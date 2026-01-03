பிக்பாஸ் 9 : பார்வதி கம்ருதினை தொடர்ந்து..3வதாக வெளியேறிய முக்கிய போட்டியாளர்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss 9 Tamil This Week Eviction : பிக்பாஸ் 9 போட்டியில் இருந்து, ரெட் கார்ட் வாங்கி பார்வதியும் கம்ருதினும் வெளியேறியதை தொடர்ந்து மூன்றாவதாக இன்னொரு போட்டியாளரும் வெளியேறி இருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா?  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 3, 2026, 09:07 PM IST
  • பிக்பாஸ் 9 இந்த வார எவிக்‌ஷன்!
  • கம்ருதின் பார்வதியை தொடர்ந்து வெளியேறுவது யார்?
  • இதோ விவரம்!

Bigg Boss 9 Tamil This Week Eviction : தமிழ் மக்கள் அதிகம் பார்க்கும் நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ் 9. இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. இந்த சமயத்தில், இரண்டு போட்டியாளர்கள் தற்போது ரெட் கார்ட் வாங்கி வெளியேறி இருக்கின்றனர். இவர்களை அடுத்து இன்னொரு போட்டியாளரும் வெளியேறியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

பிக்பாஸ் 9 Double ரெட் பஸ்:

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் டபுள் ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில், டிக்கெட் டு ஃபினாலே கார் டாஸ்கில் சான்ட்ராவை பாருவும் கம்ருதினும் சேர்ந்து தள்ளி விட்டது பெரும் சர்ச்சையானது. இதையடுத்து, இருவரையும் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் என்று பலரும் கூறி வந்தனர். இதையடுத்து இன்றைய எபிசோடில் இருவருமே ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். இதனை ரசிகர்கள் பலரும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

எவிக்ஷன் யார்?

வழக்கமாக, பிக்பாஸ் போட்டியில் வாரத்தின் முதல் நாள் யாரெல்லாம் நாமினேட் செய்யப்படுகிறார்களோ, அவர்களில், மக்கள் மத்தியில் யாரெல்லாம் வாக்கு குறைவாக பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் வெளியேற்றப்படுவார்கள். இம்முறை, இரண்டு பேர் ரெட் கார்ட் மூலம் எவிக்ட் செய்யப்பட்டுள்ளதால், யாரும் எவிக்ஷன் இல்லை என்று கூறப்பட்டது. ஆனால், சுபிக்ஷா எவிக்ட் செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ‘மீனவப்பொண்ணு சுபி’ என பிரபலம் ஆன இவர், முதல் நாளில் இருந்து பாசிடிவாக விளையாடி வந்தார். இருப்பினும் அவரது பிளான், பலமானதாக இல்லை என்பது பலருடைய கருத்தாகும். எனவே, அவர் இந்த வாரத்தில் எவிக்ட் செய்யப்பட்டருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

டாப் 6 யார்?

பிக்பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் டாப் 6 போட்டியாளர்களாக இருப்பது யார் தெரியுமா? திவ்யா, அரோரா, விக்கல்ஸ் விக்ரம், வினோத், சபரி, சான்ட்ரா உள்ளிட்டோர் இருக்கின்றனர். இதில் மிட் வீக் எவிக்ஷனில் யாரேனும் ஒருவர் வெளியேறலாம் என்று கூறப்படுகிறது. அப்படி இல்லை என்றால், யாரேனும் ஒருவர் பணப்பெட்டி டாஸ்கில், பணப்பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறலாம். 

வெற்றிவாய்ப்பு யாருக்கு?

விஜே பார்வதி உள்ளே இருக்கும் வரை, அவர்தான் வெற்றியாளராகவோ அல்லது ரன்னர் அப் பட்டத்தை பெறலாம் என கூறப்பட்டது. ஆனால், அவர் அதற்கு இப்போது வாய்ப்பில்லாமல் போயிருக்கிறது. கானா வினோத், பலருக்கும் பிடித்த போட்டியாளராக இருக்கிறார். அவருடன் சேர்ந்து, திவ்யாவும் வலுவான போட்டியாளராக இருக்கிறார். இப்போதைக்கு டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்க்கில் வெற்றி பெற்று அரோரா மட்டும் நேரடியாக ஃபைனல்ஸிற்கு சென்றிருக்கிறார்.

