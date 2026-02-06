பிக்பாஸ் முடிஞ்சிருச்சு..அடுத்து குக் வித் கோமாளி எப்போ? இதை நோட் பண்ணுங்க..

When Cooku With Comali Season 7 Starts : மக்கள் மத்தியில், மெகா வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, குக் வித் கோமாளி. இந்த நிகழ்ச்சியின் 7வது சீசன் எப்போது தொடங்கும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு, மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருக்கிறது. இது குறித்த தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
குக் வித் கோமாளி 7 :
பிரபல தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி, தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற ரியாலிட்டி ஷோக்களுள் ஒன்றாகும். 2019ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில், சமையல் தெரிந்த ஒரு குக், சமையல் தெரியாத ஒரு கோமாளி Pair செய்யப்பட்டு சில குறிப்பிட்ட டாஸ்குகளுடன் குறிப்பிட்ட உணவை சமைப்பர். இதில், கொடுக்கப்பட்ட தடைகளை தாண்டி யார் நன்கு சமைக்கின்றனரோ அவர்கள், ஒவ்வொரு கட்டமாக முன்னேறுவர்.
இதில், மொத்தம் ஆறு சீசன்கள் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், சீசனுக்கு சீசன் குக்குகள் மாறுவர்கள், கோமாளிகளில் ஒரு சில பேர் மாறுவார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியானது, பிக்பாஸ் சீசன் முடிந்த சில மாதங்களில் தொடங்கும். சில சமயங்களில், பிக்பாஸ் மூலம் பிரபலமானவர்கள் குக் வித் கோமாளியில் பங்கேற்பதும், குக் வித் கோமாளி மூலம் பிரபலமனவர்கள் பிக்பாஸில் பங்கேற்பதும் நிகழும். இதன் 7வது சீசன் எப்போது தொடங்கும் என்பது ரசிகர்களின் கேள்வியாக இருக்கிறது.
எப்போது தாெடங்கும்?
கடந்த ஜனவரி மாதம் 18ஆம் தேதி, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன் நடந்து முடிந்தது. விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கிய இந்த சீசனில், சீரியல் நடிகை திவ்யா கணேஷ் டைட்டில் வின்னர் ஆனார். சபரீசன், ரன்னர்-அப் பட்டத்தை வென்றார். இதை தொடர்ந்து, அடுத்தாக குக் வித் கோமாளி தொடங்குவதற்கான பேச்சு வார்த்தைகள் நடைப்பெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.
குக் வித் கோமாளியின் முதல் சீசன், பிக்பாஸின் மூன்றாவது சீசன் அக்டோபரில் முடிந்த பிறகு நவம்பரில் CWC 1 தொடங்கியது. இதே நிலைதான், குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் அடுத்தடுத்த சீசன்களுக்கும் இருந்தது. கடைசியாக, பிக்பாஸ் சீசன் 8 கடந்த 2025 ஜனவரி 19ஆம் தேதி அன்று முடிந்தது. இந்த சமயத்தில் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் 6வது சீசன் 2025 மே 4ஆம் தேதி ஆரம்பித்தது. இந்த இரு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் இடையே கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட மூன்றரை மாதங்கள் இடைவேளி இருந்தன. இந்த சமயத்தில், பிக்பாஸ் போட்டியாளர்களை வைத்து, பிற நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
இப்போது, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன், கடந்த ஜனவரி மாதம் 18ஆம் தேதி முடிந்தது. இதன் பிறகு ஏப்ரல் மாதத்தில் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் 7வது சீசன் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி, மே மாத தொடக்கத்தில் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
பங்கேற்கப்போவது யார்?
குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில், கோமாளிகள் மற்றும் குக் கிட்டத்தட்ட மாறாமல்தான் இருப்பர். 6 சீசன்களாக, செஃப் தாமு இதில் ஒரு நடுவராக இருக்கிறார். மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், 5வது சீசனில் புது குக் ஆக நுழைந்தார். கடந்த சீசனில், செஃப் கெளசிக் சங்கரும் இதில் ஒரு நடுவராக வந்தார். இவர்கள், சீசன் 7லும் தாெடரலாம் என்று கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில், கோமாளிகளாக வரும் புகழ், குரேஷி, சுனிதா, சரத் உள்ளிட்டோர் எப்போது இருப்பவர்களாக இருக்கின்றனர். இவர்களும், இந்த நிகழ்ச்சியின் 7வது சீசனில் பங்கேற்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இவர்களை தவிர, சீரியல் நடிகர்-நடிகைகள், துணை நடிகர்-நடிகைகள் உள்ளிட்ட பலர் போட்டியாளர்களாக பங்கேற்க வாய்ப்புள்ளது.
