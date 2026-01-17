English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bigg Boss 9 Grand Finale : பிக்பாஸ் இறுதிப்போட்டியை லைவாக எப்படி பார்ப்பது? முழு விவரம்!

Bigg Boss Tamil 9 Finale When Where To Watch OTT : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இறுதிப்போட்டி, நடைபெற இருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த நிகழ்ச்சியை எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 17, 2026, 02:16 PM IST
  • பிக்பாஸ் 9 தமிழ்
  • கிராண்ட் ஃபினாலே
  • எப்படி, எப்போது ஓடிடி தளத்தில் பார்ப்பது?

Bigg Boss Tamil 9 Finale When Where To Watch OTT : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இறுதிப்போட்டி நடக்க இருக்கிறது. விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் இந்த நிகழ்ச்சி, லைவாக ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இந்நிகழ்ச்சியை எந்த தளத்தில், எப்படி லைவாக பார்க்கலாம் என்பதையும், எந்த நேரத்தில் நிகழ்ச்சி தொடங்கும் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.

பிக்பாஸ் 9 : 

விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வரும் நிகழ்ச்சியான பிக்பாஸ் சீசன் 9, இருப்பதிலேயே ராெம்பவும் டாக்ஸிக்கான சீசன் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் பெயர் பெற்றுள்ளது. காரணம், வாரம் முழுவதும் போட்டியாளர்கள் வீட்டில் சத்தமிட்டு சண்டை போட்டால், வார இறுதியில் ஹெட்மாஸ்டரை போல விஜய் சேதுபதி போட்டியாளர்களை நிற்க வைத்து கேள்வி கேட்டார். இந்த சீசனில் போட்டியாளர்கள் நடந்து கொண்ட விதமும், விஜய் சேதுபதி போட்டியாளர்களை நடத்திய விதமும் பிக்பாஸ் ரசிகர்களால் பெரிதும் விமர்சிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், வீட்டில் 90 நாட்கள் வரை இருந்த பார்வதியும் கம்ருதீனும் கார் டாஸ்கில் சான்ட்ராவை தள்ளியதால் ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டனர். இப்படி ஆரம்பத்தில் இருந்தே சர்ச்சையான சென்று கொண்டிருந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி, இப்போது ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வர இருக்கிறது.

இறுதிப்போட்டி தொடங்கும் நேரம், ஓடிடி தளம்:

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை, வார இறுதி எபிசோடுகள் எப்போதும் வைலாக ஸ்ட்ரீம் செய்யப்படாது. ஆனால், இறுதிப்போட்டி நடக்கும் போது மட்டும் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் நடக்கும். அதிலும், ஒரு சில மணி நேரங்கள் வித்தியாசம் இருக்கும். இறுதிப்போட்டி, இன்றும் நாளையும் ஒளிபரப்பாகும். இதில், வின்னர் யார் என்பதை நாளைதான் அறிவிப்பர். 

எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியின் இறுதிப்போட்டி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் லைவாக ஸ்ட்ரீம் ஆக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில், டிவியிலும் விஜய் தொலைக்காட்சியில் இந்த நிகழ்ச்சியை லைவாக பார்க்கலாம். 

இறுதிப்போட்டியாளர்கள்:

பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை, இறுதிப்போட்டி நடப்பதற்கு சில நாட்கள் இருக்கும் போதுதான், போட்டியாளர்களுக்கு ட்விஸ்ட் மேல் ட்விஸ்ட் நடந்தது. கண்டிப்பாக ஃபைனலிஸ்டாக வருவர் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சிலர் எவிக்ட் ஆகி செல்ல, இன்னும் சிலர் ரெட் கார்ட் வாங்கி வெளியேறினர். இதனால், இந்த சீசினின் ஆரம்பத்தில் அமைதியாக இருந்தவர்களின் குரல், இறுதியில் பெரிதாய் ஓங்கியது. இந்த நிலையில், கடைசியாக டாப் 5 போட்டியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இவர்களில் இருந்தும் ஒருவரை (சான்ட்ராவை) எவிக்ட் செய்து, டாப் 4 போட்டியாளர்களை இறுதிப்போட்டி மேடையில் நிற்க வைக்க இருக்கின்றனர்.

டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்க்கை வென்று, முதலாவதாக இறுதிச்சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றவர், அரோரா. இவரையடுத்து விக்கல்ஸ் விக்ரம், திவ்யா, சபரிநாதன் உள்ளிட்டோர் இறுதிப்போட்டிக்கு தேர்வானவர்களாக இருக்கின்றனர். இவர்களில், யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது குறித்த எதிர்ப்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகமாக எழுந்துள்ளது.

டைட்டில் வின்னர் யார்?

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை, யார் வெற்றியாளர் என்பதை இறுதிப்போட்டிக்கு முன்பே தீர்மானித்து விட முடியும். ஆனால் இந்த சீசனை பொறுத்தவரை, டைட்டிலுக்கு யாருமே உரிதான ஆள் இல்லை என்பது பெரும்பாலான ரசிகர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது. இருப்பினும், திவ்யா கணேஷ் வாக்குகளில் லீடிங்கில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவருக்கு அடுத்ததாக சபரி மற்றும் அரோரா இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இறுப்பினும் இறுதி நேரத்திலும் கூட இந்த நிலை மாறலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : இறுதிப்போட்டி நடக்கும் சமயத்தில் செம ட்விஸ்ட்! புதிதாக நுழைந்த 2 பிரபலங்கள்..

மேலும் படிக்க | பிக் பாஸ் தமிழ் 9 டைட்டில் வின்னர் இவர்தான்! பரிசுத்தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

