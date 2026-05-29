/தவெக-விற்கு எதிராக பேசுனா..இப்படி அசிங்கப்படுத்துவீங்களா? ஜூலி கண்ணீர் மல்க பேட்டி

பிக்பாஸ் பிரபலம் ஜூலி, தன் மீது கிட்னி திருட்டு அவதூறு போடப்படுவதாக சென்னை காவல் ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில், புகார் அளித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பட்டித்தொட்டியெங்கும் அறியப்பட்டவர், ஜூலி. இவர், சமீபத்தில் சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருக்கிறார். புகார் அளித்துவிட்டு அவர் பத்திரிகையாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வாேம்.
ஜூலி பேட்டி, “நான் இன்னைக்கு வந்து கமிஷனர் ஆபீஸ்ல வந்து கம்ப்ளைன்ட் குடுக்குறதுக்காக வந்துருக்கேன். நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, என் மேல நான் 'கிட்னி திருடிட்டேன்' அப்படின்னு வந்து ஒரு புகார் வந்து என் மேல வச்சிருந்தாங்க, ஒரு அவதூறு வச்சிருந்தாங்க.
அதாவது, திருட்டுன்னா என்னன்னு தெரியாதவங்க அந்த அவதூறு வச்சிருக்காங்க. ஒருத்தவங்க திருட்டுன்னா என்ன சார்? உங்களுக்குத் தெரியாம உங்க பொருளைத் திருடிட்டுப் போறதுதானே திருட்டு? சோ, நான் கிட்னி திருடிட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்காக வந்து நான் கமிஷனர் ஆபீஸ்ல 16-ஆம் தேதி, 3-வது மாசம், மார்ச் மாசம் நான் வந்து 8 பேர் மீது, 8 பேர் மீது நான் வந்து கமிஷனர் ஆபீஸ்ல கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தேங்க” என்றார்.
தொடர்ந்து, “கம்ப்ளைன்ட் காப்பியும் உங்களுக்கு வந்து நான் கொடுக்கிறேன். அந்த கம்ப்ளைன்ட் காப்பிக்கு, இந்த மாசம் 18-ஆம் தேதி ஒரு ரிப்ளை வந்திருக்கு ஸ்டேஷன்ல இருந்து. அதாவது, எனக்கு ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, எனக்கு வந்து இது மூன்றாவது கணவர்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ, இந்த அவதூறு எதுவுமே வந்து கிரிமினல் டிஃபமேஷன்ல வராதாம். இது வந்து சிவில் டிஃபமேஷன்ல (Civil Defamation) வருமாம். அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து என்னுடைய வழக்க எடுக்காம ஒரு... ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க.
இன்னொன்னு, கரெக்ட்டா தமிழக வெற்றிக்கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த நோட்டீஸ் வந்துச்சு..ஏன் இப்போ வந்துச்சுன்னு எனக்குத் தெரியல. இன்னொன்னு, இது சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி என்னை கூப்பிட்டு ஸ்டேஷன்ல எந்த விசாரணையும் பண்ணல. நான் எனக்கு எதிரா யார் என்ன குற்றம் வச்சிருந்தாங்களோ, அவங்களுக்கு எதிரான ஆதாரங்கள், வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ், ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் (Screenshots) இது எல்லாமே நான் வச்சிருந்தேன் சார். அதையும் அவங்க வாங்கிப் பார்க்கல, எதுவுமே படிக்கல. அவங்க சட்ட ஆலோசகர்கிட்ட ஏதோ விசாரணை பண்ணி, இது மாதிரி வந்து இந்த கேஸை 'கோர்ட் கேஸுன்னு நீங்க ஆளலாம்மா, ஸ்டேஷன்ல வந்து நாங்க எடுக்க மாட்டோம்' அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அப்போ... பிரபல நியூஸ் சேனல்ல ஒரு செய்தி வந்து போடுறாங்க. அந்த செய்தியில ஒரு குறிப்பிட்ட லேடியோட வாய்ஸ் ஒன்னு வருது. அதாவது, நானும் என் கணவரும் பெசண்ட் நகர் பீச்ல 15 லட்சம் வாங்கிட்டோமாம். வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து கிட்னி ஏதோ கொடுக்கிறோம்னு சொல்லி ஏமாந்துட்டோமாம்.க். அப்புறம் அவங்க திருப்பிக் கேட்கும்போது நாங்க... நானும் என் கணவரும் போய் கால்ல, கையில விழுந்து, 'அய்யய்யோ எங்களைக் காப்பாத்துங்க, எங்களுக்குக் கல்யாணம் நடக்கப்போகுது' அப்படின்னு சொன்னதா ஒரு சூப்பரான ஸ்டோரி, ஸ்கிரீன் பிளே, டைரக்ஷன், நரேஷன்—எல்லாமே வந்து பண்ணியிருக்காங்க” என்று கூறினார்.
ஜூலி தொடர்ந்து பேசுகையில், “இதை பண்ணவங்க ரெண்டு பேரும் பெரிய சமூக ஆர்வலர்கள்: மிஸ்டர் கார்த்திக் ஆஃப் திருச்சி டிவி கே மற்றும் அட்வகேட் அப்படின்னு நெல்சன்னு ஒருத்தர் இருக்கார். இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க.
கணவருக்கு கால் பண்ணிட்டு, "நீங்க 15 லட்சம் கொடுத்துட்டீங்க சார் என்கிட்ட, நீங்க ஏமாந்துட்டீங்க. என்ன கேட்பீங்க போன் அடிச்சவுடனே? எங்க அந்த 15 லட்சம்? எடுத்து நேரா வை, நீ எப்படி என்னை ஏமாத்தலாம்?" அப்படி கேட்பீங்களா? "நல்லா இருக்கீங்களா? உங்க மனைவி ரொம்ப நல்லா பேசுறாங்க, பார்த்து பத்திரமா இருங்க" அப்படின்னு வந்து இந்த லேடி வந்து சொல்றாங்க. நாங்க எல்லா கால்ஸையும் (Calls) நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம், ஏன்னா என் மேல இப்ப வரைக்கும் மூணு நாள்ல எனக்கு வந்து என்னை பாம் போட்டு கொன்றுவேன் அப்படின்னெல்லாம் மிரட்டல் வருது” என்று கூறினார்.
ஜூலி, இந்த பிரச்சனையால் தான் அலைந்ததால், தங்களுடைய முதல் குழந்தை கலைந்ததாக கூறியிருக்கிறார். “மார்ச் மாசம் நான் கமிஷனர் ஆபீஸ் வரும்போது, We lost our baby. எனக்குக் கல்யாணம் இப்பதான் சார் ஆயிருக்கு, We lost our first baby.” என்று கண்கள் கலங்க பேசினார்.
தொடர்ந்து, “இதை மத்தவங்களுக்கு வேணா கேலிப்பொருளா இருந்துட்டுப் போகலாம் சார், இது எனக்கு அப்படி கிடையாது. இதெல்லாம் தாண்டி, இப்பயும் நான் எங்கேயாச்சும் இதை சிம்பதிக்காக (Sympathy) எனக்கு யூஸ் பண்ணனும்னா நான் எப்பயோ யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். இந்த டிராமா கேமா (Drama game), என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டுப் போங்க சார், அது எனக்கு விஷயமே கிடையாது.
ஆனா, ஒரு பொண்ணு TVK-க்கு எதிரா பேசுறான்ற ஒரே காரணத்துக்காக, அந்தப் பொண்ணை நீங்க இப்படி மனசாட்சி இல்லாம, அந்தப் பொண்ணோட கேரக்டரை டீஃபேம் (Defame) பண்ணி, அந்தப் பொண்ணோட பேரைக் கெடுத்து, இதுலதான் சம்பாதிச்சு வந்து... இதுலதான் நீங்க ஜெயிக்கணும்னா, எனக்கு இதுல... எனக்கு சொல்றதுக்கு வேற எதுவுமே வார்த்தைகள் கிடையாது சார்.
என் மேல எந்த தப்பும் இல்லை, எனக்கு மடியில கனமில்லை, வழியில பயம் கிடையாது. அப்படி நீங்க யாராச்சும் என்னை நம்பி ஏமாந்திருந்தீங்கன்னா, தயவு செஞ்சு வந்து கேஸ் கொடுங்க. என் கேஸை எடுக்கல, ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுத்ததை. நீங்க கொடுங்க, அவங்க எடுப்பாங்க, அவங்க வந்து விசாரிக்கட்டும் என்னை. நானும் என் கணவரும் குற்றமற்றவன்னு நாங்க வந்து இதை சட்டரீதியான வந்து இதுக்கேத்த மாதிரி நாங்க ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோம்.
நான் பிரஸ் மீட் கூட கொடுக்காம, நான் எதுவுமே கொடுக்காம இந்த விஷயத்தைப் பற்றி பெருசா பேசாம இருந்த ஒரே காரணம்—நான் சட்டத்தை நம்பி, ஓகே அதுக்கான ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க... இன்ஸ்டன்ட்டா 'இன்ஸ்டாகிராம் மூலமா சி.எம் ஆனாங்க' அப்படின்னு சொல்றாங்க விஜய் அண்ணாவை எல்லாரும். இன்ஸ்டன்ட்டா அவங்க ஆட்களைக் காப்பாத்தி, அவங்களுக்கு எதிரா பேசுறவங்க மேல இந்த இன்ஸ்டன்ட் தாக்குதல் நடத்துறதை விட்டுப்புட்டு, அவர் வந்து கண்டிப்பா மக்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டா ஏதாச்சும் பண்ணாருன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு வேண்டிக்கிறேன்” என்று கூறினார்.