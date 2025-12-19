English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பிக்பாஸ் 9 : வெளியில் வந்தவுடன் பாரு-கம்ருதின் திருமணம்? நடு இரவில் இருவரும் செய்த விஷயம்..

BB 9 Tamil Kamrudin Promises VJ Paarvathy Marriage : பிக்பாஸ் 9 நிகாழ்ச்சி, நாளுக்கு நாள் பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. இதையடுத்து சமீபத்தில் பார்வதியை கம்ருதின் நான் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று கூறிய விவகாரம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 19, 2025, 10:00 AM IST
  • பார்வதியை திருமணம் செய்துகொள்வதாக கூறிய கம்ருதின்
  • நடு இரவில் குரைத்த நாய்
  • நடந்தது என்ன? முழு விவரம்!

BB 9 Tamil Kamrudin Promises VJ Paarvathy Marriage : விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, ஆரம்பத்தில் ஒரு மாதிரியாக சென்றாலும் இப்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. ஒரு பக்கம் வீடே சான்ட்ரா பக்கம் திரும்பி இருக்க, இன்னொரு பக்கம் கம்ருதின்-பார்வதி லவ் ட்ராக்கும் சென்று கொண்டிருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

நடு இரவில் குரைத்த நாய்!

பிக்பாஸ் வீட்டில் காலெண்டர்-கடிகாரம் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அவர்கள் பாட்டு போட்டால் எழுந்து கொள்ள வேண்டும், லைட் ஆஃப் செய்தால் தூங்க சென்று விட வேண்டும். மதிய நேரத்தில் யாரும் உறங்க கூடாது. அப்படி உறங்கினால் உடனே நாய் குரைத்து அவர்களை எழுப்பி விட்டுவிடும். ஆனால், சமீபத்தில் நடு ராத்திரியில் நாய் குரைத்தது. உடனே படுத்திருந்த ஹவுஸ் மேட்ஸ் அனைவரும் அலரி அடித்துக்கொண்டு எழுந்து என்ன நடந்தது என்று தெரியாமல் விழித்தனர். ஆனால், அதில் இரண்டு போட்டியாளர்கள் மட்டும் எந்த ரியாக்ஷனும் கொடுக்கவில்லை. 

அப்படி என்ன நடந்து இருக்கும்?

நடு ராத்திரியில் நாய் குரைத்த பின்பு என்ன நடந்தது என யாருக்கும் எதுவுமே சில நிமிடங்களுக்கு புரியவில்லை. ஆனால், இந்நிகழ்ச்சியை லைவில் பார்த்துக்கொண்டிருந்த ரசிகர்களுக்கு, நாய் ஏன் குறைத்தது என்பது குறித்த சில ஐடியாக்கள் இருக்கிறது. காரணம், அப்படி நாய் குறைத்த சமயத்தில் விழித்துக்கொண்டு, நடமாடிக்கொண்டிருந்த இரண்டு போட்டியாளர்கள் வேறு யாருமில்லை, விஜே பார்வதியும் கம்ருதினும்தான். ஏற்கனவே மைக் மாட்டாமல் பேசியதற்கு வார்னிங் வாங்கிய இவர்கள், மீண்டும் மீண்டும் அதே தவறை செய்து விஜய் சேதுபதியிடமும் செம அர்ச்சனை வாங்கினர். 

ஆனால், இந்த வாரமும் திருந்தாமல் செய்கை மொழியில் பேசி வருகின்றனர். இவர்கள் இருவரும் அடிக்கடி தனிமையில் இருப்பதும், பிக்பாஸ் அழைத்த பின்பு சிரித்துக்கொண்டே வருவதும் சர்ச்சையை லைவில் காண்பிக்கப்படுகிறது. அப்படித்தான் அன்றிரவும் இவர்கள் செய்த ஏதோ ஒரு விஷயத்தால் நாய் குரைத்திருக்க கூடும் என்பது பிக்பாஸ் பார்வையாளர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது. போதாக்குறைக்கு பார்வதி பெட்டில் படுத்துக்கொண்டு பிக்பாஸிடம், “என்னால் இந்த வீட்டில் இருக்க முடியவில்லை, என்னால் எனது உணர்ச்சிகளை அடக்க முடியவில்லை. என்னை இங்கிருந்து அனுப்பி விடுங்கள் பிக்பாஸ்” என்று முனகிக்காெண்டு இருந்தார்.

திருமணம் செய்து கொள்வதாக பேசிய கம்ருதின்:

கம்ருதினும் பார்வதியும் மறுநாள் காலையில் கார்டன் ஏரியாவில் அமர்ந்து கொண்டு பேசிக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது பார்வதி அடுத்த வாரம் வரப்போகும் Freeze டாஸ்க் குறித்து பேசினார்.“இப்போ கேம்ல கவனம் செலுத்தனும். வெளியே போனதும் என்ன நடந்தாலும் அதை சேர்ந்து சந்திக்கலாம்” என்று கம்ருதின் பாருவின் கையை பிடித்து சத்தியம் செய்தார். பின்பு, “என் அம்மா வந்து கேட்டால் நான் என்ன சொல்றது?” என்று பாரு கேட்க, அதற்கு கம்ருதின் “கல்யாணம் பண்ணிப்பான்னு சொல்லு. உனக்கு 29 வயசு ஆகிடுச்சுல்ல..அது கல்யாண வயசுதான்” என்று கம்ருதின் பார்வதியை சமாதானம் செய்தார். இதன் பிறகும் பார்வதி சொன்னதையே திரும்ப சொல்லி முகத்தை தொங்கப்போட்டு கொண்டிருந்தார்.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : கமல்ஹாசனை மிஞ்சிய விஜய் சேதுபதி! எந்த விஷயத்தில்? ரசிகர்கள் பேசிக்கொள்வது இதுதான்

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : ச்சீ..அரோராவிடம் உள்ளாடை குறித்து பேசிய கம்ருதின்! இது என்ன புது சர்ச்சை..

