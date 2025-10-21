பைசன், ட்யூட், டீசல்: மூன்றில் ‘இந்த’ படத்திற்குதான் வசூல் அதிகம்..எந்த படம் தெரியுமா?

Bison Dude Diesel Box Office Collection : இந்த வருட தீபாவளிக்கு ரஜினி, கமல்ஹாசன், விஜய், அஜித் போன்ற பெரிய ஹீரோக்களின் படங்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை. வளர்ந்து வரும் ஹீரோக்களாக இருக்கும் மூன்று பேரின் படங்கள் மட்டுமே வெளியானது.
தீபாவளிக்கு வெளியான மூன்று படங்கள்!
இந்த வருட தீபாவளிக்கு துருவ் விக்ரம் நடித்த பைசன் திரைப்படமும், ஹரிஷ் கல்யாணின் டீசல் திரைப்படமும், பிரதீப் ரங்கநாதனின் ட்யூட் திரைப்படமும் வெளியாகின. இளம் ஹீரோக்களான இவர்கள், தீபாவளி ரேஸில் போட்டியிடுவதை ரசிகர்களும் வரவேற்றனர். இதில், மூன்று படங்களுமே மக்கள் மத்தியில் ஓரளவிற்கு நல்ல வரவேற்பைதான் பெற்றுள்ளன.
பைசன்:
பைசன் திரைப்படத்தை, மாரி செல்வராஜ் இயக்கியிருந்தார். மணத்தி கணேசன் என்கிற கபடி வீரரின் வாழ்க்கை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம் இது. இதில் துருவ் விக்ரம், கபடி வீரராக நடித்திருக்கிறார். அவருக்கு ஜோடியாக அனுபமா நடித்திருந்தார். பசுபதியும் முக்கிய கேரக்டராக வந்தார்.
ட்யூட்:
பிரதீப் ரங்கநாதன் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த படத்தை கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கியிருந்தார். புதுமுக இயக்குநர்களுக்கு வரவேற்பு கொடுத்து வரும் தமிழ் ரசிகர்கள், இந்த படத்தின் இயக்குநருக்கும் அதே போன்ற வரவேற்பை அளித்துள்ளனர். இளசுகளுக்கு பிடித்தார் போல உருவாக்கப்பட்டிருந்த இந்த கதையில், ஹீரோயினாக மமிதா பைஜூ நடித்திருந்தார். கூடவே முக்கிய கேரக்டர்களில் சரத்குமார், நேஹா ஷெட்டி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர்.
டீசல்:
டீசல் திரைப்படத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இவருக்கு ஜோடியாக இந்த படத்தில் அதுல்யா ரவி நடித்திருந்தார். இப்படத்தை, ஷன்முகம் முத்துசாமி இயக்கியிருந்தார். சமூக அக்கறையுடன் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம், டீசல் திருட்டு மற்றும் அதை சுற்றியிருக்கும் அரசியலை வைத்து எடுக்கப்பட்ட படமாகும்.
‘இந்த’ படத்திற்கு வசூல் அதிகம்!
மேற்கூறிய மூன்று படங்களுமே, கடந்த 17ஆம் தேதி ஒரே நாளில் வெளியாகின. இதில், பைசன் படம் நல்ல விமர்சனங்களையும், ட்யூட் படம் நல்ல வசூலையும் பெற்றுள்ளன. இரு படங்களுக்கும் ரசிகர்கள் வரவேற்பு அளித்தாலும், வசூலில், ட்யூட் படம் முந்தி சென்று கொண்டிருக்கிறது.
படம் வெளியாகி நான்கு நாட்கள் ஆகியிருக்கும் நிலையில், இதுவரை இப்படம் ரூ.40 கோடி வரை வசூலித்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதே போல, பைசன் திரைப்படம் ரூ.16.25 கோடி வரை வசூலித்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. டீசல் படம், ரூ.2 கோடி வரை வசூலித்து இருப்பதாக தரவுகள் கூறுகின்றனர். இருப்பினும், இந்த படங்களின் அதிகாரப்பூர்வ வசூல் குறித்த விவரங்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
விமர்சனங்கள்:
மாரி செல்வராஜ் படம் என்றாலே, அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதற்கும், விமர்சனம் செய்வதற்கும் வருவர். அது, இந்த படத்திற்கும் நிகழ்ந்தது. அதைத்தாண்டி, படம் மிகவும் நன்றாக இருப்பதாக சினிமா ரசிகர்களிடம் விமர்சனத்தை பெற்றது. ட்யூட் படம் நல்ல வசூலை பெற்றாலும், இதில் இடம் பெற்றிருந்த டைலாக்குகள் பெண்களை குறை சொல்வது போல இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். இதற்கான கண்டனங்களையும் இப்படம் எதிர்கொண்டுள்ளது. டீசல் படத்தில் இருக்கும் சில குறைகளை நீக்கிவிட்டு பார்த்தால், இது நல்ல படம்தான் என்பது படம் பார்த்தவர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
