Bigg Boss Tamil: பிக்பாஸ் சீசன் 9 தமிழ்! 18 போட்டியாளர்கள் யார் யார்? முழு விவரம் இதோ!

Bigg Boss Tamil: தமிழ் தொலைக்காட்சி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள பிக் பாஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சியின் ஒன்பதாவது சீசன், இன்று அக்டோபர் 5 மாலை 6 மணிக்கு பிரம்மாண்டமாக தொடங்குகிறது. கடந்த சீசனில் தொகுப்பாளராக அறிமுகமாகி, தனது இயல்பான பாணியால் ரசிகர்களை கவர்ந்த மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த சீசனையும் தொகுத்து வழங்குகிறார். இதற்கான புரமோ ஏற்கனவே வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. இந்நிலையில் போட்டியாளராக யார் யார் பங்கேற்க உள்ளனர் என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.
பாக்க பாக்க தான் புரியும்.. போக போக தான் தெரியும்.
Bigg Boss Tamil Season 9 | Grand Launch - அக்டோபர் 5 முதல்.. #BiggBossSeasonTamil9 #OnnumePuriyala #BiggBoss9 #VijaySethupathi #BiggBossTamil #BB9 #VijayTV #VijayTelevision
அசத்தும் விஜய் சேதுபதி
கமல்ஹாசனுக்கு பிறகு, பிக் பாஸ் தமிழ் 8வது சீசனின் தொகுப்பாளராக பொறுப்பேற்ற விஜய் சேதுபதியின் அணுகுமுறை பரவலாக பாராட்டப்பட்டது. அவரது இயல்பான பேச்சு, நகைச்சுவை உணர்வு மற்றும் போட்டியாளர்களுடன் அவர் உரையாடும் விதம் ஆகியவை நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு புதிய பரிமாணத்தை அளித்தது. இதன் காரணமாகவே, ஒன்பதாவது சீசனையும் அவரே தொகுத்து வழங்குகிறார்.
புதிய தீம் மற்றும் போட்டியாளர்கள்
"பாக்க பாக்கத்தான் புரியும், போக போகத்தான் தெரியும்" என்ற வசனத்துடன், "ஒன்னுமே புரியல" என்ற சுவாரஸ்யமான டேக்லைனுடன் இந்த சீசன் தொடங்குகிறது. ஊதா மற்றும் நியான் வண்ணங்களில், வைரம் போன்ற தீமில் புதிய லோகோவும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது இந்த சீசனின் டாஸ்க்குகள் மற்றும் திருப்பங்கள் கணிக்க முடியாததாக இருக்கும் என்பதை குறிப்பதாக ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர். கடந்த ஆண்டுகளை போல் இல்லாமல் இந்த முறை போட்டியாளர்களின் அதிகாரப்பூர்வ பட்டியல் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், சமூக ஊடகங்களில் சில பிரபலங்களின் பெயர்கள் வலம் வருகின்றன.
பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ள பிரபலங்களின் உத்தேச பட்டியல்
- விஜே பார்வதி
- குக்கு வித் கோமாளி புகழ் கனி
- கொங்கு மஞ்சுநாதன்
- ராம்யா ஜூ
- திரைப்பட தயாரிப்பாளர் மாலினி ஜீவரத்தினம்
- வினோத் பாபு
- ஜனனி அசோக் குமார்
- தர்பூசணி புகழ் திவாகர்
- சுபிக்ஷா கிருஷ்ணன்
- அஸ்வினி ஆனந்திதா.
இந்த சீசனில் சீரியல் நடிகர்கள், யூடியூபர்கள், மாடல்கள் மற்றும் சமூக ஊடக பிரபலங்கள் என பலதரப்பட்ட துறைகளை சேர்ந்த 18 போட்டியாளர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை எப்போது, எங்கே பார்ப்பது?
அக்டோபர் 5 இன்று மாலை 6 மணிக்கு ஸ்டார் விஜய் தொலைக்காட்சி மற்றும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும். வழக்கமான எபிசோடுகள் ஒவ்வொரு நாளும் இரவு 9:30 மணி முதல் 10:30 மணி வரை ஒளிபரப்பாகும். புதிய டாஸ்க்குகள், புதிய திருப்பங்கள் மற்றும் விஜய் சேதுபதியின் தனித்துவமான தொகுப்புடன், பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 ரசிகர்களுக்கு ஒரு புதிய மற்றும் விறுவிறுப்பான அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
