பிக்பாஸ் 9: இந்த வார நாமினேஷன்! வெளியேறப்போவது இவரா? ஷாக்கிங் லிஸ்ட்..

Bigg Boss 9 This Week Nomination List : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து வாராவாரம் ஒவ்வொரு போட்டியாளராக வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றனர். சில வாரங்களில் டபுள் எவிக்ஷனும் நடந்து வருகிறது. இந்த வாரத்திற்கான நாமினேஷன் லிஸ்ட், தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
இந்த வாரத்திற்கான நாமினேஷன்:
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியின் 8வது வாரத்திற்கான நாமினேஷன் நடந்திருக்கிறது. இதில், கோபமாக நடந்து கொள்கிறார், அவரது கேமை தனியாக பார்க்க வேண்டும் போன்ற காரணங்களை வைத்து சிலரை நாமினேட் செய்திருக்கின்றனர்.
இதில், திவ்யாவிற்கு 6 ஓட்டுகள் கிடைத்துள்ளது. சாண்ட்ராவிற்கு 5, பார்வதிக்கு 4, FJவிற்கு 3, பிரஜினிற்கு 3, கனி, விக்ரமிற்கு தலா 2 வாக்குகள் கிடைத்துள்ளது. கம்ருதின், அமித், ரம்யா ஜோ, வியானா, அரோரா ஆகியோர் தலா 1 வாக்கினை பெற்றுள்ளனர். தற்போது மேற்கூறிய இவர்கள் 12 பேருமே நாமினேஷனில் இருக்கின்றனர்.
யார் போக வாய்ப்பு?
ரம்யா ஜோ, தன் கேமை ஆடாமல் எதற்கு பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கிறார் என்கிற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்துள்ளது. அதே போல அமித் கேம் குறித்த விமர்சனமும் அதிகமாக எழுந்திருக்கிறது. இவர்களை தவிர, வியானா, அரோரா உள்ளிட்டோரும் வெளியேற்றப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வாரம், டபுள் நாமினேஷன் கூட நடக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. எனவே, வார இறுதியில்தான் என்ன நடக்கிறது என்பது தெரியும்.
கடந்த வாரம் வெளியேறிய நபர்:
பிக்பாஸ் 9 போட்டியில் இருந்து, கடந்த வாரம் விஜே கெமி வெளியேற்றப்பட்டார். ஆரம்பத்தில் அதிரடி ஆட்டக்காரராக இருந்த இவர், பின்பு கொஞ்சம் தனது வாய்ஸை குறைக்க ஆரம்பித்தார். கடந்த சில வாரங்களாக பேக் கிரவுண்டில் காணாமலேயே பாேய்விட்டார். இந்த நிலையில், கடந்த வாரம் நாமினேட் செய்யப்பட்ட இவர் போட்டியில் இருந்து வெளியேறினார். இவர், கேப்டன்ஸி டாஸ்கில் நன்றாக விளையாடியது குறித்து விஜய் சேதுபதி பாராட்டினார்.
பிக்பாஸ் 9:
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, சில வாரங்களுக்கு முன்னர் கோலாகலமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. முதல் 7 சீசன்களை கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்க, 8வது சீசனில் இருந்து பிக்பாஸ் உடனான தனது பயணம் முடிந்து விட்டதாக கமல் அறிவித்தார். இதையடுத்து, இந்த பொறுப்பு விஜய் சேதுபதியிடம் வந்தது. கமல், போட்டியாளர்களை கேள்வி கேட்கும் போது அது வாழப்பழத்தில் ஊசியை சொருகுவது போல இருக்கும், ஆனால் இதையே விஜய் சேதுபதி நேரடியாக அடித்து பேசி போட்டியாளர்களுக்கு எது தப்பு எது தவறு என்று புரிய வைத்து வருகிறார். இந்த முறை, பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியின் டிஆர்பி பெரிதாக குறைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனவே, ஷோவின் பார்வையாளர்களை அதிகப்படுத்த ஷோ உரிமையாளர்கள் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
