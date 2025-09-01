English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பிக் பாஸ் புதிய லோகோ! விஜய் டிவி வெளியிட்ட டீசர் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது...

Bigg Boss Tamil 9: விஜய் டிவி-யின் பிரபல நிகழ்ச்சியான பிக் பாஸ் விரைவில் புதிய சீசனுடன் திரும்பவுள்ளது. அதன் டீஸரை இன்ஸ்டா பக்கத்தில் விஜய் டிவி மற்றும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் வெளியிட்டுள்ளது. 

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 1, 2025, 06:55 PM IST
    • பிக் பாஸ் தமிழ் 9 அதிகாரப்பூர்வமாக திரும்பியது.
    • புதிய லோகோ மற்றும் புதிய போட்டியாளர்கள் வர உள்ளனர்.
    • சீசன் செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்கும் என அறிவிப்பு.
    • விஜய் சேதுபதி மீண்டும் தொகுப்பாளராக இருக்கிறார்.

Trending Photos

லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்! இருவரும் ரஜினி பட ஹீரோயின்ஸ்..
camera icon7
Lokesh Kanagaraj
லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்! இருவரும் ரஜினி பட ஹீரோயின்ஸ்..
செப்டம்பர் மாத ராசிபலன்: யாருக்கு ஏற்றம், யாருக்கு ஏமாற்றம்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை... முழு ராசிபலன் இதோ
camera icon13
Monthly Horoscope
செப்டம்பர் மாத ராசிபலன்: யாருக்கு ஏற்றம், யாருக்கு ஏமாற்றம்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை... முழு ராசிபலன் இதோ
ஸ்ருதி ஹாசன் போட்ட &#039;கூலி&#039; பட போட்டோஸ்... ரஜினி மிஸ்ஸிங் - வைரல்!
camera icon9
Shruti Haasan
ஸ்ருதி ஹாசன் போட்ட 'கூலி' பட போட்டோஸ்... ரஜினி மிஸ்ஸிங் - வைரல்!
5 ஏக்கர் நிலம் வாங்க பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்! மானியம் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு
camera icon9
Tamilnadu Government
5 ஏக்கர் நிலம் வாங்க பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்! மானியம் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு
பிக் பாஸ் புதிய லோகோ! விஜய் டிவி வெளியிட்ட டீசர் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது...

Bigg Boss Tamil 9: பிக் பாஸ் 9வது சீசன் செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்கவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. விஜய் சேதுபதி மீண்டும் தொகுப்பாளராக வருகிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ் சின்னத்திரையின் பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சி பிக் பாஸ் 9வது சீசனுடன் விரைவில் திரும்பவுள்ளது. ஹிந்தியில் பிக் பாஸ் ஆரம்பித்த நிலையில் தற்போது பல மொழிகளில் பரவி உள்ளது. தமிழில் கடந்த 8வது சீசன் முடிந்த பிறகு, ரசிகர்கள் 9வது சீசனுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

சமீபத்தில் பிக் பாஸ் குழு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டு, புதிய சீசன் செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்கும் என உறுதி செய்துள்ளது. இதற்கிடையில், விஜய் டிவி அதிகாரப்பூர்வமாக அப்டேட் அறிவித்துள்ளது. விஜய் டிவி மற்றும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் இன்ஸ்டா பக்கத்தில் இன்று செப்.1 - 6 மணிக்கு டீசரை (ப்ரோமோ) வெளியிட்டுள்ளது.

9வது சீசனில் புதிய லோகோ வெளியிடப்படவுள்ளது. இது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, நிகழ்ச்சியின் புதிய பரிமாணத்தை குறிக்கிறது. கடந்த சீசனில் நிகழ்ச்சியை தொகுத்த விஜய் சேதுபதி, மீண்டும் தொகுப்பாளராக வருகிறார். அவரது இயல்பான தன்மை, உணர்ச்சி மற்றும் நிகழ்ச்சியின் சூழலை சிறப்பாக கொண்டு வரும் திறன், புதிய சீசனின் வித்தியாசத்தை உருவாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், புதிய சீசனின் ப்ரோமோவும் விஜய் டிவி வெளியிட்டுள்ளது. இதில் விஜய் சேதுபதி தொகுப்பாளராக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார். இந்த ப்ரோமோ, புதிய சீசனின் சூழல், சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் போட்டியாளர்களின் பரபரப்பை முன்கூட்டியே ரசிகர்களுக்கு காட்டுகிறது.

சுருக்கமாக:

  • பிக் பாஸ் தமிழ் 9 அதிகாரப்பூர்வமாக திரும்பியது.
  • புதிய லோகோ மற்றும் புதிய போட்டியாளர்கள் வர உள்ளனர்.
  • சீசன் செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்கும் என அறிவிப்பு.
  • விஜய் சேதுபதி மீண்டும் தொகுப்பாளராக இருக்கிறார்.
  • டீசர் விஜய் டிவி மற்றும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் இன்ஸ்டா பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டது.
  • புதிய லோகோ ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டது.
  • புதிய சீசன் சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் போட்டியாளர்களின் பரபரப்பை காட்டும்.
  • தமிழ் சின்னத்திரை ரசிகர்கள் புதிய சீசனுக்கு ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க | ஆரம்பமாகிறது பிக்பாஸ் சீசன் 9! தொகுப்பாளர் ‘இவர்’தான்..போட்டியாளர்கள் யார்?

மேலும் படிக்க | அடுத்த மாதம் தொடங்கும் பிக்பாஸ் சீசன் 9! புதிய தொகுப்பாளர் யார் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bigg Boss 9New LogoBigg Boss TeaserVijay SethupathiBigg Boss Tamil

Trending News