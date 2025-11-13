English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வாட்டர் மெலான் ஸ்டாரை சைலண்டாக அசிங்கப்படுத்திய பிக்பாஸ்! இந்த வீடியோவை பாருங்க..

வாட்டர் மெலான் ஸ்டாரை சைலண்டாக அசிங்கப்படுத்திய பிக்பாஸ்! இந்த வீடியோவை பாருங்க..

Bigg Boss 9 Tamil Watermelon Star Shamed : பிக்பாஸ் 9 தமிழ் நிகழ்ச்சியில் அடிக்கடி கேமரா முன்பு பேசி வரும் வாடட்ர் மெலன் ஸ்டார், அசிங்கப்பட்டு நின்ற காட்சி தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 13, 2025, 01:23 PM IST

வாட்டர் மெலான் ஸ்டாரை சைலண்டாக அசிங்கப்படுத்திய பிக்பாஸ்! இந்த வீடியோவை பாருங்க..

Bigg Boss 9 Tamil Watermelon Star Shamed : தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ் 9. இந்த நிகழ்ச்சியில் தினம் தோறும் நடக்கும் விஷயங்கள் இணையத்தில் அவ்வப்போது வைரலாகி வருகிறது. அதே போல திவாகர் செய்த ஒரு சம்பவமும் தற்போது பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.

பிக்பாஸ் 9 : 

கமல்ஹாசனால் 7வது சீசன் வரை தொகுத்து வழங்கப்பட்டு வந்த தமிழ் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி, 8வது சீசன் முதல் விஜய் சேதுபதியின் கைக்கு சென்றது. ஒவ்வொரு சீசனும் புது வீடு-புது ரூல்ஸ்-புது போட்டியாளர்கள் என இந்நிகழ்ச்சி களைக்கட்டுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த சீசனிலும், இந்நிகழ்ச்சிக்குள் மக்கள் கவனத்தை ஈர்த்த பலர் போட்டியாளர்களாக உள்நுழைந்தனர். இதில், சில எதிர்பார்த்தவர்களும், சில எதிர்பாராதவர்களும் இருந்தனர்.

அசிங்கப்பட்ட வாட்டர் மெலன் ஸ்டார்:

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சிக்குள் முதல் ஆளாக நுழைந்தவர் வாட்டர் மெலன் ஸ்டார். ஆரம்பத்தில் இவர் செய்யும் விஷயங்களை பார்த்து எரிச்சலான போட்டியாளர்கள், பின்பு அதே விஷயத்தை வைத்து கேலி செய்து இவரிடம் அன்பாக பழக ஆரம்பித்தனர். பிக்பாஸ் வீட்டில் இவருக்கென்று ஒரு routine இருக்கிறது.

காலையில் எந்திரிப்பது, நடனம் ஆடுவது, கேமரா முன் நின்று பேசுவது, கேமரா முன் நின்று யாரையாவது குறை சொல்வது போன்றவைதான். இதில் பெரும்பாலானவை எபிசோடின் போது கட் செய்யப்பட்டு விடும். லைவில் இவர் என்னென்ன செய்கிறார் என்பது அப்பட்டமாக தெரியும். 

அப்படித்தான், பிக்பாஸ் பாேட்டியாளர் ஒருவரை கூறி அவருடைய குறட்டை சத்தம் குறித்து கேமரா முன்பு குறை கூறிக்கொண்டு இருக்கிறார். இவர் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே, அந்த கேமரா வேறு பக்கம் திரும்பி காெண்டது. மீண்டும் அவர் கேமரா முன் நின்று பேசப்போக, அந்த கேமரா மொத்தமாக தலையை திருப்பிக்கொண்டது. இதை பார்த்த ரசிகர்கள் வாட்டர் மெலான் ஸ்டாார் அசிங்கப்பட்டதாக கூறி இணையத்தில் இந்த வீடியோவை வைரலாக்கி வருகின்றனர். ஒரு சில பேர் இவர் மீதி பரிதாபப்பட்டாலும், இன்னும் சிலர் இவருக்கு இது தேவைதான் என்று கூறி வருகின்றனர்.

யார் இந்த வாட்டர் மெலன் ஸ்டார்?

கஜினி படத்தில் சூர்யா தர்பூசணி சாப்பிடும் காட்சியை ரீ-கிரியேட் செய்து, அதன் மூலம் ட்ரோல் செய்யப்பட்டு பிரபலமானவர் ‘வாட்டர் மெலன் ஸ்டார்’ எனப்படும் திவாகர். ஹோமியோபதி மருத்துவரான இவர், கடந்த சில மாதங்களாக இணையத்தில் ட்ரெண்டாகி வந்தார். ஆரம்பத்தில் இவர் செய்ததை ரசித்தவர்கள், பின்பு அதே காரணத்திற்காக அவரை போட்டு பொளந்தெடுக்க தொடங்கினர். இதையடுத்து, நெல்லை கவின் ஆணவப்படுகொலை செய்யப்பட்ட போது சாதிய ரீதியாக ஒரு நேர்காணலில் பேசியதற்காக இவருக்கு பலர் கடும் எதிர்ப்புகளை தெரிவித்தனர். இவை அத்தனையையும் மீறி, வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் நுழைந்தார்.

பாேகப்போகத்தான், இவர் இறுதிப்போட்டி வரை வருவாரா, அல்லது இடையிலேயே வெளியேறி விடுவாரா என்பது தெரியும். இருப்பினும், இவரும் ரசிகர் கூட்டத்தை சேர்த்து விட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : கண் வீங்கிய நிலையில் VJ Paaru! விபரீதத்தில் முடிந்த விளையாட்டு..வைரல் வீடியாே..

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9: எவிக்ட் ஆன கலையரசன்..ஒரு எபிசோட் சம்பளம் எவ்வளவு? இத்தனை லட்சமா?

Bigg Boss 9BB 9 TamilWatermelon StarBB TamilBB 9 Contestants

