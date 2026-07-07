/பிக்பாஸ் ராஜு நடிக்கும் Almost நல்லவன்! ஜோடி யார் தெரியுமா? தெரிஞ்சா ஷாக்தான்

நல்ல கதைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து தரமான திரைப்படங்களை தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து வழங்கி வரும் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்று பேஷன் ஸ்டுடியோஸ். வித்தியாசமான கதைக்களங்களையும் புதுமையான திரைக்கதைகளையும் கொண்ட வெற்றிப் படங்களை தொடர்ந்து வழங்கி வரும் இந்த நிறுவனம், தற்போது ஹெச். வினோத்தின் ஆஸ்பயர் உபுண்டு ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ’அல்மோஸ்ட் நல்லவன்’ திரைப்படத்தை தயாரிக்கிறது.
இந்தப் படத்தை நடிகர், எழுத்தாளர் மற்றும் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 வெற்றியாளர் ராஜு ஜெயமோகன் இயக்குகிறார். அவர் இப்படத்தில் கதாநாயகனாகவும் நடித்துள்ளார். முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் சத்யராஜ் நடிக்கிறார். டார்க் காமெடி, ஆழமான உணர்வுகள், குடும்பத்துடன் பார்த்து ரசிக்கும்படியான பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் மற்றும் இயல்பான கிராமத்து மண்வாசனை என வித்தியாசமான பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக ’அல்மோஸ்ட் நல்லவன்’ உருவாகிறது. ’அல்மோஸ்ட்’ என்ற வார்த்தைக்கு சந்தேகம், தெளிவின்மை என பல அர்த்தங்கள் உண்டு. ‘அல்மோஸ்ட் தேர்...’, ’அல்மோஸ்ட் டன்...’ போன்ற சொற்களைப் போலவே, இப்படத்தின் கதையிலும் அந்த வார்த்தைக்கு முக்கிய இடம் உண்டு.
இன்று (ஜூலை 6, 2026) காலை பூஜையுடன் இப்படத்தின் துவக்க விழா நடைபெற்றது. இதில் படக்குழுவினருடன் பிரம்மா, ஹாட்ஸ்டார் சபரி, திங்க் மியூசிக் சந்தோஷ், ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், ஸ்டோன் பெஞ்ச் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பாளர் கார்த்திக், ஆர்.ஜே. பாலாஜி, தயாரிப்பாளர் லலித் குமார், அபிஷேக் கீதம், ரங்கராஜ் பாண்டே, விது, இயக்குநர் ரோஹின் வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட பல திரையுலக பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டு வாழ்த்தினர்.
தயாரிப்பாளர் சுதன் சுந்தரம் பகிர்ந்து கொண்டதாவது, "புதிய கதைகளை சொல்ல வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கொண்டவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுவது தயாரிப்பாளருக்கு கிடைக்கும் மிகப்பெரிய வரம். அந்த வகையில் ஹெச். வினோத் மற்றும் ராஜு ஜெயமோகனுடன் 'அல்மோஸ்ட் நல்லவன்' படத்தில் இணைந்திருப்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. நம் மண்ணின் கலாச்சாரத்தையும், வாழ்க்கை முறையையும் பிரதிபலிக்கும் இயல்பான நகைச்சுவை இந்தப் படத்தில் உள்ளது. ராஜு இந்தக் கதையை சொன்னபோதே, திரையரங்கில் ரசிகர்கள் நிச்சயம் சிரித்து மகிழ்வார்கள் என்பது உறுதியானது. இயல்பான நகைச்சுவை, புதிய திரைக்கதை மற்றும் முழுக்க முழுக்க குடும்பத்துடன் பார்த்து ரசிக்கும்படியான பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களையும் கவரும் சிறந்த திரையரங்கு அனுபவத்தை வழங்கும் நோக்கத்துடன் இந்தப் படத்தை உருவாக்குகிறோம்" என்றார்.
தயாரிப்பாளர் ஹெச். வினோத் கூறியதாவது, "நல்ல கதையம்சம் கொண்ட திரைப்படங்களுக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் எப்போதும் வரவேற்பு உண்டு. குறிப்பாக, இந்த வருடம் வெளியான பல நல்ல திரைப்படங்களை ரசிகர்கள் கொண்டாடினர். நான் நினைத்ததை விடவும் மிகப்பெரிய இடத்தை தமிழ் சினிமா எனக்கு கொடுத்துள்ளது. ரசிகர்களின் அன்பும் ஆதரவும் என்னை தொடர்ந்து நல்ல கதைகளை உருவாக்க ஊக்குவிக்கிறது. அதனால்தான் புதிய திறமையாளர்களையும் நல்ல கதைகளையும் அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் தயாரிப்பாளராகவும் பயணிக்கத் தொடங்கினேன். தொடர்ந்து தரமான திரைப்படங்களை வழங்கி வரும் பேஷன் ஸ்டுடியோஸ் போன்ற மதிப்புமிக்க நிறுவனத்துடன் இணைந்து பணியாற்றுவது பெருமையாக உள்ளது. 'அல்மோஸ்ட் நல்லவன்' திரைப்படம் ரசிகர்கள் அனைவரும் ரசிக்கும் வித்தியாசமான குடும்ப பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது" என்றார்.
நடிகரும் இயக்குநருமான ராஜு ஜெயமோகன் பகிர்ந்து கொண்டதாவது. "'அல்மோஸ்ட் நல்லவன்' என்ற தலைப்பே இந்தப் படத்தின் மையக் கருத்தை பிரதிபலிக்கிறது. ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளும் நல்ல குணங்களும், குறைகளும் இருக்கின்றன. இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் பலர் இரண்டு வாழ்க்கைகளை வாழ்கிறார்கள். ஒன்று அவர்களின் உண்மையான வாழ்க்கை. மற்றொன்று, சமூக வலைதளங்களில் அவர்கள் உருவாக்கிக் கொள்ளும் முகம். சில நேரங்களில் அந்த டிஜிட்டல் அடையாளமே தங்களின் உண்மையான முகம் என்று கூட நம்பத் தொடங்குகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒருவரின் வாழ்க்கையில் நடைபெறும் எதிர்பாராத சம்பவங்கள்தான் இந்தக் கதை. இந்தப் படத்தில் சத்யராஜ் சார், துஷாரா விஜயன் ஆகியோருடன் இணைந்து பணியாற்றுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மேலும் இமான் அண்ணாச்சி, பிக்பாஸ் புகழ் தாமரை செல்வி, நாடகக் கலைஞர் யாழினி மற்றும் பிரிதம் சக்ரவர்த்தி ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர்.
அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களையும் கவரக்கூடிய வித்தியாசமான டார்க் காமெடி மற்றும் ஃபேமிலி எண்டர்டெயினர் திரைப்படம் இது. முதலில் இந்தக் கதையை சுதன் சார் மற்றும் வினோத் சாரிடம் கூறினேன். சினிமா பற்றிய அவர்களின் அனுபவமும் அறிவும் இந்தக் கதையை முழுமையான திரைக்கதையாக உருவாக்க என்னை ஊக்குவித்தது. இன்று அந்தக் கனவு நனவாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தை நம்பி ஆதரவு அளித்த ஹெச். வினோத் சார், ஆஸ்பயர் உபுண்டு ஃபிலிம்ஸ், சுதன் சுந்தரம் சார் மற்றும் பேஷன் ஸ்டுடியோஸ் ஆகியோருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள். தற்போது தொடர்ந்து ஹிட் பாடல்களை வழங்கி வரும் இசையமைப்பாளர் ஃபாக்ஸன் இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். அவரது இசை இந்தப் படத்திற்கு பெரும் பலம்" என்றார்.
இப்படத்திற்கு டி.எஸ். பிரசன்னா ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். இவர் ஒளிப்பதிவாளர் விஜய் கார்த்திக் கண்ணன் அவர்களிடம் இணை ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றியவர். ’ஜெயிலர்’, ’ஜெயிலர் 2’, ’டாக்டர்’ போன்ற படங்களில் அவர் பணியாற்றியுள்ளார். கலை இயக்குநராக பாலா ஜெயபிரதா இந்தப் படத்தின் மூலம் அறிமுகமாகிறார். சண்டைக் காட்சிகளை ஓம் அமைத்துள்ளார். ’96’, ’மெய்யழகன்’ போன்ற படங்களில் பணியாற்றிய கோவிந்த் படத்தொகுப்பை மேற்கொள்கிறார். ஆடை வடிவமைப்பை ஜெஃபர்சன் மற்றும் ராஜி தேனப்பன் கவனிக்கின்றனர். நாக் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் படத்தின் வி எஃப்எக்ஸ் பணிகளை மேற்கொள்கிறது.
வலுவான கதைக்களம், திறமையான தொழில்நுட்பக் குழு மற்றும் புதுமையான திரைக்கதையுடன் உருவாகி வரும் ’அல்மோஸ்ட் நல்லவன்‘ திரைப்படம் ரசிகர்களுக்கு வித்தியாசமான மற்றும் சுவாரஸ்யமான திரையரங்கு அனுபவத்தை வழங்கும் என படக்குழு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.