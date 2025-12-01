2025ல் தயாரிப்பாளருக்கு அதிக லாபம் கொடுத்த 5 தமிழ் படங்கள் எது தெரியுமா?

2025-ம் ஆண்டு தமிழ் சினிமாவிற்கு ஒரு பொற்காலமாக அமைந்துள்ளது என்றால் மிகையல்ல. குறைந்த பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட பல படங்கள், கற்பனைக்கு எட்டாத லாபத்தை அள்ளிக்குவித்து தயாரிப்பாளர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளன. அந்த வகையில் ‘மத கஜ ராஜா’ முதல் ‘பைசன்’ வரை பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்த அந்த 5 படங்கள் பற்றி பார்ப்போம்.
மேலும் படிக்க | நடிகை சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிடிமோருவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?
மத கஜ ராஜா (Madha Gaja Raja)
நீண்ட வருடங்களாக ரிலீசுக்கு காத்திருந்த விஷாலின் ‘மத கஜ ராஜா’, இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாகி ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஹிட் அடித்தது. வெறும் ரூ.15 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம், உலகம் முழுவதும் ரூ.75 கோடி வசூலித்து, தயாரிப்பாளருக்கு 5 மடங்கு லாபத்தை கொடுத்துள்ளது. ஆக்ஷன், காமெடி கலந்த கமர்ஷியல் அம்சங்களால் ரசிகர்களை கவர்ந்த இப்படம், விஷாலுக்கு ஒரு பெரிய கம்பேக் படமாக அமைந்தது.
டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி (Tourist Family)
சசிகுமார் மற்றும் சிம்ரன் நடிப்பில் வெளியான இப்படம், 2025-ன் மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர் என்று சொல்லலாம். அறிமுக இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த் இயக்கிய இப்படம், வெறும் ரூ.7 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு, ரூ.90 கோடி வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது. சண்டைக்காட்சிகள், சேசிங் காட்சிகள் எதுவும் இல்லாமல், முழுக்க முழுக்க குடும்ப காமெடியை மட்டுமே நம்பி எடுக்கப்பட்ட இப்படம், குடும்பங்களே உண்மையான ஹீரோக்கள் என்பதை நிரூபித்துள்ளது.
டிராகன் (Dragon)
பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில், அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் வெளியான ‘டிராகன்’, ஒரு ஆக்ஷன் கலந்த ஃபேண்டஸி படமாக ரசிகர்களை கவர்ந்தது. ரூ.37 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம், ரூ.130 கோடி வசூலித்து, ‘பிளாக்பஸ்டர் ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர்’ என்ற பெயரை பெற்றது. இப்படத்தின் திரைக்கதை மற்றும் காதல் காட்சிகள் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றன.
தலைவன் தலைவி (Thalaivan Thalaivii)
பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் நித்யா மேனன் நடித்த இப்படம், ரிலீசுக்கு முன் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தவில்லை. ஆனால், படம் வெளியான பிறகு அதன் சென்டிமென்ட் மற்றும் எதார்த்தமான கதைக்களத்தால் ரூ.25 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு, ரூ.110 கோடிக்கு மேல் வசூலித்தது. கணவன்-மனைவி உறவை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட இப்படம், அனைத்துத் தரப்பு ரசிகர்களையும் கவர்ந்தது.
பைசன் (Bison)
மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான ‘பைசன்’, விளையாட்டு மற்றும் சமூக பிரச்சனைகளைப் பேசியது. ரூ.30 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம், ரூ.75 கோடி வசூலித்து வெற்றிப்பட வரிசையில் இணைந்தது. துருவ் விக்ரமின் மிரட்டலான நடிப்பு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. மொத்தத்தில், 2025-ம் ஆண்டு பெரிய ஹீரோக்களை விட, நல்ல கதைக்களத்தை கொண்ட படங்களுக்கே ரசிகர்கள் மகுடம் சூட்டியுள்ளனர் என்பது இந்த வசூல் சாதனைகள் மூலம் தெளிவாகிறது.
மேலும் படிக்க | சமந்தா–ராஜ் நிடிமொரு வயது வித்தியாசம்! ஆத்தாடி..இவ்வளவா? இது தெரியாம போச்சே..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ