பிக்பாஸ் 9 : இறுதிப்போட்டி நடக்கும் சமயத்தில் செம ட்விஸ்ட்! புதிதாக நுழைந்த 2 பிரபலங்கள்..

Bigg Boss Tamil 9 : மக்கள் மத்தியில் நிறைந்த ஆதரவை பெற்ற நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இதன் 9வது சீசன், இன்னும் சில நாட்களில் இறுதிக்கட்டத்தை எட்ட இருக்கிறது. இதில், யார் வெற்றியாளர் ஆகப்போவது எனும் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கும் நிலையில், கடைசி நேர ட்விஸ்டாக இரண்டு பிரபலங்கள் பிக்பாஸ் 9 வீட்டிற்குள் நுழைந்திருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் என்பது குறித்து, இங்கு பார்ப்போம்.
பிக்பாஸ் 9 :
விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இறுதிப்போட்டி வெகு சீக்கிரம் நடக்க இருக்கிறது. இந்த வாரம், முன்னர் எவிக்ட் ஆன எக்ஸ் போட்டியாளர்களின் வருகை, பொங்கல் செலிப்ரேஷன் என சில நாட்கள் வீடே களைக்கட்டியது. இருப்பினும், அவ்வப்போது பழைய ஹவுஸ் மேட்ஸ்களுக்கும், தற்போதைய போட்டியாளர்களுக்கும் இடையே முட்டிக்கொள்கிறது.
இந்த வார இறுதியில், பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியின் இறுதிப்போட்டி நடைபெற இருப்பதை அடுத்து, இதில் புது விருந்தாளிகளாக இரண்டு பேர் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்திருக்கின்றனர். இதனால், பொங்கல் விழா களைக்கட்டி இருக்கிறது.
யார் அந்த இரண்டு பேர்?
பிக்பாஸின் 3வது சீசனில் முக்கிய போட்டியாளர்களாக இருந்தவர்கள்தான், சாண்டியும் கவினும். அந்த சீசன் நடந்த போது, சாண்டி ஒரு நடன இயக்குநராகவும், கவின் சீரியல் நடிகராகவும் இருந்தனர். முகேன் ராவ், கவின், சாண்டி ஆகிய மூவரில், யாரேனும் ஒருவர்தான் டைட்டிலை எடுத்து செல்வர் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதற்கு ஏற்றபடியே கவின் பணப்பெட்டியை தூக்க, முகேனிற்கு டைட்டில் கிடைத்தது, சாண்டிக்கு ரன்னர்-அப் கிடைத்தது. இருப்பதிலேயே, இவர்களின் சீசன்தான் அதிக சுவாரஸ்யம் நிறைந்த சீசன் என்று சொல்லப்படுவதுண்டு. பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பிறகும் வருடா வருடம் தன் படத்தின் ப்ரமோஷனிற்காக தவறாமல் சிவகார்த்திகேயன் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வருவார். ஆனால் சாண்டி வந்து பல நாட்கள் ஆகிவிட்டன. இப்போது முதன்முறையாக இருவரும் ஒரு சேர பிக்பாஸ் 9 வீட்டிற்கு வந்திருக்கின்றனர். இது ரசிகர்களை சர்ப்ரைஸ் செய்துள்ளது. அதோடு, தாங்கள் இருவரும் இணைந்து ஒரு படம் பண்ணப்போவதாகவும் தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.
பிக்பாஸ் உடனான பந்தம்..!
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை, இதில் கலந்து கொண்டவர்களின் பெயர், பிக்பாஸிற்கு பிறகு காணாமல் போய்விடும். அதன் பிறகு அவர்கள் பிக்பாஸை தாண்டி என்ன செய்தார்கள் என்பதே பலருக்கும் தெரியாது. ஆனால் கவினும் சாண்டியும் பிக்பாஸிற்கு பின்னர் தங்கள் வாழ்வில் நல்ல முன்னேற்றம் கண்டவர்களாக இருக்கின்றனர். கவின், இப்போது வளர்ந்து வரும் முக்கிய ஹீரோ நட்சத்திரமாக இருக்கிறார். அதே போல, சாண்டியும் டான்ஸ் மாஸ்டர் என்பதை தாண்டி இப்போது பல மொழிகளில் நடிக்கும் வில்லன் நடிகராக இருக்கிறார். இவர் வில்லனாக நடித்த லோகா படத்தில் இவருக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது, குறிப்பிடத்தக்கது.
இவர்கள் இருவரும் பிக்பாஸ் வீட்டில் இல்லை என்றாலும், அவ்வப்போது இவர்களை பற்றி போட்டியாளர்களே பேசுவர். அப்படி இல்லை என்றால், ‘சிஷ்யர்’ என்று சாண்டி குறித்து பிக்பாஸும் ஹவுஸ் மேட்ஸிடம் பேசுவார். இதனால், எத்தனை சீசன்கள் கடந்தாலும் இவர்களை பிக்பாஸ் விரும்பிகள் எப்போதும் மறப்பதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
