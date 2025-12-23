பிக்பாஸ் 9 : வெற்றியாளர் கன்ஃபாரமா இவர்தான்! ரசிகர்கள் சொல்லும் ஒரே பெயர்..யார் தெரியுமா?

Bigg Boss 9 Tamil Title Winner Prediction : மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ் 9. இந்த நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். விரைவில் முடிவடைய இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில், வெற்றியாளர் யாராக இருக்கக்கூடும் என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது.
பிக்பாஸ் 9 :
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில், நாம் டிவியிலும் டிஜிட்டலிலும் பார்த்து பழகிய பல முகங்கள், போட்டியாளர்களாக இடம் பெற்றிருக்கின்றனர். குறிப்பாக, அரோரா, விஜே பார்வதி, கானா வினோத், விக்கல்ஸ் விக்ரம், கம்ருதின் உள்ளிட்ட பல முகங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தங்கள் கேமை சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர். இதனால், எத்தனை முறை நாமினேஷனில் விழுந்தாலும், அத்தனை முறையும் மக்கள் அவர்களை சேவ் செய்து வருகின்றனர். இந்நிகழ்ச்சி, கூடிய விரைவில் முற்றுப்பெற இருக்கிறது. இதனால் போட்டியாளர்கள் கடும் காம்படீஷனை சந்தித்து வருகின்றனர்.
வெற்றியாளர் யார்? மக்கள் சொல்லும் பெயர்!
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில், வெற்றியாளர் யாராக இருக்கக்கூடும் என்கிற ஆர்வம், மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. எப்போதும், நிகழ்ச்சியின் கடைசி வாரங்கள்தான் மிகவும் பரபரப்பாக இருக்கும். ஆனால், குடும்பங்கள் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வரும் இந்த வாரமே, பலவிதமான பரபரப்பான விஷயங்கள் நிகழ்ந்து வருகிறது. இதையடுத்து, ட்ரெண்டிங் அடிப்படையில் மக்கள் சிலர் ‘இவர்தான் வெற்றியாளராக இருக்க முடியும்’ என்று சொல்லும் ஒரே பெயர், கானா வினோத் ஆக இருக்கிறது. பிற போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடுகையில், தனது கேமில் கவனம் செலுத்தி நன்றாக கேம் ஆடி வந்த இவர், இடையில் FJ, கம்ருதின் மற்றும் பார்வதியுடன் ஏற்பட்ட சகவாசத்தால் கொஞ்சம் அவர்களுக்கு தோதுவாக நடந்து கொண்டார். ஆனால், இப்போது மீண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன் கேமிற்கு திரும்பி இருக்கிறார். மக்கள், இவர் வெற்றியாளராக வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறி வருகின்றனர்.
இவரைத்தாண்டி, வெற்றியாளர் சுபிக்ஷாகவாகவும் இருக்கலாம் என சொல்லப்படுகிறது. ஆனால், 80 சதவீத பிக்பாஸ் ரசிகர்கள்தான், இவரது பெயரை சொல்கின்னர்.
இறுதிப்போட்டி வரை யார் வருவார்?
டைட்டில் வின்னரை தாண்டி, இறுதிப்போட்டிக்கு செல்லப்போகும் டாப் 5 போட்டியாளர்கள் யார் என்கிற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது. இப்போதைக்கு, ரசிகர்கள் அப்படி இறுதிப்போட்டிக்கு செல்ல தகுதியான போட்டியாளர்களாக பார்ப்பது விக்கல்ஸ் விக்ரம், அரோரா, பார்வதி மற்றும் கம்ருதின் உள்ளிட்டோர் இறுதிப்போட்டிக்கு தேர்வாக வாய்ப்பு இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். இவர்களின் கணிப்பு பொய்க்குமா? அல்லது பலிக்குமா? என்பதை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
குடும்பங்கள் வரும் வாரம்!
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி முடிவடைவதற்கு சில நாட்கள் இருக்கும் போது மீதமிருக்கும் போட்டியாளர்களின் குடும்பத்தினர் உள்ளே வருவர். அப்படி இந்த வாரம் சான்ட்ராவின் குடும்பத்தினர் பிக்பாஸிற்குள் வந்தனர். பிரஜின், தன் குழந்தைகள் இருவரையும் அழைத்துக்கொண்டு இல்லத்திற்குள் வந்தார். அதே போல, கானா வினாேத்தின் மனைவியும் குழந்தையை அழைத்துக்கொண்டு வந்தார். கனியின் மகள்கள் இருவரும், தங்கை விஜியும் பிக்பாஸ் இல்லத்திற்குகள் வந்தனர். விஜி வந்து கனிக்கு கொடுத்த அட்வைஸ்கள் அவருக்கு வரும் நாட்களில் உதவலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
