது, அவர் மீது மக்களுக்கு அனுதாபத்தை ஏற்படுத்தியது. இதுதான், பார்வதி-கம்ருதீன் ரெட் கார்ட் வாங்கவும் காரணமாக இருந்தது. எப்போதாே எவிக்ட் ஆகப்பட்டிருக்க வேண்டிய இவர், எப்படியாவது மக்களிடம் இருந்து ஓட்டு வாங்கி, இத்தனை வாரங்களில் கடைசியாக சேவ் செய்யப்பட்டு வந்தார். ஆனால் இம்முறை இவருக்கு வாக்கு குறைவாக வந்ததால், பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

எக்ஸ் போட்டியாளர்கள், வீட்டிற்குள் வந்த பாேது சான்ட்ரா திவ்யா மற்றும் பிரஜினை வைத்து தவறாக பேசியதாக வியானா, திவ்யாவிடம் போட்டுக்கொடுத்து விட்டார். இதனால், இதுவரை சான்ட்ராவிற்கு உறுதுணையாக இருந்த திவ்யா, இப்போது அவருக்கு எதிராக திரும்பியிருக்கிறார். 

சான்ட்ரா எவிக்ட் ஆனது குறித்து தகவல் வெளியானாலும், எபிசோட் ஒளிபரப்பாகும் போதுதான் அவர் உண்மையாகவே வெளியேறினாரா இல்லையா என்பது தெரியும்.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சிக்குள் நுழைந்த பின்..உடல் எடை குறைந்த விக்ரம்!

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : 95 நாட்களில் கானா வினோத் பெற்ற சம்பளம் எவ்வளவு? 18 லட்சம் மட்டுமில்லை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bigg Boss 9 TamilBB 9 TamilSandraBB 9 EvictionSandra Amy

Trending News