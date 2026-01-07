Bigg Boss Tamil 9: 7 லட்சம் பணப்பெட்டியுடன் வெளியேறிய நபர் இவர் தான்.. பிக்பாஸ் கொடுத்த அதிரடி ட்விஸ்ட்

Bigg Boss Tamil 9 Latest Update: பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி இறுதி கட்டத்தை எட்டி உள்ளது, 93 நாட்கள் கடந்து இன்னும் ௬ நாட்களே உள்ள நிலையில் டைட்டில் வின்னர் யார் என்பது 100வது நாளில் தெரியவரும். கடந்த வாரம் விஜே பாரு மற்றும் கமருதீன் இருவருக்கும் ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்டது, மக்கள் தேர்வால் சுபிக்ஷா என்று மூவரும் வீட்டிலிருந்து வெளியேறினார்கள். தற்போது பிக் பாஸ் வீட்டில் விக்ரம், சபரி, அரோரா, வினோத், சாண்ட்ரா மற்றும் திவ்யா ஆகிய ஆறு பேர் உள்ளனர். இதில் அரோராவிற்கு நேரடியாக பைனலுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளதால் இந்த வரம் மீதமுள்ள ஐந்து பேர் நாமினேஷனில் உள்ளனர். இதனால் இந்த வாரம் யார் வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்றும் யாருக்கு டைட்டில் கிடைக்கப் போகிறது என்றும் எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் உள்ளது.
பிக் பாஸ் சீசனில் எந்த வருடமும் இல்லாத அளவிற்கு இந்த வருடம் அதிகம் சர்ச்சைகள் இருந்தது. குறிப்பாக கடந்த வாரம் இரண்டு பேருக்கு ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்டு வெளியேறியது அதிக சர்ச்சைகள் எழுப்பியது. இதனிடையே இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் பணப்பெட்டி வைக்கப்பட்டது. தற்போது மூன்று லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபாய் வைக்கப்பட்டுள்ள பணப்பெட்டி நேரம் ஆக ஆக அதன் மதிப்பும் கூடிக் கொண்டே இருக்கும்.
இந்நிலையில் தற்போது ஹவுஸ்மேட்ஸ் ஒவ்வொருவராக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்து வரும் இந்த நேரத்தில் யார் பணப்பெட்டியை எடுத்துச் செல்வார் என்கிரா கேள்வி அனைவரின் மனதிலும் எழுந்துள்ளது. அதன்படி பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில், அரோரா தனது தோழி உள்ளே வந்தபோது, 'பணப்பெட்டியைத் தூக்கிக்கொண்டு வெளியேறிவிடவா?' என்று கேட்டார். அதற்கு அவரது தோழி, 'செருப்பு பிஞ்சிரும்! ஒழுங்காக விளையாடிவிட்டு வா' என அவரை எச்சரித்தார். தற்போது அரோரா 'டிக்கெட் டு ஃபினாலே' வென்றுள்ளதால், அவர் பணப்பெட்டியை எடுப்பாரா என்பது சந்தேகமே.
அவரைத் தாண்டி, விக்கல்ஸ் விக்ரம் மற்றும் சபரி ஆகிய இருவரும் தங்களால் டைட்டில் வெல்ல முடியுமா என்ற சந்தேகத்தில் உள்ளனர். எனவே, இவர்களில் யாராவது பணப்பெட்டியை எடுக்க வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல், சான்ட்ரா புத்திசாலித்தனமான போட்டியாளராகத் தெரிவதால், அவரும் பணப்பெட்டியைத் தேர்வு செய்யலாம். இதற்கிடையில், கானா வினோத் மற்றும் திவ்யா ஆகியோருக்கு ரசிகர்களின் ஆதரவு அதிகமாக இருப்பதால், இவர்களில் ஒருவரே டைட்டில் வெல்ல வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவலின் படி, பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியின் பணப்பெட்டி டாஸ்க்கில் சபரி ௭ லட்ச ரொக்க பணத்துடன் பணப்பெட்டியை எடுத்து செல்ல உள்ளார் என்கிற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. எனினும் இன்று அல்லது நாளைக்குள் இது தொடர்பான் அதிகாரப்பூர்வ வீடியோ வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
