  • பிக்பாஸ் 9 : பள்ளிக்கூடமாக மாறிய வீடு..கெஸ்டாக கீர்த்தி சுரேஷ்! இன்று நடப்பது என்ன?

Bigg Boss 9 Tamil Today Happening Day 51 : பிக்பாஸ் 9 வீடு, தற்போது பள்ளிக்கூடமாக மாறியிருக்கிறது. இதில் கீர்த்தி சுரேஷும் கெஸ்டாக கலந்து கொண்டுள்ளார். இந்த எபிசோடில் நடக்கும் விஷயங்கள் என்னென்ன என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 25, 2025, 05:34 PM IST
  • பிக்பாஸ் 9 தமிழ் இன்றைய எபிசோட்
  • இன்று ஸ்கூல் டாஸ்க்..
  • கீர்த்தி சுரேஷ் வீட்டில் கெஸ்ட்..

பிக்பாஸ் 9 : பள்ளிக்கூடமாக மாறிய வீடு..கெஸ்டாக கீர்த்தி சுரேஷ்! இன்று நடப்பது என்ன?

Bigg Boss 9 Tamil Today Happening Day 51 : தமிழ் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்று, பிக்பாஸ் 9. இந்த நிகழ்ச்சியை தற்போது விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இந்நிகழ்ச்சியின் இந்த வார டாஸ்க், மக்களை பெரிதாக மகிழ்விக்கும் வகையில் உள்ளது.

பிக்பாஸ் 9:

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில், மக்களுக்கு தெரிந்த டிஜிட்டல் முகங்களாக இருந்த பலர் இருக்கின்றனர். 50வது நாளை கடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி, ஆரம்ப நாட்களில் இருந்தே ஆட்டம் சூடுபிடித்து வருகிறது. சில பாேட்டியாளர்கள், தான் என்ன செய்கிறோம் என்பது குறித்து சரியான ஐடியாவுடன் இருக்க, இன்னும் சிலர் மட்டும் தான் எதற்கு வந்தோம் என்பதை மறந்து எதற்கென்றே தெரியாமல் பிக்பாஸ் 9 வீட்டிற்குள் சுற்றி கொண்டுள்ளனர். போட்டியை இன்னும் சுறுசுறுப்பாக்க, பிக்பாஸ் ஏற்பாட்டாளர்கள் புதுப்புது டாஸ்குகளை கொண்டு வருகின்றனர்.

பள்ளி டாஸ்க்:

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் அனைத்து சீசன்களிலும் தவறாமல் இடம் பெறும் ஒரே டாஸ்க், ஸ்கூல் டாஸ்க்தான். ஒரு மாதத்திற்கு பிக்பாஸ் வீடானது பள்ளிக்கூடமாக மாறிவிடும். இதில், ஆண்கள் அனைவரும் தங்களின் மீசை தாடி அனைத்தையும் ஷேவ் செய்து விட்டு குழந்தைகள் போல பள்ளி சீறுடை போட்டு நடந்து கொள்வர். பெண்களும் அப்படித்தான் இருப்பர். ஒரு சில பேர் மட்டும் டீச்சராகவும் தலைமை ஆசிரியர் ஆகவும் இருப்பர். இம்முறை தமிழ் ஆசிரியராக கனி இருக்கிறார். ஒழுக்கம் செய்யும் டீச்சராக பிரஜிின் இருக்கிறார்.

பிக்பாஸில் கீர்த்தி சுரேஷ்:

வழக்கமாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு கெஸ்ட்கள் வாரா வாரம் வருவார்கள். கடந்த வாரம், யெல்லோ படத்தை ப்ரமோட் செய்வதற்காக பூர்ணிமா வந்திருந்தார். இந்த வாரம், கீர்த்தி சுரேஷ் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் வந்திருக்கிறார். இவரது ரிவால்வர் ரீட்டா திரைப்படம், தற்போது ரிலீஸாக இருக்கிறது. இந்த படத்தின் ப்ரமோஷன் சம்பந்தமாக அவர் இந்நிகழ்ச்சிக்குள் வந்திருக்கிறார்.

கடந்த வார எவிக்ஷன்..

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தற்போது 8 வாரத்தை கடந்துள்ளது. இதில் சில வாரங்களில் எவிக்ஷனும், ஒரு சில வாரங்களில் டபுள் எவிக்ஷனும் நடந்தது. இந்த நிலையில், நந்தினி, ஆதிரை, துஷார், ராஜ் பிரவீன், திவாகர் உள்ளிட்டோர் லைனாக எவிக்ட் ஆகினர். பின்னர் கடந்த வாரம், கெமி எவிக்ட் செய்யப்பட்டார். இந்த வாரம் பார்வதி, வினோத், கம்ருதின், அரோரா உள்ளிட்ட பலர் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் அமித் மற்றும் ரம்யா ஜோ இருவரில் ஒருவர் வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Bigg Boss 9BB 9 TamilBB 9 Today EpisodeSchool Task

Trending News