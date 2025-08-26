English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பிக்பாஸ் புதிய சீசன்! போட்டியாளர்கள் இவர்கள் தான் - அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

பிக்பாஸ் 19வது சீசனின் பிரம்மாண்டமான தொடக்க விழா ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தேதி இரவு நடைபெற்றது. இந்த முறை பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் யார் யார் சென்றுள்ளனர் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 26, 2025, 06:25 AM IST
  • பிக் பாஸ் சீசன் 19!
  • சல்மான் கான் தொகுத்து வழங்குகிறார்.
  • வெளியானது போட்டியாளர்கள் பட்டியல்!

இந்தியாவில் அனைத்து மொழிகளிலும் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் ரியாலிட்டி ஷோக்களில் ஒன்றாக பிக் பாஸ் உள்ளது. இதன் 19-வது ஹிந்தி சீசன் தற்போது தொடங்கி உள்ளது. பாலிவுட் சூப்பர்ஸ்டார் சல்மான் கான் இந்த ஆண்டும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகிறார். அவரின் வழக்கமான ஸ்டைல் மற்றும் நகைச்சுவையுடன் இந்த நிகழ்ச்சி மக்கள் மத்தியில் அதிகம் பேசப்படும் ஒன்றாக உள்ளது. பிக்பாஸ் 19வது சீசனின் பிரம்மாண்டமான தொடக்க விழா ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தேதி இரவு நடைபெற்றது. இந்த முறை தொலைக்காட்சி, சினிமா, இசை மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் என பல்வேறு துறைகளிலிருந்து போட்டியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளனர். இந்த சீசனின் உறுதி செய்யப்பட்ட போட்டியாளர்களின் விவரங்களை பற்றி பார்ப்போம்.

மேலும் படிக்க | கூலி ஓடிடி ரிலீஸ்! எந்த தளத்தில் எப்போது பார்க்கலாம்? முழு விவரம்..

தொலைக்காட்சி மற்றும் சினிமா பிரபலங்கள்

  • 'அனுபமா' போன்ற தொலைக்காட்சி தொடர்கள் மூலம் லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களின் இதயங்களை கவர்ந்த கௌரவ் கண்ணா, முதல் முறையாக ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவில் பங்கேற்கிறார். 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திரைத்துறையில் இருந்தாலும், ரியாலிட்டி ஷோக்களை தவிர்த்து வந்த நிலையில், தற்போது பிக் பாஸ் வீட்டிற்க்குள் சென்றுள்ளார்.
  • குழந்தை நட்சத்திரமாக தனது பயணத்தை தொடங்கி, 'யே ரிஷ்தா க்யா கெஹ்லதா ஹை' போன்ற தொடர்கள் மூலம் பிரபலமான அஷ்னூர் கௌர் இந்த ஆண்டு பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளார்.
  • 'ஜூபிலி டாக்கீஸ்' போன்ற தொலைக்காட்சி தொடர்களிலும், 'ஸ்டூடண்ட் ஆஃப் தி இயர் 2', 'பப்ளி பவுன்சர்' போன்ற பாலிவுட் படங்களிலும் நடித்த அபிஷேக் பஜாஜ் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளார்.
  • 90-களில் 'பேட்டா', 'கும்ரா', 'கிலாடி' போன்ற வெற்றி படங்களில் நடித்த குனிக்கா சதானந்த், தனது தைரியமான மற்றும் வெளிப்படையான பேச்சுக்கு பெயர் பெற்றவர்.
  • 'கேங்ஸ் ஆஃப் வாசிப்பூர்' என்ற படத்தின் இணை-எழுத்தாளராகவும், அதில் 'டெஃபனிட்' என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததன் மூலமும் பிரபலமானவர் ஜெய்ஷான் குவாத்ரி. அவரது பன்முகத் திறமையை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலாக உள்ளனர்.
  • 'லைலா மஜ்னு', 'நோட்புக்' போன்ற இந்தி படங்களில் நடித்த ஃபர்ஹானா பட் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார்.
  • போஜ்புரி திரையுலகின் பிரபல நடிகையான நீலம், இந்த ஆண்டு பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார். 

சமூக ஊடக மற்றும் யூடியூபர்கள்

  • 30 மில்லியனுக்கும் அதிகமான இன்ஸ்டாகிராம் பின்தொடர்பவர்களை கொண்ட அவேஸ் தர்பார், தனது நடனம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு வீடியோக்கள் மூலம் பிரபலமானவர்.
  • 7 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பின்தொடர்பவர்களை கொண்ட நக்மா பிக் பாஸ் வீட்டில் ஒரு முக்கிய நபராக இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
  • தனது நகைச்சுவையான வீடியோக்கள் மூலம் யூடியூப்பில் கோடிக்கணக்கான சப்ஸ்கிரைபர்களை கொண்ட மிருதுல் திவாரி பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார்.

இசை மற்றும் பிற துறைகளை சேர்ந்தவர்கள்

  • பிரபல இசையமைப்பாளரான அமால் மாலிக், தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சவால்கள் மற்றும் மன அழுத்தம் குறித்த தனது வெளிப்படையான பேச்சுகளால் அடிக்கடி செய்திகளில் இடம்பிடித்தவர். 
  • பிக் பாஸ் 13-ல், தனது சகோதரி ஷெஹ்னாஸ் கில்லுக்கு ஆதரவாக வந்த ஷெபாஸ் இந்த முறை, பொதுமக்களின் வாக்குகள் மூலம் போட்டியாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
  • முன்னாள் ரேடியோ ஜாக்கியும், பிரபலமான ஸ்டாண்ட்-அப் காமெடியனுமான பிரணித் மோர் பிக்பாஸ் வீட்டிற்க்குள் சென்றுள்ளார்.
  • 'ஸ்ப்ளிட்ஸ்வில்லா 10' வெற்றியாளரும், 'ரோடீஸ்' மற்றும் 'ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ்' போன்ற ரியாலிட்டி ஷோக்களில் தனது போட்டி மனப்பான்மையை நிரூபித்தவருமான பசீர் அலி பிக்பாஸ் வீட்டிற்க்குள் சென்றுள்ளார்.
  • ஒரு கட்டிட கலைஞராக பட்டம் பெற்று, பின்னர் 'மிஸ் ஆசியா டூரிஸம் யுனிவர்ஸ் 2018' பட்டத்தை வென்ற தன்யா மிட்டல், ஒரு வெற்றிகரமான மாடல், தொழில்முனைவோர், மற்றும் பாட்காஸ்டர் ஆவார்.
  • 2018-ல் 'மிஸ் திவா குஜராத்' பட்டத்தை வென்ற மாடலும், நடிகையுமான நேஹால் சுதாசாமா, பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் கவர்ச்சியை சேர்க்க உள்ளார்.
  • போலந்தை சேர்ந்த சர்வதேச நடிகையும், மாடலுமான நடாலியா உலகளவில் அறியப்பட்டவர். இப்படி பல்வேறு பின்னணிகளை கொண்ட போட்டியாளர்கள் உள்ளதால் இந்த பிக் பாஸ் 19 சீசன் அதிக எதிர்பார்ப்பில் உள்ளது.

 மேலும் படிக்க | 2வது திருமணம் செய்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்..ஓபனாக கலாய்த்த பிரபலம்! வைரல் வீடியோ..

