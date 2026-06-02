/பல லட்சம் கடன்..போட்டுக்க ட்ரஸ் இல்லாம அழுதுருக்கேன்! ஜாக்குலின் ஓபன் டாக்..

தமிழ் சின்னத்திரையுலகில், முக்கிய தொகுப்பாளராகவும், ஓரிரு படங்களில் நடித்த நடிகையாகவும் இருப்பவர், ஜாக்குலின். இவர், சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் தனக்கு இருந்த கடன் பிரச்சனைகள் குறித்தும் சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் ஓபனாக கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஜாக்குலினை நாம் அனைவரும் முதலில் பார்த்தது, ‘கலக்கப்போவது யாரு’ ஷோவின் ஷூட்டிங்காகதான் இருந்திருக்கும். இதில் அவர் ரக்ஷனுடன் சேர்ந்து நன்றாக நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கியதாக பெயர் வாங்கினார். மேலும், காேலமாவு கோகிலா திரைப்படத்திலும் நயன்தாராவிற்கு தங்கையாக நடித்து பிரபலமானார். திரையுலகில் இவர், ஓரளவிற்கு ஜொலிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அதன் பிறகு அவருக்கு பெரிதாக பட வாய்ப்புகள் எதுவும் கிடைக்கவில்ல.
தமிழ் தொலைக்காட்சி ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளில் முக்கிய பங்கை பெற்ற நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கிய இந்த நிகழ்ச்சியின் 8வது சீசனில், ஜாக்குலின் முக்கிய போட்டியாளராக கலந்து கொண்டார்.102 நாட்கள் வரை இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்த ஜாக்குலின், ஒரு டாஸ்கால் எவிக்ட் செய்யப்பட்டார். ஃபைனல்ஸ் போக வேண்டிய அவர், கடைசியில் இப்படி வீட்டை விட்டு வெளியேறியது பலருக்கும் வருத்தம் அளித்தது. இதையடுத்து, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் முன்பு தான் எப்படியிருந்தார் என்பது குறித்தும், சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார்.
பிக்பாஸிற்கு செல்லும் முன்பு, தனக்கு மொத்தம் ரூ.17 லட்சம் கடன் இருந்ததாக ஜாக்குலின் அந்த நேர்காணலில் தெரிவித்திருக்கிறார்.
“என்னால என்னோட வாடகை கூட கட்ட முடியாத நாட்களெல்லாம் இருந்திருக்கு. அப்படிலாம் இருந்திருக்கேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன். பினான்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப பெரிய விஷயம். என் வீட்டுல வாங்க மாட்டேன் எங்க அம்மா கிட்ட வாங்க மாட்டேன். எங்க அம்மா கிட்ட வாங்குற அளவுக்குமே பயங்கரமா அப்படி ஒன்னும் கிடையாது. ஆனா, அட்லீஸ்ட் கேட்டா ஓரளவுக்காவது கொடுப்பாங்க. எங்க அம்மாவோட நகையெல்லாம் வச்சுதான் பிக் பாஸ்க்குள்ள போகும்போது டிரஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு போனேன்.
இதுல வேற ‘பிஆர் (PR) வச்சிருக்கீங்க’ டேய்! வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் காசு ஒரு ரூபா கூட நிக்கலடா! எல்லாமே இருந்த கடன், எங்க அம்மா கிட்ட இருந்தது எல்லாத்தையுமே செட்டில் பண்ணிட்டு ஒரு நிம்மதியா லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அது ஒரு காசா இருந்துச்சு. ஓகே? அந்த மாதிரி, நான் அது வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடில இருந்தே சொல்லிட்டு இருந்தேன் எங்க அம்மாட்ட, ‘நான் பிக் பாஸ் போறேன், சம்பாதிக்கிறேன், இருக்குற கடனை எல்லாத்தையும் அடைக்கிறேன்’ அப்படித்தான் நான் யோசிச்சுதான் உள்ளேயே போனேன்” என்று கூறியிருக்கிறார்.
தொடர்ந்து, தனக்கு உதவி செய்தவர்கள் குறித்து பேசிய ஜாக்குலின், “மாகாபா அண்ணா ஒரு வருடத்தில் அனைத்து மாதங்களும் எனக்கு ஒரு இவண்ட் கொடுத்திருவார். அந்த மாதத்தை ஓட்டுவதற்கு எனக்கு அந்த பணம்தான் உதவியது. எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்குன்னா, ‘இவங்க இங்க இருக்காங்கப்பா, அங்க இருக்காங்கப்பா, ஈஸியா எல்லாத்தையும் பண்ணிருவாங்கப்பா, அது பண்ணிருவாங்க’ ஒரு ஷோவுக்கு ஒரு டிரஸ் இல்லாம அழுதிருப்பீங்க என்னைக்காவது? ஒரு தொகுப்பாளரா நம்ம போய் உட்காரும்போது, ஒரு பெரிய கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னும்போது, நம்மளுக்கான அன்னைக்கான பேமெண்ட் வந்து ஒரு பத்தாயிரமோ பதினைந்தாயிரமோ இருக்கும். அந்த டிரஸ்ஸோட ரேட்டே ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்கும். அப்படித்தான் நம்மளால போய், ஏதோ ஒரு டிரஸ் போட்டு போய் உட்கார்ந்து பண்ண முடியாதுல்ல?”
”நாம் போடும் ஆடையை வைத்துதான் நம்பள ஜட்ஜ் பண்றாங்க. நான் தொகுத்த முதல் ஷோ, 'கலக்கப்போவது யாரு' ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட். எனக்கு இன்னைக்கு கால் பண்றாங்க, "நாளைக்கு ஷூட் இருக்கு"னு. "டிரஸ் நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க"ன்றாங்க. எங்க போய் எடுத்துட்டு வர்றது? 'பசங்க' படத்தோட ஹீரோ இருப்பார்ல, அவங்களை கல்யாணம் பண்ணாங்களே பிரீத்தி, அவங்களுமே சீரியல் எல்லாம் பண்ணி இருக்காங்க நிறைய. அவங்க கிட்டதான் ட்ரெஸ் கேட்டு முதல் நாள் அந்த ஷோவை ஆங்கரிங் பண்ணேன். நான் கேட்ட உடனேயே, எதுவும் கேள்வி கேட்காம அவங்க எனக்கு 3 ட்ரெஸ் கொடுத்தாங்க”
இவ்வாறு, நடிகையும் தொகுப்பாளருமான ஜாக்குலின் தான் பட்ட சிரமங்கள் குறித்து பேசியிருக்கிறார்.