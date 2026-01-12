English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பிக்பாஸ் 9ல் ரெட் கார்ட் வாங்கிய பார்வதி..தோழியுடன் வெளியே சுற்றிய புகைப்படம்!

பிக்பாஸ் 9ல் ரெட் கார்ட் வாங்கிய பார்வதி..தோழியுடன் வெளியே சுற்றிய புகைப்படம்!

Bigg Boss 9 Tamil VJ Parvathy After Red Card : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து விஜே பார்வதி ரெட் கார்ட் வாங்கி வெளியேறினார். இதில் இருந்து அவர் வெளியேறிய பின்பு இப்போது எங்கிருக்கிறார்? எப்படி இருக்கிறார் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 12, 2026, 03:48 PM IST
Bigg Boss 9 Tamil VJ Parvathy After Red Card : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் முக்கிய போட்டியாளர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர், விஜே பார்வதி. இந்த சீசனின், இறுதிப்பாேட்டி வரை இவர் வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், பாதியிலேயே ரெட் கார்ட் வாங்கி விடைப்பெற்றார். இதையடுத்து அவர் இப்போது எப்படி இருக்கிறார் என்பது குறித்த போட்டோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

விஜே பார்வதி:

பிரபல தொலைக்காட்சியில், தொகுப்பாளினியாக இருந்தவர், விஜே பார்வதி. இவருக்கு பிக்பாஸில் நுழைய 9வது சீசனில் வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதில், ஆரம்பத்தில் இருந்தே பலமான போட்டியாளராக கருதப்பட்டார். இவர், கண்டிப்பாக டைட்டில் அடிப்பார் அல்லது இறுதிப்போட்டியாளராக வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இவருக்கு கம்ருதீனுடன் ஏற்பட்ட காதல், இவரது விளையாட்டு செல்லும் கோணத்தையே மாற்றியது. இது எப்படி போய் முடியப்போகிறதோ என அனைவரும் பயந்து வந்த நிலையில், இதற்கு டிக்கெட் டு ஃபினாலே கார் டாஸ்க் ஒரு முடிவை கட்டியது. 

கார் டாஸ்கில், சக போட்டியாளர் சான்ட்ராவிற்கு எதிராக திட்டம் தீட்டி பார்வதியும் கம்ருதினும் அவரை பலவந்தமாக காரில் இருந்து கிழே தள்ளினர். தள்ளிய பிறகும், அவருக்கு என்னாச்சு ஏதாச்சு என்று இருவரும் பார்க்காததும், இருவரும் “அதான் மெடிக்கல் டீம் இருக்காங்கள்ள..” என்று தெனாவட்டாக பார்வதி பதில் சொன்னதும் ரசிகர்களை கொதித்தெழ செய்தது.

ரெட் கார்டிற்கு பிறகு..

பார்வதிக்கும் கம்ருதீனுக்கும் ரெட் கார்ட் கொடுக்க வேண்டும் என்று பலரும் இணையத்தில் போர்கொடி தூக்கினர். இதையடுத்து, இப்படி செய்த இருவரும் கேமில் இருக்க கூடாது என்று முடிவெடுத்த பிக்பாஸ் டீமும் விஜய் சேதுபதியும் சேர்ந்து அவர்களுக்கு ரெட் கார்ட் கொடுத்தது. இது, ஒரு பக்கம் வரவேற்பை பெற்றாலும், இன்னொரு பக்கம் அதிர்ச்சியை கிளப்பியது.

பார்வதி, பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியில் வந்த பிறகு பார்வதி என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் இருக்கின்றனர். அவர், தனக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருபவர்களின் பதிவுகளை ரீ-ஷேர் செய்ய ஆரம்பித்தார். அதை வைத்து, பலரும் “அவர் இன்னும் திருந்தவில்லை” என்று தெரிவித்து வந்தனர்.

பார்வதியுடன் எடுத்த புகைப்படத்தை, Vibez With Nithya என்கிற பக்கத்தில் ஒருவர் பதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர், பராசக்தி படத்தை பார்த்துவிட்டு வந்ததாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால், இந்த புகைப்படம் இப்போது எடுக்கப்பட்டதா அல்லது பழையதா என்பது தெரியவில்லை. மேலும், இது குறித்த உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

பார்வதி ஏன் இன்னும் பேசவில்லை?

ரெட் கார்ட் குறித்து, விஜே பார்வதி ஏதேனும் கருத்து தெரிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இது குறித்து அவர் பின்னர் எதுவுமே கூறவில்லை. சில மாதங்கள் கழித்து நேர்காணல்கள் மூலம், தன் பக்க நியாகத்தை அவர் கூறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், இவருடன் சுற்றிய கம்ருதீன் இப்போது ரசிகர்களை சந்தித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் மகிழ்ச்சியாக வெளியிட்ட புகைப்படங்கள் வைரலாகி வந்தது.

