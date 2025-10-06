வெளியேற்றமா? சான்ஸே இல்லை! பிக் பாஸில் பட்டையைக் கிளப்பிய வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் திவாகர்

Bigg Boss Tamil 9 Elimination: தமிழ் தொலைக்காட்சி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள பிக் பாஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சியின் ஒன்பதாவது சீசன், நேற்று அக்டோபர் 5 மாலை 6 மணிக்கு பிரம்மாண்டமாக தொடங்கப்பட்டது . கடந்த சீசனில் தொகுப்பாளராக அறிமுகமாகி, தனது இயல்பான பாணியால் ரசிகர்களை கவர்ந்த மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த சீசனையும் தொகுத்து வழங்குகிறார்.
மொத்தம் 20 போட்டியாளர்கள் நேற்று பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் அடியெடுத்து வைத்துள்ளனர். வழக்கத்தைவிட அதிக எண்ணிக்கையிலான போட்டியாளர்களுடன் ஆரம்பித்திருக்கும் இந்த சீசன், ஆரம்பம் முதலே விறுவிறுப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இந்த முறை வழக்கம் போல் சினிமா, தொலைக்காட்சி, சமூக ஊடகங்கள், மாடலிங் மற்றும் விளையாட்டு எனப் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த திறமைசாலிகள் களமிறங்கியுள்ளனர்.
அதன்படி இந்த சீசனில் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் திவாகர், அரோரா சின்க்ளேர், எப்.ஜே, வி.ஜே. பார்வதி, துஷார், கனி, சபரி, பிரவீன் காந்தி, கெமி, ஆதிரை, ரம்யா ஜோ, வினோத், வியானா, பிரவீன், சுபிக்ஷா, அப்சரா CJ , நந்தினி, விக்ரம், கமருதீன், கலையரசன் ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர். இதில் நேற்று பிக் பாஸ் 9 வீட்டிற்குள் முதல் ஆளாக சென்ற போட்டியாளர் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் திவாகர் ஆவார். ஆனால் தற்போது முதல் ஆளாக வெளிவந்து விடுவார் என்று பலர் கூறி வருகின்றனர்.
ஏனெனில் இதற்கு முக்கிய காரணம் இவர் ஒரு கேமரா மட்டும் இருந்தாலே இவரின் ஆட்டம் கேட்க வேண்டாம், இப்போது பிக் பாஸ் வீட்டில் ஏகப்பட்ட கேமராக்களை பார்த்ததும் குஷியாகி வேற லெவலில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் செய்து வருகிறார் என்று கூறுகின்றனர். குறிப்பாக சக போட்டியாளர்களுடன் வாக்குவாதம் செய்யும்போது கூட இவரின் கண்கள் கேமரா லென்ஸ்களை சரியாக தேடிக் கண்டுபிடித்து பார்க்கிறது என்கிறனர் பார்வையாளர்கள். இப்போது பலர் கமெண்ட் செய்து வரும் நிலையில் டுவிஸ்ட்டாக இந்த வாரம் வெளியேற்ற வாய்ப்பே இல்லை என்கிறது போன்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதற்கு காரணம் அவரின் கோமாளித்தனமான செயலாகும்.
தனக்கு அட்டென்ஷன் வேண்டும் எதிரு யாருடனாவது பேசுகிறார், சண்டை போடுகிறார், தன்னை பற்றி பெருமையாக பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். அது மட்டுமில்லாமல் சக போட்டியாளர்களை விட தான் மிகவும் பிரபலமான ஆள் என்றும் தற்பெருமை. அதனுடன் தான் நடிப்பு அரக்கன் என்று அடிக்கடி கேமரா முன்பு சொல்கிறார். இப்படி எதையாவது ஒன்றை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்.
இந்நிலையில் நேற்று ஒரே நாளில் குறட்டை வைத்து மிகப்பெரிய சண்டை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சண்டை வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் திவாகருக்கும், பிரவீன் ராஜுக்கும் இடையே ஏற்பட்டது. இப்படி நிகழ்ச்சி துவங்கிய முதல் நாளிலேயே இத்தனை விஷயத்தை செய்து கன்டன்ட் கொடுத்திருப்பதால், இந்த வாரம் இவர் வெளியேற வாய்ப்பு இல்லை என்று கருத்துக்கள் கூறப்படுகிறது.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை எப்போது, எங்கே பார்ப்பது?
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை ஸ்டார் விஜய் தொலைக்காட்சி மற்றும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ஒளிபரப்பாகும். ஒவ்வொரு நாளும் இரவு 9:30 மணி முதல் 10:30 மணி வரை ஒளிபரப்பாகும். புதிய டாஸ்க்குகள், புதிய திருப்பங்கள் மற்றும் விஜய் சேதுபதியின் தனித்துவமான தொகுப்புடன், பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 ரசிகர்களுக்கு ஒரு புதிய மற்றும் விறுவிறுப்பான அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவர் கைது! ஏன் தெரியுமா? காரணம் இதோ..
மேலும் படிக்க | ஷபானாவிடம் வம்பு செய்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்? நடந்தது என்ன? முழு விவரம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ