பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் எதிர்பாராத டபுள் எவிக்ஷன்! வெளியேறிய 2 முக்கிய போட்டியாளர்கள்!

Bigg Boss 9 Tamil This Week Double Eviction : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற பிக்பாஸ் 9 போட்டியில் இருந்து, இந்த வாரம் இரண்டு போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 13, 2025, 03:34 PM IST
  • பிக்பாஸ் 9 : இந்த வார எவிக்‌ஷன்!
  • வெளியேறப்போவது யார்?
  • எதிர்பாராத 2 போட்டியாளர்கள்!

Bigg Boss 9 Tamil This Week Double Eviction : தமிழில், அதிக வரவேற்பை பெற்ற ரியாலிட்டி ஷோக்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது பிக்பாஸ். இந்த 9வது சீசன் தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது. இந்த சீசன் தற்போது பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியிருப்பதை அடுத்து, இதிலிருந்து இந்த வாரம் வெளியேறப்போகும் நபர் யார் என்கிற தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இதில், ரொம்ப எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு போட்டியாளரும், யாரும் எதிர்பாராத ஒரு போட்டியாளரும் வெளியேறி இருக்கிறார்களாம். அவர்கள் யார் தெரியுமா?

பிக்பாஸ் 9 : இந்த வார எவிக்ஷன்

பிக்பாஸ் போட்டியை பொருத்தவரை, வாரா வாரம் எவிக்ஷன் நடப்பது சகஜம். முதல் வாரத்தின் எவிக்ஷன் வருவதற்கு முன்பே, நந்தினி முதல் ஆளாக வெளியேறினார். அடுத்தடுத்து, கலையரசன், அப்சரா, துஷார், ராஜ் பிரவீன், கெமி என பலரும் எவிக்ட் ஆகி விட்டனர். பிக்பாஸ் போட்டி முடிவு பெற, இன்னும் சில நாட்களே உள்ளது. ஆனால் இன்னும் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் ஹவுஸ்மேட்ஸ் பலர் உள்ளனர். இதையடுத்து வரும் வாரங்களில் டபுள் எவிக்ஷன், ட்ரிப்பிள் எவிக்ஷன் கூட நடக்க வாய்ப்பிருப்பதாக ஒரு சிலர் கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இந்த வார எவிக்ஷன் யார் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

ரொம்ப எதிர்பார்க்கப்பட்ட எவிக்ஷன்..

ரொம்ப நாட்களாகவே எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த ரம்யா ஜோ, இந்த வாரத்தில் முதல் ஆளாக எவிக்ட் ஆகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேடை நடன கலைஞரான இவர், கடந்த வாரம் தொகுப்பாரளர் விஜய் சேதுபதி பேசுகையில் அவரிடத்தில் வாதம் செய்தார். “நீங்கள் பிடிக்கவில்லை என்றால் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்து விடலாம்” என்று விஜய் சேதுபதி கூறினார், பிக்பாஸ் வீட்டின் கதவும் திறந்தது. ஆனால், அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறவில்லை. அதற்கு பதிலாக, தான் இந்த இடத்திற்கு மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வந்திருப்பதாகவும், இந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக்கொள்வேன் என்றும் தெரிவித்தார். இவர் வீட்டு தலையாக இருந்த போது நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது. இதை அவர் சரியாக கையாளவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டு இருந்தது. இதையடுத்து இந்த வாரத்தில் ஹவுஸ்மேட்ஸ் பலர் அவரை நாமினேட் செய்திருந்தனர்.

எதிர்பாராத ட்விஸ்ட்..!

ரம்யா ஜோவை அடுத்து, இன்னொரு போட்டியாளரும் எதிர்பாராத விதமாக பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து எவிக்ட் செய்யப்பட்டுள்ளாராம். அவர் வேறு யாருமில்லை, சாண்ட்ராதான் என்று கூறப்படுகிறது. பிரஜினும் சாண்ட்ராவும், சில வாரங்களுக்கு முன்பாக வைல்ட் கார்ட் மூலம் பிக்பாஸ் போட்டிக்குள் நுழைந்தனர். ஆரம்பத்தில் இவர்களின் சவுண்டு ஓவராக இருந்தாலும், போகப்போக பிரஜின் தன் விளையாட்டை நிறுத்திவிட்டார். இதன் விளைவாக கடந்த வாரம் அவர் எவிக்ட் செய்யப்பட்டார். சாண்ட்ரா, நல்ல பிளேயராக இருந்தாலும் கடந்த சில நாட்களாக நடந்த சில விஷயங்களும், அவர் பிற போட்டியாளர்களிடம் நடந்து கொண்ட விதமும் அவரது கேமை மாற்றியது. இவர் இந்த வாரத்தின் தொடக்கத்தில் நாமினேட் செய்யப்பட்டிருந்ததை தொடர்ந்து, தற்போது எவிக்ட் செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

இந்த வாரத்தின் இறுதி எபிசோடுகளுக்கான ஷூட்டிங் தற்போது நடைபெறுவதை ஒட்டி, இந்த தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. இருப்பினும், முழு எபிசோட் வந்த பிறகுதான் வீட்டிற்குள் என்ன நடந்தது, உண்மையில் எவிக்ட் செய்யப்பட்டது யார் என்பது குறித்த தகவல்கள் தெரியவரும். 

பார்வதி - கம்ருதின் மைக் மேட்டர்:

விஜே பார்வதியும் கம்ருதினும் ரொம்ப நாட்களாக லவ் ட்ராக்கை ஓட்டி வருகின்றனர். இவர்கள் வீட்டிற்குள் செய்யும் பல விஷயங்கள், வெளியில் நெகடிவாக மாறியிருக்கின்றன. இந்த நிலையில், இவர்கள் ஒருமுறை அல்ல, இரண்டு முறையல்ல, பல முறை மைக்கை மறைத்து பேசியது பிக்பாஸால் வார்ன் செய்யப்பட்டது. தண்டனையாக காபி, டீ, பால், முட்டை உள்ளிட்டவை பறிக்கப்பட்டன. இருப்பினும் தொடர்ந்து இவர்கள் இதே தவறை செய்து வந்ததால், வீக் எண்ட் எபிசோடில் இருவருக்கும் பயங்கரமான அர்ச்சனை விழுந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 டைட்டில் வின்னர் இவர்தான்! உறுதியாக சொல்லும் முன்னாள் போட்டியாளர்..

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : இந்த வார எவிக்‌ஷன் யார்? விஜய் சேதுபதியை எதிர்த்து பேசிய போட்டியாளர்...

