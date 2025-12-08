English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிக்பாஸ் 9 டைட்டில் வின்னர் இவர்தான்! உறுதியாக சொல்லும் முன்னாள் போட்டியாளர்..

பிக்பாஸ் 9 டைட்டில் வின்னர் இவர்தான்! உறுதியாக சொல்லும் முன்னாள் போட்டியாளர்..

Bigg Boss 9 Tamil Title Winner Prediction : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் முன்னாள் போட்டியாளர் ஒருவர், இந்த சீசனின் டைட்டில் வின்னர் யார் என்பதை தெரிவித்திருக்கிறார்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 8, 2025, 01:06 PM IST
  • பிக்பாஸ் டைட்டில் வின்னர் இவர்தான்!
  • முன்னாள் போட்டியாளர் சொல்லும் விஷயம்..
  • இதோ முழு விவரம்!

Trending Photos

ஆஷஸ் தொடரில் விளையாடும் இந்த 3 வீரர்களுக்கு... IPL ஏலத்தில் &#039;மவுஸ்&#039; இருக்கு!
camera icon8
IPL 2026
ஆஷஸ் தொடரில் விளையாடும் இந்த 3 வீரர்களுக்கு... IPL ஏலத்தில் 'மவுஸ்' இருக்கு!
முட்டை கலக்கி பிரியரா? பெரும் ஆபத்து உங்களுக்கு தான்.. மருத்துவர் சொன்ன விஷயம்
camera icon7
Half Boil
முட்டை கலக்கி பிரியரா? பெரும் ஆபத்து உங்களுக்கு தான்.. மருத்துவர் சொன்ன விஷயம்
இந்தியர்களுக்கு கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும்! ஏன் தெரியுமா? 7 காரணங்கள்..
camera icon7
Cricket
இந்தியர்களுக்கு கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும்! ஏன் தெரியுமா? 7 காரணங்கள்..
மூத்த குடிமக்களுக்கு அள்ளித்தரும் அரசு! இந்த திட்டம் பற்றி தெரியுமா?
camera icon7
Senior Citizen
மூத்த குடிமக்களுக்கு அள்ளித்தரும் அரசு! இந்த திட்டம் பற்றி தெரியுமா?
பிக்பாஸ் 9 டைட்டில் வின்னர் இவர்தான்! உறுதியாக சொல்லும் முன்னாள் போட்டியாளர்..

Bigg Boss 9 Tamil Title Winner Prediction : தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன் சமீபத்தில் தொடங்கியது. இதில், யார் டைட்டில் வின்னராக இருப்பார் என்பது பற்றி, முன்னாள் போட்டியாளர் ரவீந்தர் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிக்பாஸ் 9 : 

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, சில வாரங்களுக்கு முன்பு கோலாகலமாக தொடங்கப்பட்டது. முந்தைய சீசனை தொகுத்து வழங்கிய விஜய் சேதுபதியே, இந்த சீசனிலும் தாெகுப்பாளராக தொடர்கிறார். 9வது சீசனை பொருத்தவரை, மக்கள் டிஜிட்டலில் பார்த்து பழகிய பல முகங்கள் பலர் போட்டியாளர்களாக உள்நுழைந்தனர்.

முதற்கட்டமாக நந்தினி, வாட்டர் மெலன் ஸ்டார், துஷார், ராஜ் பிரவீன் உள்ளிட்ட பலர் போட்டியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர். இதையடுத்து, வைல்ட் கார்ட் மூலம் உள்ளே வந்த நான்கு பேரில், பிரஜின் கடந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட்டார். முன்னர் எவிக்ட் செய்யப்பட்ட ஆதிரை, இப்போது மீண்டும் போட்டிக்குள் நுழைந்து இருக்கிறார். இதனால், பெரிய மாற்றங்கள் கேமில் நடந்து வருகிறது.

முன்னாள் போட்டியாளர் சொல்லும் விஷயம்:

பிக்பாஸ் சீசன் 8ல் போட்டியாளராக இருந்தவர், ரவீந்தர் சந்திரசேகரன். யூடியூப் சேனல் வைத்திருக்கும் இவர், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை ரிவ்யூ செய்து வீடியோ பதிவிடுவார். இந்த சீசனின் வெற்றியாளர் யாராக இருக்கக்கூடும் என்பது குறித்து அவர் ஒரு பதிவினை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதில் அவர் டைட்டில் வின்னர், ரன்னர் அப், 2வது ரன்னர் அப் யாராக இருப்பார்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

VJ Parvathy

டைட்டில் வின்னர் என்று ரவீந்தர் கூறியிருக்கும் போட்டியாளர், பார்வதி. விக்கல்ஸ் விக்ரம் ரன்னர் அப் பட்டத்தை வாங்குவார் என்று கூறியிருக்கும் அவர், இரண்டாவது ரன்னர் அப் பட்டத்தை, கானா வினோத் வாங்குவார் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். 4 மற்றும் 5வது இடங்களை, விஜய் டிவியை சேர்ந்த போட்டியாளர்கள் யாராவது வாங்கக்கூடும் என்று கூறியிருக்கிறார். 

பெண் போட்டியாளர்தான் டைட்டில் வின்னரா?

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொருத்தவரை, பெண் போட்டியாளர்கள் டைட்டிலை தட்டிச்செல்வது அரிதாகத்தான் நடந்திருக்கிறது. 2வது சீசனி ரித்விகா, 7வது சீசனில் அர்ச்சனாதான் இதுவரை பெண் டைட்டில் வின்னர்களாக இருந்திருக்கின்றனர். இந்த சீசனில், டைட்டில் வாங்கப்போவதும் பெண்ணாக இருக்கலாம் என்று அவர் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்.

பார்வதி டைட்டிலை வாங்குவாரா?

பிக்பாஸ் சீசன் 9 தொடங்கிய நாளில் இருந்தே, அனைத்து ப்ரமோக்களிலும் விஜே பார்வதிதான் கண்டெண்டாக இருந்து வருகிறார். கம்ருதின் உடனான காதல் கண்டெண்ட், விக்ரம் உடனான மாேதல் கண்டெண்ட் என்று பிக்பாஸ் கேமராக்கள் அனைத்தும் இவர் பக்கம்தான் இருந்தன. இதனால் கடந்த சில நாட்களாகவே, இவர் இறுதிப்போட்டி வரை செல்வார் என்று கணிக்கப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், அரோராவின் விளையாட்டும் சற்று மாற்றம் பெற்றுள்ளது. அவரும், தனது ஆட்டத்தை தொடங்க ஆரம்பித்திருக்கிறார். இதனால், இவரும் இறுதிப்போட்டி வரை செல்லலாம் என்று கூறப்படுகிறது. கடைசியில் யார் இப்போட்டியை வெல்லப்போவது என்பதை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : எதிர்பாராத எவிக்ஷன்.. பிரஜின் வெளியேற்றம்! இதுவரை வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Bigg Boss 9 TamilBB 9 Tamil WinnerVJ Parvathyravinder chandrasekar

Trending News