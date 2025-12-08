பிக்பாஸ் 9 டைட்டில் வின்னர் இவர்தான்! உறுதியாக சொல்லும் முன்னாள் போட்டியாளர்..

Bigg Boss 9 Tamil Title Winner Prediction : தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன் சமீபத்தில் தொடங்கியது. இதில், யார் டைட்டில் வின்னராக இருப்பார் என்பது பற்றி, முன்னாள் போட்டியாளர் ரவீந்தர் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
பிக்பாஸ் 9 :
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, சில வாரங்களுக்கு முன்பு கோலாகலமாக தொடங்கப்பட்டது. முந்தைய சீசனை தொகுத்து வழங்கிய விஜய் சேதுபதியே, இந்த சீசனிலும் தாெகுப்பாளராக தொடர்கிறார். 9வது சீசனை பொருத்தவரை, மக்கள் டிஜிட்டலில் பார்த்து பழகிய பல முகங்கள் பலர் போட்டியாளர்களாக உள்நுழைந்தனர்.
முதற்கட்டமாக நந்தினி, வாட்டர் மெலன் ஸ்டார், துஷார், ராஜ் பிரவீன் உள்ளிட்ட பலர் போட்டியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர். இதையடுத்து, வைல்ட் கார்ட் மூலம் உள்ளே வந்த நான்கு பேரில், பிரஜின் கடந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட்டார். முன்னர் எவிக்ட் செய்யப்பட்ட ஆதிரை, இப்போது மீண்டும் போட்டிக்குள் நுழைந்து இருக்கிறார். இதனால், பெரிய மாற்றங்கள் கேமில் நடந்து வருகிறது.
முன்னாள் போட்டியாளர் சொல்லும் விஷயம்:
பிக்பாஸ் சீசன் 8ல் போட்டியாளராக இருந்தவர், ரவீந்தர் சந்திரசேகரன். யூடியூப் சேனல் வைத்திருக்கும் இவர், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை ரிவ்யூ செய்து வீடியோ பதிவிடுவார். இந்த சீசனின் வெற்றியாளர் யாராக இருக்கக்கூடும் என்பது குறித்து அவர் ஒரு பதிவினை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதில் அவர் டைட்டில் வின்னர், ரன்னர் அப், 2வது ரன்னர் அப் யாராக இருப்பார்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
டைட்டில் வின்னர் என்று ரவீந்தர் கூறியிருக்கும் போட்டியாளர், பார்வதி. விக்கல்ஸ் விக்ரம் ரன்னர் அப் பட்டத்தை வாங்குவார் என்று கூறியிருக்கும் அவர், இரண்டாவது ரன்னர் அப் பட்டத்தை, கானா வினோத் வாங்குவார் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். 4 மற்றும் 5வது இடங்களை, விஜய் டிவியை சேர்ந்த போட்டியாளர்கள் யாராவது வாங்கக்கூடும் என்று கூறியிருக்கிறார்.
பெண் போட்டியாளர்தான் டைட்டில் வின்னரா?
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொருத்தவரை, பெண் போட்டியாளர்கள் டைட்டிலை தட்டிச்செல்வது அரிதாகத்தான் நடந்திருக்கிறது. 2வது சீசனி ரித்விகா, 7வது சீசனில் அர்ச்சனாதான் இதுவரை பெண் டைட்டில் வின்னர்களாக இருந்திருக்கின்றனர். இந்த சீசனில், டைட்டில் வாங்கப்போவதும் பெண்ணாக இருக்கலாம் என்று அவர் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்.
பார்வதி டைட்டிலை வாங்குவாரா?
பிக்பாஸ் சீசன் 9 தொடங்கிய நாளில் இருந்தே, அனைத்து ப்ரமோக்களிலும் விஜே பார்வதிதான் கண்டெண்டாக இருந்து வருகிறார். கம்ருதின் உடனான காதல் கண்டெண்ட், விக்ரம் உடனான மாேதல் கண்டெண்ட் என்று பிக்பாஸ் கேமராக்கள் அனைத்தும் இவர் பக்கம்தான் இருந்தன. இதனால் கடந்த சில நாட்களாகவே, இவர் இறுதிப்போட்டி வரை செல்வார் என்று கணிக்கப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், அரோராவின் விளையாட்டும் சற்று மாற்றம் பெற்றுள்ளது. அவரும், தனது ஆட்டத்தை தொடங்க ஆரம்பித்திருக்கிறார். இதனால், இவரும் இறுதிப்போட்டி வரை செல்லலாம் என்று கூறப்படுகிறது. கடைசியில் யார் இப்போட்டியை வெல்லப்போவது என்பதை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
