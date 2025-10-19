பிக்பாஸ் வரலாற்றிலேயே மிக குறைந்த TRP? இதுவரை இப்படி ஆனதே இல்லையாம்..

Bigg Boss Tamil 9 TRP Rating : தமிழ் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பு பெற்ற நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இது குறித்த ஒரு முக்கிய தகவல் நிலையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.
பிக் பாஸ் 9:
2017 ஆம் ஆண்டில் தமிழில் தொடங்கப்பட்ட பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி, இப்போது ஒன்பதாவது சீசனை எட்டி உள்ளது. ஒன்று முதல் ஏழாவது சீசன் வரை பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வந்த கமல்ஹாசன் திடீரென்று கடந்த சீசனின் தொடக்கத்தில் விலகிவிட்டார். இதையடுத்து விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் வேலையை கையில் எடுத்துக் கொண்டார்.
கடந்த சீசனில் முத்துக்குமரன் டைட்டில் வின்னர் ஆனார். 9வது சீசன், சில நாட்களுக்கு முன்பு தொடங்கியது. இதில், டிவியில் அதிகம் பார்த்த முகங்களை விட, தொடுதிரையில் அதிகம் பார்த்த முகங்கள்தான் நிறைய பேர் இருக்கின்றனர். குறிப்பாக, வாட்டர் மெலன் ஸ்டார், விஜே பாரு உள்ளிட்ட பலர் உள்ளே இருக்கின்றனர்.
குறைந்த டி.ஆர்.பி?
ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ அல்லது, சீரியல் ஒளிபரப்பாகிறது என்றால், அதை எத்தனை பேர் பார்க்கின்றனர் என்பதை வைத்துதான் அந்த நிகழ்ச்சி ஹிட்டா இல்லையா என்பது தெரியும். அதை வைத்து பார்க்கும் போது, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி இதுவரை ஹிட் நிகழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கிறது.
#BiggBoss9Tamil
The Lowest TRP in Biggboss Season Tamil #biggbosstamil #biggbosstamil9 pic.twitter.com/zQBQZ1eUA4
— Arattai Darbar (@Arattai_darbar) October 18, 2025
ஆனால், இந்த முறை இதுவரை தமிழ் பிக்பாஸ் வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவிற்கு டிஆர்பி ரேட்டிங் வெகுவாக அடிவாங்கி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அனைவரும் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ப்ரைம் டைமில் ஒளிபரப்பப்படுகிறது. அப்படி இருக்கும் போதிலும், இந்த ரேட்டிங்க குறைவாக இருப்பதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெவ்வேறு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிகளின் ரேட்டிங்:
மலையாள பிக்பாஸின் ரேட்டிங், 12.1 ஆக இருக்கிறது, இதனை மோகன் லால் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். அதே போல தெலுங்கில் நாகார்ஜுனா தொகுத்து வழங்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியும், 11.1 ரேட்டிங்கை பெற்றுள்ளது. கன்னட மொழியில், சுதீப் தொகுத்து வழங்குகிறார். இதன் ரேட்டிங், 10.9ஆக உள்ளது. தமிழில் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் நிகழ்ச்சியின் ரேட்டிங் 5.61 ஆகவும், இந்தியில் சல்மான் கான் தொகுத்து வழங்கும் நிகழ்ச்சியின் ரேட்டிங் 1.8ஆகவும் இருக்கிறதாம்.
ஹாட் ஸ்டாரில் பார்க்கிறார்களா?
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் தமிழ் மற்றும் இந்தி ஷோக்களை பொருத்தவரை, இதை பலர் டிவியில் மட்டுமல்ல மொபைல் போனிலும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் மூலமாக பார்க்கின்றனர். எனவே, அதனால் இந்த வியூவர்ஷிப் அடிவாங்கலாம் என்று சிலர் கூறி வருகின்றனர். தமிழில், 24*7 பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ஜியாே ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இதையும், சிறிது எடிட் செய்து ஒளிபரப்புகிறார்கள் என்றாலும், இதற்கும் பார்வையாளர்கள் பலர் இருக்கின்றனர்.
இந்த வாரம் யார் எவிக்ஷன்?
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 2வது வார எவிக்ஷன் எபிசோட் இன்று ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது. முதல் வாரத்தில் பிரவீன் காந்தி வெளியேற, இந்த வாரம், அப்சரா வெளியேறி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர் சரியாக விளையாடவில்லை என்று, பலருக்கும் ஆரம்பத்திலேயே கருத்து எழுந்தது. இதனால், இவருக்கு பெரிதாக வாக்குகள் விழவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
