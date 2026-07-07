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பிக்பாஸ் ராஜு நடிக்கும் Almost நல்லவன்! ஜோடி யார் தெரியுமா? தெரிஞ்சா ஷாக்தான்

சுதன் சுந்தரத்தின் பேஷன் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் ஹெச். வினோத்தின் ஆஸ்பயர் உபுண்டு ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில், ராஜூ ஜெயமோகன் எழுதி, இயக்கி, நடிக்கும் திரைப்படம் ’அல்மோஸ்ட் நல்லவன்’!

Written ByYuvashree
Published: Jul 07, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:53 PM IST
பிக்பாஸ் ராஜு நடிக்கும் Almost நல்லவன்! ஜோடி யார் தெரியுமா? தெரிஞ்சா ஷாக்தான்
Image Credit: Bigg Boss Raju Movie | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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