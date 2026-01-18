பிக் பாஸ் தமிழ் 9 டைட்டிலை தட்டி தூக்கிய திவ்யா.. ரன்னர் யார் தெரியுமா?

Bigg Boss Tamil Season 9 Finale Title Winner: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஒன்பதாவது சீசன் இன்றுடன் நிறைவு பெறும் இந்த நேரத்தில் திவ்யா கணேஷ், அரோரா, சபரி, விக்கல்ஸ் விக்ரம் ஆகியோரில் ஒருவர் இந்த டைட்டில் வின்னராக அறிவிப்படப் போகிறார். எனினும் கசிந்த சில தகவலின் படி இந்த சீசன் டைட்டில் வின்னராக திவ்யா கணேஷ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதனையொட்டி அவருக்கு சோஷியல் மீடியாவில் பலரும் தங்களது வாழ்த்தினை தெரிவித்துவருகிறார்கள்.
மக்கள் மத்தியில் ரியாலிட்டி எழுச்சியாக இருக்கிறது பிக் பாஸ். கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வந்த இந்த நிகழ்ச்சியை இப்போது 8வது சீசன் முதல் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். நாளை இந்த நிகழ்ச்சி கிராண்ட் பினாலே என்பதால் தற்போது நேற்று முன்தினம் 4 பைனலிஸ்ட்டின் பயண வீடியோ ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் விக்ரமின் பயண வீடியோ வெளியான நிலையில் நேற்று மீதம் இருக்கும் 3 போட்டியாளர்களின் பயண வீடியோ ஒளிபரப்பானது.
முன்னதாக இந்த சீசனில் விஜே பார்வதி அல்லது கம்ருதீன் ஆகியோரில் ஒருவர் டைட்டிலை வெல்வார்கள் என பலரால் கணிக்கப்பட்டது. ஆனால் டிக்கெட் டூ ஃபினாலே ரவுண்டில் சாண்ட்ராவை காரிலிருந்து எட்டி உதைத்ததால் விஜே பார்வதிக்கும், கம்ருதீனுக்கும் ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள். அதேபோல் பணப் பெட்டி டாஸ்க்கில் இறுதிப்போட்டியாளர்களில் ஒருவராக இருந்த வினோத் 18 லட்சத்துடன் வீட்டை வேலையேறினார். தற்போது நூறு நாட்களுக்கும் மேலாக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த இந்த பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி, இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது. அதன்படி இந்த பிரம்மாண்ட இறுதிப்போட்டி நடைபெற்று நிறைவடைய உள்ளது. தற்போது நான்கு போட்டியாளர்கள் மட்டுமே களத்தில் உள்ள நிலையில், இன்று இவர்களில் யார் அந்த வெற்றியாளர் என்பதை அறிய ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களும் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த சீசனின் இறுதி போட்டியாளர்களாக அரோரா, விக்கல்ஸ் விக்ரம், சபரிநாதன் மற்றும் திவ்யா கணேஷ் ஆகியோர் உள்ளனர். மக்களின் தேர்வால் இவர்களில் ஒருவர்தான் இந்த சீசனின் வெற்றியாளராக மகுடம் சூடுவார் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி. இதனிடையே இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதிப்போட்டிக்கான ஷூட்டிங் நேற்று நடைபெற்றது. அப்போது நான்காவது இடத்தை விக்கல்ஸ் விக்ரமும், மூன்றாவது இடத்தை அரோராவும் பிடித்ததாக அறிவிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. மேலும் இரண்டாவது இடத்தை சபரிநாதனும், முதல் இடத்தை பெற்று டைட்டில் வின்னராக திவ்யா கணேஷும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இன்று தொலைக்காட்சியில் இறுதி சுற்று ஒளிபரப்பப்படும். திவ்யா வென்றுவிட்டார் என தகவல் வெளியானவுடன் பலரும் அவருக்கு தங்களுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துவருகிறார்கள்.
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியின் இறுதிப்போட்டி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் லைவாக ஸ்ட்ரீம் இன்று ஆக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில், டிவியிலும் விஜய் தொலைக்காட்சியில் இந்த நிகழ்ச்சியை லைவாக பார்க்கலாம். இதில், வின்னர் யார் என்பதை அதிர்காரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.
