  • பிக்பாஸ் 9 : இந்த வார எவிக்‌ஷன் யார்? விஜய் சேதுபதியை எதிர்த்து பேசிய போட்டியாளர்...

Bigg Boss 9 Tamil This Week Eviction : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து இந்த வாரம் எவிக்ட் ஆவப்போவது யார் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 6, 2025, 07:42 PM IST
Bigg Boss 9 Tamil This Week Eviction : மக்கள் மத்தியில், அதிக வரவேற்பை பெற்ற ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ் 9. இந்த நிகழ்ச்சியில், இந்த வாரம் யார் எவிக்ட் ஆக இருக்கின்றனர் என்பது குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக்பாஸ் 9 :

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியை, விஜய் சேதுபதி தாெகுத்து வழங்கி வருகிறார். இந்த நிகழ்ச்சியில், டிஜிட்டல் திரையில் பார்த்த பல முகங்கள், போட்டியாளர்களாக வந்திருக்கின்றனர். எந்த சீசனிலும் இல்லாத அளவிற்கு, இந்த சீசனில் வொர்ஸ்ட் ஆக போட்டியாளர்கள் அனைவரும் இருப்பதாக ரசிகர்கள் விமர்சனம் தெரிவிக்கின்றனர். 18+ கண்டெண்ட், எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போடுவது, கத்திக்கொண்டே இருப்பது உள்ளிட்டவற்றை அவர்கள் குற்றச்சாட்டாக வைக்கின்றனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து வாரா வாரம் யாராவது எவிக்ட் ஆவது சகஜம். கடந்த வாரம், இதிலிருந்து யாரும் எவிக்ட் ஆகப்பாேவது இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

விஜய் சேதுபதியிடம் சண்டை போட்ட போட்டியாளர்!

விஜய் சேதுபதி, வீட்டில் நடந்த விஷயங்களை எல்லாம் சரமாரியாக கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்ற முடிவுடன்தான் சனிக்கிழமை எபிசோடை ஆரம்பித்திருக்கிறார். துணி ஊறவைத்த பக்கெட்டை, வீட்டு தல ரம்யா சொன்னதன் பேரில் விக்ரம் நடு வீட்டில் வைத்தார். இதனால், வியானாவிற்கும் விக்ரமிற்கும் சண்டை வந்தது. இதில் ரம்யா வாய் திறக்கவில்லை. இது குறித்து விஜய் சேதுபதி ரம்யாவை கேள்வி கேட்ட போது அவர் டென்ஷனாகி விட்டார். விவாதம் முற்றிப்போக, “சார் நான் வீட்டிற்கே போறேன் சார்” என்று ரம்யா ஜோ கூறிவிட்டார். விஜய் சேதுபதியும், “தாராளமாய் போகலாம், வெளியில் வாங்க” என்றார். வெளியாகியிருக்கும் ப்ரமோவில் இதுவரை மட்டும் காட்டப்பட்டுள்ளது. எபிசோடில்தான் இவர் வீட்டை விட்டு வெளியில் செல்கிறாரா இல்லையா என்பது தெரியும்.

இந்த வாரம் எவிக்ஷன் யார்?

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியின் இந்த வார தொடக்கத்தில் நாமினேஷன் லிஸ்டில் இருந்த போட்டியாளர்களில் இரண்டு பேர் இந்த வாரம் எவிக்ட் செய்யப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில், தம்பதிகளாக உள்ள சென்ற பிரஜின் மற்றும் சாண்ட்ராவில், பிரஜின் வெளியேற்றப்படுவார் என்று கூறப்படுகிறது. கூடவே, வீட்டிற்குள் பீட் பாக்ஸிங் செய்து சுற்றிக்கொண்டிருந்த FJவும் வெளியே போவதாக கூறப்படுகிறது. உண்மை என்ன என்பதை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : ஓவராக பேசிய பிரஜின்! Chair-ஐ தூக்கியெறிந்த விஜய் சேதுபதி..என்ன நடக்குது?

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : ஆதிரை ரீ-என்ட்ரி! FJ-வியானா லவ் ட்ரேக் அவ்ளோ தானா?

