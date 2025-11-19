வயசு கம்மி... ஆனா வீரியம் அதிகம்! பிக் பாஸ் வீட்டை கலக்கிய சின்னப் புள்ளைங்க இவங்கதான்!

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு சீசனிலும் மூத்த மற்றும் பிரபலமான கலைஞர்கள் பங்கேற்பது வழக்கம். ஆனால், மிக இளம் வயதிலேயே இந்த பிரம்மாண்ட ரியாலிட்டி ஷோவில் நுழைந்து தைரியம் காட்டிய சில போட்டியாளர்களும் உள்ளனர். அப்படி அந்த போட்டியாளர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே காணலாம்.
தனலட்சுமி
சோசியல் மீடியாக்களில் இன்ஸ்டாகிராம் ரீலிஸ் மூலம் பிரபலமடைந்தவர் தனலட்சுமி. இவர், பிக் பாஸ் சீசன் 7 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராகப் பங்கேற்றார். அந்த சீசனில் அவர் கலந்துகொண்டபோது, அவருக்கு வயது 23 எனக் கூறப்பட்டது. பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு திரைப்பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போதிலும், அது கைகூடவில்லை. இதனால், அவர் தொடர்ந்து சோசியல் மீடியாக்களில் ரீலிஸ் வீடியோக்களைப் பகிர்ந்து ரசிகர்களுடன் தொடர்பில் இருந்து வருகிறார்.
கேப்ரியல்லா
குழந்தை நட்சத்திரமாகத் தனது திரைப் பயணத்தைத் தொடங்கியவர் கேப்ரியல்லா. இவர், விஜய் டிவியின் பிக் பாஸ் சீசன் நான்கில் போட்டியாளராகப் பங்கேற்றார். அந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்துகொண்டபோது, அவருக்கு வயது 21 எனக் கூறப்பட்டது. பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் தனக்கென ஒரு தனி ரசிகர் கூட்டத்தை உருவாக்கிக்கொண்ட இவர், தற்போது முன்னணி சீரியல் நடிகையாகப் பிரகாசித்து வருகிறார்.
ஷிவானி நாராயணன்
இளம் வயதிலேயே கவனம் ஈர்த்த நடிகையான ஷிவானி நாராயணன், அவர் தனது 19வது வயதில் இருந்தபோதே மிகவும் பிரபலமான மற்றும் எதிர்பார்ப்புக்குரிய நிகழ்ச்சியான பிக் பாஸ் சீசன் 4 மேடையில் போட்டியாளராகப் பங்கேற்று, தனது தனித்துவமான பயணத்தை தொடங்கினார்.
யாஷிகா ஆனந்த்
கலக்கல் கவர்ச்சிப் புயல் என அழைக்கப்படும் நடிகை யாஷிகா ஆனந்த், அவர் தனது இளம் வயதான 18-ல், மக்கள் மத்தியில் மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற 'பிக் பாஸ் சீசன் 2' நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராகக் கலந்துகொண்டார்!
ஆஜித் காலிக்
தமிழ் திரையுலகில் குழந்தை நட்சத்திரமாகத் தனது கலைப் பயணத்தைத் தொடங்கிய ஆஜித் காலிக், மக்களின் ஆதர்ச ரியாலிட்டி ஷோவான 'பிக் பாஸ் சீசன் 4'-ல் பங்கேற்றபோது அவருக்கு வயது வெறும் 18 தான். இவர் 'பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 4' நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராகப் பங்கேற்று அனைவரின் கவனத்தையும் தன் பக்கம் திருப்பினார்.
ரவீனா தாகா
ரவீனா தாகா, பிக் பாஸ் சீசன் 7 வீட்டில் சக போட்டியாளர்களுடன் ஏற்பட்ட மோதல்கள் மற்றும் சில கடுமையான விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்பட்டது. இந்தச் சூழலில், பிக் பாஸ் வீட்டின் விதிகளை மீறிய காரணத்தால், அவருக்கு ரெட் கார்டு (Red Card) வழங்கப்பட்டு, 20 வயதான ரவீனா தாகா பிக் பாஸ் சீசன் 7 நிகழ்ச்சியில் இருந்து பாதியிலேயே வெளியேற்றப்பட்டார்.
ஜோவிகா
வாரிசு நடிகையான ஜோவிகா, தனது 19-வது வயதில் பிக் பாஸ் சீசன் 7 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராகக் கலந்துகொண்டார். அந்நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான இவர், தற்போது பல படங்களில் கமிட்டாகி, திரையுலகில் ஒரு பிஸியான இளம் நடிகையாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்.
ஐஷு ஏடிஎஸ்
நடனக் கலைஞரான ஐஷு ஏடிஎஸ், பிக் பாஸ் சீசன் 7 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராகப் பங்கேற்றார். அவர் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டபோது, அவருக்கு வயது 23 எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சாச்சனா
மிகவும் இளம் வயதிலேயே பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் நுழைந்த போட்டியாளர் சாச்சனா ஆவார். இவர், கடந்த சீசனில் வெறும் 21 வயதில் போட்டியாளராகப் பங்கேற்று, தனது துணிச்சலான ஆட்டத்தால் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.
சுபிக்ஷா
இன்ஸ்டாகிராமில் பிரபலமான இளம் புயலான சுபிக்ஷா, விஜய் டிவியில் தற்போது ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9-ன் போட்டியாளராக களமிறங்கியுள்ளார். தனது 20 வயதிலேயே இந்த பிரம்மாண்ட ரியாலிட்டி ஷோவில் பங்கேற்றுள்ள இவர், இந்த சீசனில் மிகவும் இளைய போட்டியாளர்களில் ஒருவராக உள்ளார். இவரது துணிச்சலான பங்கேற்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது!
மேலும் படிக்க | சஸ்பென்ஸ் ஆக்ஷன் டிராமா... வேற லெவல் டாப் 12 திரைப்படங்கள் Netflix JioHotstar Prime Video
மேலும் படிக்க | இளம் வயதிலேயே திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. யார் யார் பாருங்க!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ