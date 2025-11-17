English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பைசன் ஓடிடி ரிலீஸ்.. அதிகாரப்பூர்வ தேதி அறிவிப்பு!

Bison Kaalamaadan Movie OTT Release: தீபாவளியை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியான மெகா ஹிட்டான பைசன் திரைப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 17, 2025, 12:27 PM IST
  • பைசன் படம் ஓடிடியில் வெளியாக இருக்கிறது
  • அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகி உள்ளது

Bison Kaalamaadan OTT Release: இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இயகத்தில் துருவ் விக்ர்ம், அனுபமா பரமேஷ்வரன், பசுபதி, லால்,அமீர் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் நடிப்பில் உருவாகி வெளியான திரைப்படம் பைசன் காலமாடன் (Bison Kaalamaadan). இப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. முதலில் சுமாரான வரவேற்பு இருந்த நிலையில், பின்னர் படத்தின் ரீவூய்வை வைத்து படம் பீக்கிற்கு சென்றது. 30 கோடி ரூபாய பட்ஜெட்டில் எடுத்த இப்படம் 100 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து அசத்தி இருக்கிறது. 

Bison Kaalamaadan OTT Release: மணத்தி கணேஷனின் வாழ்க்கை வரலாறு 

புகழ் பெற்ற மணத்தி கணேஷனின் (Manathi Ganesan) வாழ்க்கையை தழுவி இப்படம் எடுக்கப்பட்டது. அவர் சந்தித்த சவால்கள், இன்னல்கள், வெற்றி பயணங்களை தனது திரை மொழியில் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தொடங்கி,  இயக்குநர்கள் வெற்றிமாறன் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பலர் இப்படத்திற்கு தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருந்தனர். முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினும் படக்குழுவினரை நேரில் சந்தித்து தனது பாரட்டுகளை தெரிவித்திருந்தார். 

Bison Kaalamaadan OTT Release: கட்டு கதாபாத்திரத்தில் வாழ்ந்த துருவ் விக்ரம்

குறிப்பாக நடிகர் துருவ் விக்ரமின் நடிப்பை பலரும் பாராட்டி இருந்தனர். கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருடங்கள் திருநெல்வேலியில் இருந்து இப்படத்திற்காக உழைத்திருக்கிறார். மணத்தி கணேஷனின் கதாபாத்திரத்தில் கிட்டுவாக வாழ்ந்திருந்தார் நடிகர் துருவ் விக்ரம். இந்த நிலையில், திரையரங்குகளில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பார்த்த இப்படம் ஓடிடியில் வெளியாக இருக்கிறது. முதலில் நவம்பர் 14ஆம் தேதி ஓடிடியில் வெளியாகும் என செய்திகள் வெளியான நிலையில், தற்போது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 

Bison Kaalamaadan OTT Release: நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியீடு 

அதன்படி பைசன் காலமாடன் (Bison Kaalamaadan) திரைப்படம் நவம்பர் 21ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இணையதளத்தில் வெளியாக இருக்கிறது. தமிழ், இந்தி, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் தெலுங்கு என 5 மொழிகளில் இப்படத்தை பார்க்க முடியும். திரையரங்குகளில் பார்க்க தவரவிட்டவர்கள் மற்றும் மீண்டும் இப்படத்தை பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் இணையத்தில் காண ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கின்றார்கள். 

Bison ott rekeasedhruv vikramMari SelvarajNetflix Release

