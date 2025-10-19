English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிக்பாஸ் 9: பிரவீன் காந்தி வெளியேற்றத்தைத் தொடர்ந்து இந்த வாரம் யார் எலிமினேட் தெரியுமா?

பிக்பாஸ் 9: பிரவீன் காந்தி வெளியேற்றத்தைத் தொடர்ந்து இந்த வாரம் யார் எலிமினேட் தெரியுமா?

Bigg Boss Tamil 9 Elimination: இந்த வாரம், ஒன்பது போட்டியாளர்கள் எலிமினேஷனை எதிர்கொள்கின்றனர். அந்த வகையில் இந்த வார யார் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறப் போகிறார் என்கிற தகவல் கசிந்துள்ளது. அதன் விவரத்தை இங்கே பார்ப்போம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 19, 2025, 03:13 PM IST
  • இந்த வாரம், ஒன்பது போட்டியாளர்கள் எலிமினேஷனை எதிர்கொள்கின்றனர்.
  • பிக் பாஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சியின் ஒன்பதாவது சீசன்.

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் ஞாயிற்றுக்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Today Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஞாயிற்றுக்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
இன்றைய ராசிபலன், சனிக்கிழமை : தீபாவளி அதிர்ஷ்டம் இன்று வரும்..!!
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன், சனிக்கிழமை : தீபாவளி அதிர்ஷ்டம் இன்று வரும்..!!
கடக ராசியில் குரு அதிசார பெயர்ச்சி அடைந்தார்: 6 ராசிகளுக்கு செல்வ மழை, டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon9
Guru Peyarchi
கடக ராசியில் குரு அதிசார பெயர்ச்சி அடைந்தார்: 6 ராசிகளுக்கு செல்வ மழை, டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஜோராக தயாராகும் இறுதிப்பட்டியல் முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஜோராக தயாராகும் இறுதிப்பட்டியல் முக்கிய அப்டேட்
பிக்பாஸ் 9: பிரவீன் காந்தி வெளியேற்றத்தைத் தொடர்ந்து இந்த வாரம் யார் எலிமினேட் தெரியுமா?

Bigg Boss Tamil 9 Elimination: இந்த வாரம், ஒன்பது போட்டியாளர்கள் எலிமினேஷனை எதிர்கொள்கின்றனர். அந்த வகையில் இந்த வார யார் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறப் போகிறார் என்கிற தகவல் கசிந்துள்ளது. அதன் விவரத்தை இங்கே பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ் தொலைக்காட்சி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள பிக் பாஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சியின் ஒன்பதாவது சீசன், கடந்த அக்டோபர் 5 மாலை 6 மணிக்கு பிரம்மாண்டமாக தொடங்கப்பட்டது. கடந்த சீசனில் தொகுப்பாளராக அறிமுகமாகி, தனது இயல்பான பாணியால் ரசிகர்களை கவர்ந்த மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த சீசனையும் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

மொத்தம் 20 போட்டியாளர்கள் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் அடியெடுத்து வைத்தனர். வழக்கத்தைவிட அதிக எண்ணிக்கையிலான போட்டியாளர்களுடன் ஆரம்பித்திருக்கும் இந்த சீசன், ஆரம்பம் முதலே விறுவிறுப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இந்த முறை வழக்கம் போல் சினிமா, தொலைக்காட்சி, சமூக ஊடகங்கள், மாடலிங் மற்றும் விளையாட்டு எனப் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த திறமைசாலிகள் களமிறங்கியுள்ளனர். அதன்படி இந்த சீசனில் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் திவாகர், அரோரா சின்க்ளேர், எப்.ஜே, வி.ஜே. பார்வதி, துஷார், கனி, சபரி, பிரவீன் காந்தி, கெமி, ஆதிரை, ரம்யா ஜோ, வினோத், வியானா, பிரவீன், சுபிக்‌ஷா, அப்சரா CJ , நந்தினி, விக்ரம், கமருதீன், கலையரசன் ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர். இதில் சென்ற வாரம் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய முதல் போட்டியாளர் நந்தினி ஆவார். அவர் வீட்டின் மற்றவர்களுடன் ஏற்பட்ட மோதல்கள் மற்றும் மன அழுத்தத்தால் தாமாக முன்வந்து வெளியேறினார்.

இவரை அடுத்து முதல்வார முடிவில் பிரவீன் காந்தி எலிமினேட் ஆனார். இதன் மூலம் முதல் வாரத்திலேயே இரண்டு போட்டியாளர்கள் (நந்தினி, பிரவீன் காந்தி) பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர்.

இந்நிலையில் தற்போதைய தகவல்களின்படி, இந்த வார எலிமினேஷன் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் நிலவிய நிலையில், ரசிகர்களிடையே அதிகம் பேசப்பட்ட போட்டியாளர்களில் ஒருவரான அப்சாரா இந்த வாரம் வீட்டைவிட்டு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார் (எலிமினேட் ஆகியுள்ளார்) என்ற தகவல் கசிந்துள்ளது. இது அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல் என்றாலும், சமூக வலைதளங்களில் இதுவே தற்போது பரவலாக விவாதிக்கப்பட்டு வரும் முக்கியச் செய்தியாகும்

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் வரலாற்றிலேயே மிக குறைந்த TRP? இதுவரை இப்படி ஆனதே இல்லையாம்..

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9: ஒரு வாரத்திற்கு பிரவீன் காந்திக்கு இத்தனை லட்சமா? ஷாக் ஆகாதீங்க!

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் தவெக ஆதரவாளர்! யார் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bigg Boss Tamil 9ApsaraEliminationBB9Praveen Gandhi

Trending News