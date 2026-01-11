Bigg Boss 9 Tamil This Week Eviction : தமிழ் மக்கள் மத்தியில், பெரிதாக கொண்டாடப்படும் நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது பிக்பாஸ். ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியான இது, இன்னும் சில நாட்களில் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டப்போகிறது. இதையடுத்து, இந்த நிகழ்ச்சியில் கடைசி எவிக்ஷன் நடந்திருப்பதாகவும், ஒரு முக்கிய போட்டியாளர் வெளியேற்றப்பட்டு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
பிக்பாஸ் சீசன் 9 :
விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக் பாஸ்சீசன் 9 நிகழ்ச்சி இன்னும் சில நாட்களில் இறுதி கட்டத்தை எட்டப் போகிறது. இதில் முக்கிய போட்டியாளர்களாக கருதப்பட்ட பார்வதியும் கம்ருதீனும் ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டனர். இருவரும் பலமான போட்டியாளர்களாக கருதப்பட்டதை அடுத்து, இவர்கள் வெளியேறியதால் யார் இறுதிப்போட்டிக்கு செல்வது, யார் டைட்டிலை வெல்வது என்கிற எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக எழுந்துள்ளது.
ஆரம்பத்தில் இருந்து சண்டையும் சர்ச்சையுமாக இருந்த பிக்பாஸ் சீசன் 9, தற்போது பழைய போட்டியாளர்கள் வீட்டிற்குள் வந்த பிறகு இன்னும் சூடுபிடிக்க ஆரம்பித்தது. வெளியில் சென்று எபிசோடை பார்த்த வியானா, ரம்யா ஜோ உள்ளிட்ட சில போட்டியாளர்கள், பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்ததும், யாரெல்லாம் தங்களை பற்றி பின்னால் பேசியிருக்கிறார்களோ அவர்களை வைத்து செய்தனர். அதிலும் குறிப்பாக வியானா, பாேட்டியாளர் விக்ரமிற்கு ‘வக்ரம் விக்ரம்’ என்கிற பெயரையே வைத்து விட்டார்.
கடைசி எவிக்ஷன்:
வழக்கமாக, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இறுதிக்கட்டம் நெருங்கும் போது, கடைசியாக டாப் 5 போட்டியாளர்கள் இருப்பார்கள். அதில், ஒவ்வொருவராக வெளியேற்றப்பட்டு, கடைசியில் வின்னர் யார் ரன்னர் யார் என்பதை மேடையில் அறிவிப்பர். அந்த ஐந்து போட்டியாளர்களாக சான்ட்ரா ஏமி, சபரி, திவ்யா, அரோரா, விக்ரம் ஆகியோர் இருக்கின்றனர். இவர்களில் இருந்து ஒருவர் தற்போது கடைசி எவிக்ஷனாக வெளியேற்றப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது
வெளியேறியது யார்?
பிக்பாஸ் சீசன் 9ல் இருந்து கடைசியாக, சான்ட்ரா ஏமி வெளியேற்றப்பட்டு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. வைல்ட் கார்ட் மூலம், தனது கணவர் பிரஜினுடன் உள்நுழைந்த இவர் ஆரம்பத்தில் நன்றாக விளையாடிவந்தார். சமீப காலமாக நிறைய நெகடிவிட்டியையும் சந்தித்தார். ஆனால் கார் டாஸ்கில் பார்வதியும் கம்ருதீனும் அவரை சேர்ந்து கீழே தள்ளியது மற்றும் அவருக்கு Panic Attack வந்தது, அவர் மீது மக்களுக்கு அனுதாபத்தை ஏற்படுத்தியது. இதுதான், பார்வதி-கம்ருதீன் ரெட் கார்ட் வாங்கவும் காரணமாக இருந்தது. எப்போதாே எவிக்ட் ஆகப்பட்டிருக்க வேண்டிய இவர், எப்படியாவது மக்களிடம் இருந்து ஓட்டு வாங்கி, இத்தனை வாரங்களில் கடைசியாக சேவ் செய்யப்பட்டு வந்தார். ஆனால் இம்முறை இவருக்கு வாக்கு குறைவாக வந்ததால், பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
எக்ஸ் போட்டியாளர்கள், வீட்டிற்குள் வந்த பாேது சான்ட்ரா திவ்யா மற்றும் பிரஜினை வைத்து தவறாக பேசியதாக வியானா, திவ்யாவிடம் போட்டுக்கொடுத்து விட்டார். இதனால், இதுவரை சான்ட்ராவிற்கு உறுதுணையாக இருந்த திவ்யா, இப்போது அவருக்கு எதிராக திரும்பியிருக்கிறார்.
சான்ட்ரா எவிக்ட் ஆனது குறித்து தகவல் வெளியானாலும், எபிசோட் ஒளிபரப்பாகும் போதுதான் அவர் உண்மையாகவே வெளியேறினாரா இல்லையா என்பது தெரியும்.
