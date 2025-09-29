English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பிக் பாஸ் சீசன் 9: ஒரு எபிசோட்க்கு விஜய் சேதுபதி வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Vijay Sethupathi Salary In Bigg Boss Tamil 9: வரும் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி முதல் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாக உள்ள பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் வது சீசனை தொகுத்து வழங்கப் போகும் விஜய் சேதுபதியில் சம்பளம் எவ்வளவு என்கிற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 29, 2025, 04:55 PM IST
  • அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி முதல் பிக் பாஸ்.
  • ஒவ்வொரு சீசனிலும், பிக்பாஸ் வீடு ஒரு முக்கிய அங்கமாக விளங்கும்.
  • இந்த சீசனில் விஜய் சேதுபதி வாங்கப்போகும் சம்பளம் என்ன.

தமிழ் தொலைக்காட்சி தொடர்களில் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியில் ஒன்றாக பிக்பாஸ் தமிழ் உள்ளது. கடந்த 8 சீசன் வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், ஒன்பதாவது சீசன் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற உள்ளது. தமிழில் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கவர்ந்த இந்த நிகழ்ச்சி, இந்த ஆண்டும் புதிய திருப்பங்கள், சுவாரஸ்யமான போட்டியாளர்கள் மற்றும் விறுவிறுப்பான டாஸ்க்குகளுடன் களமிறங்க தயாராகிவிட்டது. அதன்படி தமிழ் சின்னத்திரையின் பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சி பிக் பாஸ் 9வது சீசனுடன் வரும் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி முதல் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது. மேலும் கடந்த சீசன் 8ஐ கமல்ஹாசனுக்கு பதிலாக மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி வெற்றிகரமாக தொகுத்து வழங்கினார். இந்நிலையில், இந்த சீசனையும் அவரே தொகுத்து வழங்குகிறார்.

ஒன்பதாவது சீசனின் தொடக்க விழா, அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி மாலை 6 மணி முதல் விஜய் டிவி மற்றும் ஹாட்ஸ்டாரில் நேரலையாக ஒளிபரப்பாகும். இந்த முறை, "புதிய விதிகள், புதிய ஆட்டம்" என்ற டேக்லைனுடன் நிகழ்ச்சி தொடங்கவிருப்பதால், முதல் நாளிலிருந்தே பல ஆச்சரியங்களும், அதிரடி திருப்பங்களும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சீசனில், சுமார் 18 முதல் 20 போட்டியாளர்கள் கலந்துகொள்ள விருப்பதாகவும், அவர்களில் சினிமா, சின்னத்திரை, சமூக ஊடக பிரபலங்கள் மற்றும் பொதுமக்களிலிருந்து சிலர் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு சீசனிலும், பிக்பாஸ் வீடு ஒரு முக்கிய அங்கமாக விளங்கும். அந்த வகையில், இந்த சீசனுக்காக, சென்னை EVP ஃபிலிம் சிட்டியில் உள்ள பிக்பாஸ் வீடு, நவீன வசதிகளுடன், புதிய வடிவமைப்பில் மெருகேற்றப்பட்டுள்ளது. போட்டியாளர்களுக்கு சவால்களை கொடுக்கும் வகையிலும், அவர்களின் மனநிலையை சோதிக்கும் வகையிலும் வீட்டின் உள் கட்டமைப்பு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானதிலிருந்தே, சமூக வலைதளங்களில் இது குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டன. போட்டியாளர்களின் பட்டியல், இந்த முறை என்னென்ன டாஸ்க்குகள் இருக்கும் என்பது போன்ற ஊகங்கள் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.

இந்நிலையில் இப்படி பல மாற்றங்கள், பல புதுமைகள் நிறைந்த இந்த சீசனில் விஜய் சேதுபதி வாங்கப்போகும் சம்பளம் குறித்த தகவல் வெளியாகி தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அதன்படி, பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 8-வது சீசனை தொகுத்து வழங்க விஜய் சேதுபதிக்கு ரூ.60 கோடி சம்பளமாக வழங்கப்பட்டு இருந்த நிலையில் தற்போது சீசன் 9 நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க விஜய் சேதுபதிக்கு ரூ.75 கோடி சம்பளம் வழங்கப்பட இருக்கிறதாம். படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்க விஜய் சேதுபதி ரூ.25 கோடி வாங்கி வரும் நிலையில், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க அதைவிட கூடுதலாக 50 கோடி வாங்கப் போகிறார் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  

