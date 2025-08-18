English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆரம்பமாகிறது பிக்பாஸ் சீசன் 9! தொகுப்பாளர் ‘இவர்’தான்..போட்டியாளர்கள் யார்?

Bigg Boss 9 Tamil Starts : மக்கள் மனம் கவர்ந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன் விரைவில் தொடங்க இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 18, 2025, 06:51 PM IST
Bigg Boss 9 Tamil Starts : கடந்த சில ஆண்டுகளில் மக்கள் மனங்களை கவர்ந்த நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். பிரபல தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பத்தில் தொகுப்பாளராக இருந்தவர், கமல்ஹாசன். இப்போது  அவருக்கு பதிலாக விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

பிக் பாஸ் 9:

ஆங்கிலத்தில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பிரதர் என்கிற நிகழ்ச்சிதான், இந்தியாவில் பிக் பாஸ் என்கிற பெயரில் நடத்தி வருகின்றனர். இந்தியாவில் பல சீசன்களை இந்த நிகழ்ச்சி கடந்து விட்டதை அடுத்து, தமிழில் இந்நிகழ்ச்சி 9வது சீசனை எட்டியிருக்கிறது. 2017ல் ஆரம்பித்த இந்த நிகழ்ச்சியை கமல்ஹாசன் 7வது சீசன் வரை தொகுத்து வழங்கி வந்தார். இடையில் அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத நேரத்தில் சிம்பு மற்றும் ரம்யா கிருஷ்ணன் மாறி மாறி தொகுத்து வந்தனர். கடந்த சீசனில் அவர் இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, விஜய் சேதுபதி புது ஹோஸ்ட் ஆனார்.

எப்போது ஆரம்பம்?

புதுப்புது விளையாட்டுகள் மற்றும் வம்புகளோடுதான் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் அத்தனை சீசனும் நடந்திருக்கிறது. இந்த சீசனும் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல. இந்த நிகழ்ச்சி எப்போது ஆரம்பிக்கும் என்பது குறித்து ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தலைமை நிர்வாகை கிருஷ்ணன் குட்டி சமீபத்தில் பேசினார். சமூக ஊடக பிரபலங்கள் சிலர் போட்டியாளர்களாக இந்த சீசனில் பங்கேற்க உள்ளதாக கூறிய அவர், இந்த சீசனை பிரவீன் மற்றும் அர்ஜுன் ஆகியோர் இயக்க இருப்பதாக கூறினார். ஹாட்ஸ்டாரில் இந்த நிகழ்ச்சியை நேரடியாக பார்வையாளர்கள் பார்க்கும் வசதியும் செய்து தரப்பட இருப்பதாகவும், கருத்துகளை பதிவு செய்யும் வசதிகளும் வழங்கப்பட இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார்

மேலும், கடந்த சீசனை தொகுத்து வழங்கிய விஜய் சேதுபதிதான் இதையும் தொகுத்து வழங்க இருப்பதாக கூறினார். அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் நிகழ்ச்சி ஆரம்பவாவதாக அவர் கூறியிருக்கிறார்.

பிக்பாஸால் ஸ்டார் ஆனவர்கள்..

பல பிரபலங்களின் முகங்கள் பிக்பாஸால் வெளிவந்துள்ளன. முதல் சீசனில் பங்கேற்ற ஹரிஷ் கல்யாணுக்கும் 3வது சீசனில் பங்கேற்ற கவினுக்கும், இந்த பிக்பாஸ் மேடை பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்து. இவர்கள் மட்டுமன்றி, ஆரவ், ஆரி, விக்ரமன், அசீம் என்று பலர் இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் பெரிய இடத்தை பெற்றுள்ளனர்.

கமல் கடைசியாக ஹோஸ்ட் செய்த 7வது சீசன் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்திய சீசனாக இருந்தது. 8வது சீசன் குறித்து மக்கள் பரவலாக பேசினாலும், அது டி.ஆர்.பியில் பெரிய அடி வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சீசனாவது நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது ரசிகர்கள் மற்றும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கவனிப்பவர்களின் ஆசையாக இருக்கிறது.

