பிக்பாஸ் 9: பிரவீன் காந்தி வெளியேற்றத்தைத் தொடர்ந்து இந்த வாரம் யார் எலிமினேட் தெரியுமா?

Bigg Boss Tamil 9 Elimination: இந்த வாரம், ஒன்பது போட்டியாளர்கள் எலிமினேஷனை எதிர்கொள்கின்றனர். அந்த வகையில் இந்த வார யார் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறப் போகிறார் என்கிற தகவல் கசிந்துள்ளது. அதன் விவரத்தை இங்கே பார்ப்போம்.
தமிழ் தொலைக்காட்சி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள பிக் பாஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சியின் ஒன்பதாவது சீசன், கடந்த அக்டோபர் 5 மாலை 6 மணிக்கு பிரம்மாண்டமாக தொடங்கப்பட்டது. கடந்த சீசனில் தொகுப்பாளராக அறிமுகமாகி, தனது இயல்பான பாணியால் ரசிகர்களை கவர்ந்த மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த சீசனையும் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.
மொத்தம் 20 போட்டியாளர்கள் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் அடியெடுத்து வைத்தனர். வழக்கத்தைவிட அதிக எண்ணிக்கையிலான போட்டியாளர்களுடன் ஆரம்பித்திருக்கும் இந்த சீசன், ஆரம்பம் முதலே விறுவிறுப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இந்த முறை வழக்கம் போல் சினிமா, தொலைக்காட்சி, சமூக ஊடகங்கள், மாடலிங் மற்றும் விளையாட்டு எனப் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த திறமைசாலிகள் களமிறங்கியுள்ளனர். அதன்படி இந்த சீசனில் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் திவாகர், அரோரா சின்க்ளேர், எப்.ஜே, வி.ஜே. பார்வதி, துஷார், கனி, சபரி, பிரவீன் காந்தி, கெமி, ஆதிரை, ரம்யா ஜோ, வினோத், வியானா, பிரவீன், சுபிக்ஷா, அப்சரா CJ , நந்தினி, விக்ரம், கமருதீன், கலையரசன் ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர். இதில் சென்ற வாரம் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய முதல் போட்டியாளர் நந்தினி ஆவார். அவர் வீட்டின் மற்றவர்களுடன் ஏற்பட்ட மோதல்கள் மற்றும் மன அழுத்தத்தால் தாமாக முன்வந்து வெளியேறினார்.
இவரை அடுத்து முதல்வார முடிவில் பிரவீன் காந்தி எலிமினேட் ஆனார். இதன் மூலம் முதல் வாரத்திலேயே இரண்டு போட்டியாளர்கள் (நந்தினி, பிரவீன் காந்தி) பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர்.
இந்நிலையில் தற்போதைய தகவல்களின்படி, இந்த வார எலிமினேஷன் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் நிலவிய நிலையில், ரசிகர்களிடையே அதிகம் பேசப்பட்ட போட்டியாளர்களில் ஒருவரான அப்சாரா இந்த வாரம் வீட்டைவிட்டு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார் (எலிமினேட் ஆகியுள்ளார்) என்ற தகவல் கசிந்துள்ளது. இது அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல் என்றாலும், சமூக வலைதளங்களில் இதுவே தற்போது பரவலாக விவாதிக்கப்பட்டு வரும் முக்கியச் செய்தியாகும்.
