பிக் பாஸ் புதிய லோகோ! விஜய் டிவி வெளியிட்ட டீசர் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது...

Bigg Boss Tamil 9: பிக் பாஸ் 9வது சீசன் செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்கவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. விஜய் சேதுபதி மீண்டும் தொகுப்பாளராக வருகிறார்.
தமிழ் சின்னத்திரையின் பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சி பிக் பாஸ் 9வது சீசனுடன் விரைவில் திரும்பவுள்ளது. ஹிந்தியில் பிக் பாஸ் ஆரம்பித்த நிலையில் தற்போது பல மொழிகளில் பரவி உள்ளது. தமிழில் கடந்த 8வது சீசன் முடிந்த பிறகு, ரசிகர்கள் 9வது சீசனுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
சமீபத்தில் பிக் பாஸ் குழு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டு, புதிய சீசன் செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்கும் என உறுதி செய்துள்ளது. இதற்கிடையில், விஜய் டிவி அதிகாரப்பூர்வமாக அப்டேட் அறிவித்துள்ளது. விஜய் டிவி மற்றும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் இன்ஸ்டா பக்கத்தில் இன்று செப்.1 - 6 மணிக்கு டீசரை (ப்ரோமோ) வெளியிட்டுள்ளது.
9வது சீசனில் புதிய லோகோ வெளியிடப்படவுள்ளது. இது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, நிகழ்ச்சியின் புதிய பரிமாணத்தை குறிக்கிறது. கடந்த சீசனில் நிகழ்ச்சியை தொகுத்த விஜய் சேதுபதி, மீண்டும் தொகுப்பாளராக வருகிறார். அவரது இயல்பான தன்மை, உணர்ச்சி மற்றும் நிகழ்ச்சியின் சூழலை சிறப்பாக கொண்டு வரும் திறன், புதிய சீசனின் வித்தியாசத்தை உருவாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், புதிய சீசனின் ப்ரோமோவும் விஜய் டிவி வெளியிட்டுள்ளது. இதில் விஜய் சேதுபதி தொகுப்பாளராக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார். இந்த ப்ரோமோ, புதிய சீசனின் சூழல், சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் போட்டியாளர்களின் பரபரப்பை முன்கூட்டியே ரசிகர்களுக்கு காட்டுகிறது.
