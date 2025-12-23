English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிக்பாஸ் 9 : வெற்றியாளர் கன்ஃபாரமா இவர்தான்! ரசிகர்கள் சொல்லும் ஒரே பெயர்..யார் தெரியுமா?

பிக்பாஸ் 9 : வெற்றியாளர் கன்ஃபாரமா இவர்தான்! ரசிகர்கள் சொல்லும் ஒரே பெயர்..யார் தெரியுமா?

Bigg Boss 9 Tamil Title Winner Prediction : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, இன்னும் சில வாரங்களில் முற்றுப்பெற உள்ளது. இந்த நிலையில், மக்கள் அனைவரும் வெற்றியாளர் என்று கூறும் ஒரே பெயர் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 23, 2025, 04:23 PM IST
  • பிக்பாஸ் 9 டைட்டில் வின்னர் யார்?
  • மக்கள் சொல்லும் பெயர்!
  • இதோ விவரம்!

Trending Photos

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! பாடத்திட்டத்தில் மாற்றமா? வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! பாடத்திட்டத்தில் மாற்றமா? வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு
ஆதாரில் முகவரி, மொபைல் எண் மாற்றனுமா? இந்த தேதி வரை இலவசம்.. உடனே அப்டேட் பண்ணுங்க!
camera icon7
Aadhaar card
ஆதாரில் முகவரி, மொபைல் எண் மாற்றனுமா? இந்த தேதி வரை இலவசம்.. உடனே அப்டேட் பண்ணுங்க!
தோனி டூ கம்பீர்: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த 5 வீரர்கள்!
camera icon6
IPL
தோனி டூ கம்பீர்: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த 5 வீரர்கள்!
இந்த 3 IPL அணிகள்... ஒரு வீரர் கூட இந்திய அணி ஸ்குவாடில் இல்லை...!
camera icon10
IPL 2026
இந்த 3 IPL அணிகள்... ஒரு வீரர் கூட இந்திய அணி ஸ்குவாடில் இல்லை...!
பிக்பாஸ் 9 : வெற்றியாளர் கன்ஃபாரமா இவர்தான்! ரசிகர்கள் சொல்லும் ஒரே பெயர்..யார் தெரியுமா?

Bigg Boss 9 Tamil Title Winner Prediction : மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ் 9. இந்த நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். விரைவில் முடிவடைய இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில், வெற்றியாளர் யாராக இருக்கக்கூடும் என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

பிக்பாஸ் 9 :

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில், நாம் டிவியிலும் டிஜிட்டலிலும் பார்த்து பழகிய பல முகங்கள், போட்டியாளர்களாக இடம் பெற்றிருக்கின்றனர். குறிப்பாக, அரோரா, விஜே பார்வதி, கானா வினோத், விக்கல்ஸ் விக்ரம், கம்ருதின் உள்ளிட்ட பல முகங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தங்கள் கேமை சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர். இதனால், எத்தனை முறை நாமினேஷனில் விழுந்தாலும், அத்தனை முறையும் மக்கள் அவர்களை சேவ் செய்து வருகின்றனர். இந்நிகழ்ச்சி, கூடிய விரைவில் முற்றுப்பெற இருக்கிறது. இதனால் போட்டியாளர்கள் கடும் காம்படீஷனை சந்தித்து வருகின்றனர்.

வெற்றியாளர் யார்? மக்கள் சொல்லும் பெயர்!

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில், வெற்றியாளர் யாராக இருக்கக்கூடும் என்கிற ஆர்வம், மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. எப்போதும், நிகழ்ச்சியின் கடைசி வாரங்கள்தான் மிகவும் பரபரப்பாக இருக்கும். ஆனால், குடும்பங்கள் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வரும் இந்த வாரமே, பலவிதமான பரபரப்பான விஷயங்கள் நிகழ்ந்து வருகிறது. இதையடுத்து, ட்ரெண்டிங் அடிப்படையில் மக்கள் சிலர் ‘இவர்தான் வெற்றியாளராக இருக்க முடியும்’ என்று சொல்லும் ஒரே பெயர், கானா வினோத் ஆக இருக்கிறது. பிற போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடுகையில், தனது கேமில் கவனம் செலுத்தி நன்றாக கேம் ஆடி வந்த இவர், இடையில் FJ, கம்ருதின் மற்றும் பார்வதியுடன் ஏற்பட்ட சகவாசத்தால் கொஞ்சம் அவர்களுக்கு தோதுவாக நடந்து கொண்டார். ஆனால், இப்போது மீண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன் கேமிற்கு திரும்பி இருக்கிறார். மக்கள், இவர் வெற்றியாளராக வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறி வருகின்றனர்.

Vinoth

இவரைத்தாண்டி, வெற்றியாளர் சுபிக்ஷாகவாகவும் இருக்கலாம் என சொல்லப்படுகிறது. ஆனால், 80 சதவீத பிக்பாஸ் ரசிகர்கள்தான், இவரது பெயரை சொல்கின்னர்.

இறுதிப்போட்டி வரை யார் வருவார்?

டைட்டில் வின்னரை தாண்டி, இறுதிப்போட்டிக்கு செல்லப்போகும் டாப் 5 போட்டியாளர்கள் யார் என்கிற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது. இப்போதைக்கு, ரசிகர்கள் அப்படி இறுதிப்போட்டிக்கு செல்ல தகுதியான போட்டியாளர்களாக பார்ப்பது விக்கல்ஸ் விக்ரம், அரோரா, பார்வதி மற்றும் கம்ருதின் உள்ளிட்டோர் இறுதிப்போட்டிக்கு தேர்வாக வாய்ப்பு இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். இவர்களின் கணிப்பு பொய்க்குமா? அல்லது பலிக்குமா? என்பதை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

குடும்பங்கள் வரும் வாரம்!

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி முடிவடைவதற்கு சில நாட்கள் இருக்கும் போது மீதமிருக்கும் போட்டியாளர்களின் குடும்பத்தினர் உள்ளே வருவர். அப்படி இந்த வாரம் சான்ட்ராவின் குடும்பத்தினர் பிக்பாஸிற்குள் வந்தனர். பிரஜின், தன் குழந்தைகள் இருவரையும் அழைத்துக்கொண்டு இல்லத்திற்குள் வந்தார். அதே போல, கானா வினாேத்தின் மனைவியும் குழந்தையை அழைத்துக்கொண்டு வந்தார். கனியின் மகள்கள் இருவரும், தங்கை விஜியும் பிக்பாஸ் இல்லத்திற்குகள் வந்தனர். விஜி வந்து கனிக்கு கொடுத்த அட்வைஸ்கள் அவருக்கு வரும் நாட்களில் உதவலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : பார்வதி-கம்ருதின் காதல் கதம் கதம்! Chair-ஐ தூக்கிப்போட்டு சண்டை!

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : கமல்ஹாசனை மிஞ்சிய விஜய் சேதுபதி! எந்த விஷயத்தில்? ரசிகர்கள் பேசிக்கொள்வது இதுதான்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bigg Boss 9 TamilBB 9 TamilTitle WinnerBB 9 Winner

Trending News