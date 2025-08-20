English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அடுத்த மாதம் தொடங்கும் பிக்பாஸ் சீசன் 9! புதிய தொகுப்பாளர் யார் தெரியுமா?

தமிழில் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கவர்ந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி, இந்த ஆண்டும் புதிய திருப்பங்கள் மற்றும் விறுவிறுப்பான டாஸ்க்குகளுடன் களமிறங்க தயாராகிவிட்டது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 20, 2025, 09:36 AM IST
  • பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9!
  • அக்டோபரில் பிரம்மாண்ட தொடக்கம்!
  • தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதியா?

தமிழ் தொலைக்காட்சி தொடர்களில் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியில் ஒன்றாக பிக்பாஸ் தமிழ் உள்ளது. கடந்த 8 சீசன் வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், ஒன்பதாவது சீசன் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற உள்ளது. தமிழில் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கவர்ந்த இந்த நிகழ்ச்சி, இந்த ஆண்டும் புதிய திருப்பங்கள், சுவாரஸ்யமான போட்டியாளர்கள் மற்றும் விறுவிறுப்பான டாஸ்க்குகளுடன் களமிறங்க தயாராகிவிட்டது. விஜய் டிவி விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அக்டோபரில் தொடங்கும் பிக்பாஸ்?

பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9, வரும் அக்டோபர் மாதம் முதல் வாரத்தில் தொடங்கவிருப்பதாக ஜியோஸ்டார் தலைவர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். கடந்த சீசன் 8ஐ கமல்ஹாசனுக்கு பதிலாக மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி வெற்றிகரமாக தொகுத்து வழங்கினார். இந்நிலையில், இந்த சீசனையும் அவரே தொகுத்து வழங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவரது இயல்பான மற்றும் கலகலப்பான தொகுப்பு நடை, ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இருப்பினும், முதல் ஏழு சீசன்களை தொகுத்து வழங்கிய உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் மீண்டும் திரும்ப வாய்ப்புள்ளதா என்ற செய்திகளும் மெல்ல பரவி வருகின்றன. ஆனால், விஜய் சேதுபதியே தொகுப்பாளராக தொடர்வார் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ளது.

பிரம்மாண்ட தொடக்க விழா

ஒன்பதாவது சீசனின் தொடக்க விழா, அக்டோபர் முதல் வாரத்தில், மாலை 6 மணி முதல் விஜய் டிவி மற்றும் ஹாட்ஸ்டாரில் நேரலையாக ஒளிபரப்பாகும். இந்த முறை, "புதிய விதிகள், புதிய ஆட்டம்" என்ற டேக்லைனுடன் நிகழ்ச்சி தொடங்கவிருப்பதால், முதல் நாளிலிருந்தே பல ஆச்சரியங்களும், அதிரடி திருப்பங்களும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சீசனில், சுமார் 18 முதல் 20 போட்டியாளர்கள் கலந்துகொள்ள விருப்பதாகவும், அவர்களில் சினிமா, சின்னத்திரை, சமூக ஊடக பிரபலங்கள் மற்றும் பொதுமக்களிலிருந்து சிலர் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது.

பிக்பாஸ் வீடு

ஒவ்வொரு சீசனிலும், பிக்பாஸ் வீடு ஒரு முக்கிய அங்கமாக விளங்கும். அந்த வகையில், இந்த சீசனுக்காக, சென்னை EVP ஃபிலிம் சிட்டியில் உள்ள பிக்பாஸ் வீடு, நவீன வசதிகளுடன், புதிய வடிவமைப்பில் மெருகேற்றப்பட்டுள்ளது. போட்டியாளர்களுக்கு சவால்களை கொடுக்கும் வகையிலும், அவர்களின் மனநிலையை சோதிக்கும் வகையிலும் வீட்டின் உள் கட்டமைப்பு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானதிலிருந்தே, சமூக வலைதளங்களில் இது குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டன. போட்டியாளர்களின் பட்டியல், இந்த முறை என்னென்ன டாஸ்க்குகள் இருக்கும் என்பது போன்ற ஊகங்கள் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது. 

Bigg Boss Season 9BB TamilVijay SethupathiSilambarasan TRKamalHaasan

