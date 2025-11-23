பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 சம்பளம்: அதிர்ச்சியில் உறைந்த ரசிகர்கள்! ஒரு நாளுக்கு இவ்வளவா?

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பொதுவாக போட்டியாளர்கள் பொதுவாக வாராந்திர ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் பணம் பெறுகிறார்கள். திரைப்பட, சின்னத்திரை நடிகர்கள் மற்றும் வைல்டு கார்டு என்ட்ரி கொடுப்பவர்களுக்கு, சமூக ஊடகப் பிரபலங்களை விட அதிக சம்பளம் வழங்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. அதன்படி பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் விளையாடும் போட்டியாளர்களின் சம்பள விவரம் எவ்வளவு என்பதை பார்ப்போம்.
நந்தினி - பிக் பாஸ் நந்தினிக்கு ஐந்து நாட்கள் வீட்டில் இருந்ததற்காக ₹50,000 சம்பளம் வழங்கப்பட்டது. இது ஒரு நாளைக்கு சுமார் ₹10,000 ஆகும்.
இயக்குனர் பிரவீன் காந்தி - முதல் வாரத்திற்கான எலிமினேஷனில், குறைவான வாக்குகளைப் பெற்ற காரணத்தினால் இயக்குனர் பிரவீன் காந்தி எலிமினேட் செய்யப்பட்டார். அவருக்கு ஒரு நாளுக்கு ரூ. 35,000 வீதம் ஒரு வாரத்திற்கு மொத்தம் ரூ. 2.45 லட்சம் சம்பளத்துடன் அவர் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறினார்.
திவாகர் - 40 நாட்கள் பிக் பாஸ் வீட்டில் தங்கியிருந்த திவாகருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ. 12 ஆயிரம் சம்பளம் பேசப்பட்டதாம். அதன்படி 40 நாட்களுக்கு ரூ. 4 லட்சத்து 80 ஆயிரம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
திவ்யா கணேஷ் - வைல்ட் கார்டு போட்டியாளராக பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு சென்ற திவ்யா கணேஷுக்கு ஒரு நாளைக்கு சுமார் ரூ. 14,300 சம்பளம் வழங்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.
வியானா - நடிப்பு மற்றும் மாடலிங் துறையில் பணியாற்றி வரும் வியானா, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பலரது கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார். இவருக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ. 14,300 சம்பளம் வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
கம்ருதீன் - பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 போட்டியாளர் கம்ருதீன் ஒரு வாரத்திற்கு சுமார் ₹1 லட்சம் (ஒரு இலட்சம் ரூபாய்) சம்பளம் பெறுவதாகக் கூறப்படுகிறது. ஒரு நாளைக்கு இவருக்கு சுமார் ₹14,300 சம்பளம் வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
சாண்ட்ரா - வைல்ட் கார்டு மூலமாக பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்களில் சாண்ட்ராவும் ஒருவர். சின்னத்திரை மட்டுமின்றி சில திரைப்படங்களிலும் சாண்ட்ரா நடித்துள்ளார். இவருக்கு ஒரு நாளைக்கு சுமார் ரூ. 14,300 வரை சம்பளம் கொடுக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
பிரஜின் - சின்னத்திரை, சினிமா ஆகியவை மூலம் பிரபலம் ஆனவர் பிரஜின். வைல்ட் கார்டு (Wild card) எண்ட்ரியாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற இவருக்கு சுமார் ரூ. 28,500 ஊதியம் வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
VJ பார்வதி - விஜே பார்வதிக்கு ஒரு வாரத்திற்கு சுமார் ரூ. 1 முதல் ரூ. 1.5 லட்சம் வரை ஊதியம் வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. அப்படி பார்த்தால் ஒரு நாளைக்கு சுமார் ரூ. 15 ஆயிரம் முதல் ரூ. 21 ஆயிரம் வரை சம்பளமாக கிடைக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.
கனி திரு - குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலமாக பிரபலம் ஆனவர் கனி. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அதிகம் ஊதியம் பெறும் போட்டியாளர்களில் இவரும் ஒருவர். அந்த வகையில் இவருக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ. 21,400 முதல் ரூ.28,500 வரை ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது என்று தகவல் பரவி வருகிறது.
விக்கல் விக்கி - விக்கல் விக்கி ஒரு நாளுக்கு சுமார் ₹10,000 (பத்தாயிரம் ரூபாய்) சம்பளமாகப் பெற்றதாக ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சுபிக்ஷா - சுபிக்ஷா ஒரு நாளுக்கு சுமார் ₹10,000 முதல் ₹15,000 வரை சம்பளம் பெற்று வருவதாக கருதப்படுகிறது.
கானா வினோத் - பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 போட்டியாளர் கானா வினோத் ஒரு நாளுக்கு சுமார் ₹10,000 முதல் ₹15,000 வரை சம்பளம் பெறுவதாக கூறபடுகிறது.
கலையரசன் - கலையரசனுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் ₹8,000 சம்பளமாக வழங்கப்பட்டதாக சில தகவல்கள் கூறுகின்றன.
துஷார் - பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய துஷார் ஒரு நாளுக்கு ரூ.10,000 சம்பளம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
எஃப் ஜே - பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 போட்டியாளர்களில் ஒருவரான எஃப்.ஜே. ஒரு நாளுக்கான உத்தேச சம்பளம் சுமார் ₹10,000 முதல் ₹15,000 வரை இருக்கலாம். இந்த விகிதத்தில், அவர் வாரத்திற்கு சுமார் ₹70,000 முதல் ₹1,05,000 வரை சம்பளம் பெறுகிறார்.
அரோரா - இன்ஸ்டா பிரபலம் அரோராவுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ.12 ஆயிரம் சம்பளமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறதாம்.