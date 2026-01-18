English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிக் பாஸ் தமிழ் 9 டைட்டிலை தட்டி தூக்கிய திவ்யா.. ரன்னர் யார் தெரியுமா?

பிக் பாஸ் தமிழ் 9 டைட்டிலை தட்டி தூக்கிய திவ்யா.. ரன்னர் யார் தெரியுமா?

Bigg Boss Tamil Season 9 Finale Title Winner: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஒன்பதாவது சீசன் இன்றுடன் நிறைவு பெறும் இந்த நேரத்தில் திவ்யா கணேஷ், அரோரா, சபரி, விக்கல்ஸ் விக்ரம் ஆகியோரில் ஒருவர் இந்த டைட்டில் வின்னராக அறிவிப்படப் போகிறார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 18, 2026, 09:29 AM IST
  • அரோரா, விக்கல்ஸ் விக்ரம், சபரிநாதன் மற்றும் திவ்யா கணேஷ் ஆகியோர் உள்ளனர்.
  • இன்று தொலைக்காட்சியில் இறுதி சுற்று ஒளிபரப்பப்படும்.
  • ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் லைவாக ஸ்ட்ரீம் இன்று ஆக இருக்கிறது.

Trending Photos

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 6 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வா? வருகிறது குட் நியூஸ்
camera icon10
EPFO
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 6 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வா? வருகிறது குட் நியூஸ்
தொள தொளன்னு தொங்கும் தொப்பை..கடகடன்னு குறைக்க வீட்டு உடற்பயிற்சிகள்!
camera icon7
Belly Fat
தொள தொளன்னு தொங்கும் தொப்பை..கடகடன்னு குறைக்க வீட்டு உடற்பயிற்சிகள்!
Samsung Galaxy s24 Ultra worth இல்லை.. இதுதான் டாப் 7 சிறந்த போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
camera icon8
2026 7 Top Most Best Smartphones
Samsung Galaxy s24 Ultra worth இல்லை.. இதுதான் டாப் 7 சிறந்த போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
பிக்பாஸ் 9 : முதல் ஃபைனலிஸ்ட் அரோரா யார் தெரியுமா? இவர் குறித்து யாருக்கும் தெரியாத தகவல்..
camera icon7
Aurora Sinclair
பிக்பாஸ் 9 : முதல் ஃபைனலிஸ்ட் அரோரா யார் தெரியுமா? இவர் குறித்து யாருக்கும் தெரியாத தகவல்..
பிக் பாஸ் தமிழ் 9 டைட்டிலை தட்டி தூக்கிய திவ்யா.. ரன்னர் யார் தெரியுமா?

Bigg Boss Tamil Season 9 Finale Title Winner: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஒன்பதாவது சீசன் இன்றுடன் நிறைவு பெறும் இந்த நேரத்தில் திவ்யா கணேஷ், அரோரா, சபரி, விக்கல்ஸ் விக்ரம் ஆகியோரில் ஒருவர் இந்த டைட்டில் வின்னராக அறிவிப்படப் போகிறார். எனினும் கசிந்த சில தகவலின் படி இந்த சீசன் டைட்டில் வின்னராக திவ்யா கணேஷ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதனையொட்டி அவருக்கு சோஷியல் மீடியாவில் பலரும் தங்களது வாழ்த்தினை தெரிவித்துவருகிறார்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

மக்கள் மத்தியில் ரியாலிட்டி எழுச்சியாக இருக்கிறது பிக் பாஸ். கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வந்த இந்த நிகழ்ச்சியை இப்போது 8வது சீசன் முதல் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். நாளை இந்த நிகழ்ச்சி கிராண்ட் பினாலே என்பதால் தற்போது நேற்று முன்தினம் 4 பைனலிஸ்ட்டின் பயண வீடியோ ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் விக்ரமின் பயண வீடியோ வெளியான நிலையில் நேற்று மீதம் இருக்கும் 3 போட்டியாளர்களின் பயண வீடியோ ஒளிபரப்பானது.

முன்னதாக இந்த சீசனில் விஜே பார்வதி அல்லது கம்ருதீன் ஆகியோரில் ஒருவர் டைட்டிலை வெல்வார்கள் என பலரால் கணிக்கப்பட்டது. ஆனால் டிக்கெட் டூ ஃபினாலே ரவுண்டில் சாண்ட்ராவை காரிலிருந்து எட்டி உதைத்ததால் விஜே பார்வதிக்கும், கம்ருதீனுக்கும் ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள். அதேபோல் பணப் பெட்டி டாஸ்க்கில் இறுதிப்போட்டியாளர்களில் ஒருவராக இருந்த வினோத் 18 லட்சத்துடன் வீட்டை வேலையேறினார். தற்போது  நூறு நாட்களுக்கும் மேலாக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த இந்த பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி, இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது. அதன்படி இந்த பிரம்மாண்ட இறுதிப்போட்டி நடைபெற்று நிறைவடைய உள்ளது. தற்போது நான்கு போட்டியாளர்கள் மட்டுமே களத்தில் உள்ள நிலையில், இன்று இவர்களில் யார் அந்த வெற்றியாளர் என்பதை அறிய ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களும் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். 

இந்த சீசனின் இறுதி போட்டியாளர்களாக அரோரா, விக்கல்ஸ் விக்ரம், சபரிநாதன் மற்றும் திவ்யா கணேஷ் ஆகியோர் உள்ளனர். மக்களின் தேர்வால் இவர்களில் ஒருவர்தான் இந்த சீசனின் வெற்றியாளராக மகுடம் சூடுவார் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி. இதனிடையே இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதிப்போட்டிக்கான ஷூட்டிங் நேற்று நடைபெற்றது. அப்போது நான்காவது இடத்தை விக்கல்ஸ் விக்ரமும், மூன்றாவது இடத்தை அரோராவும் பிடித்ததாக அறிவிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. மேலும் இரண்டாவது இடத்தை சபரிநாதனும், முதல் இடத்தை பெற்று டைட்டில் வின்னராக திவ்யா கணேஷும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இன்று தொலைக்காட்சியில் இறுதி சுற்று ஒளிபரப்பப்படும். திவ்யா வென்றுவிட்டார் என தகவல் வெளியானவுடன் பலரும் அவருக்கு தங்களுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துவருகிறார்கள். 

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியின் இறுதிப்போட்டி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் லைவாக ஸ்ட்ரீம் இன்று ஆக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில், டிவியிலும் விஜய் தொலைக்காட்சியில் இந்த நிகழ்ச்சியை லைவாக பார்க்கலாம். இதில், வின்னர் யார் என்பதை அதிர்காரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.

மேலும் படிக்க | மகர சங்கராந்தியை முன்னிட்டு..நெட்ஃப்ளிக்ஸ் புதிதாக வாங்கிய தெலுங்கு திரைப்படங்கள்!

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : முதல் ஃபைனலிஸ்ட் அரோரா யார் தெரியுமா? இவர் குறித்து யாருக்கும் தெரியாத தகவல்..

 மேலும் படிக்க | ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு எதிராக கருத்து பதிவிட்ட கங்கனா ரனாவத்! என்ன கூறியிருக்கிறார் பாருங்க...

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bigg Boss 9 TamilBB 9 TamilBigg Boss Tamil Season 9 Title WinnerVikkal Vikramdivya

Trending News