ஓடிடியில் வெளியாகும் ரூ.1300 கோடி வசூலித்த துரந்தர்! எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

Dhurandhar OTT Release : ஒவ்வொரு ஆண்டும் நூற்றுக்கணக்கான திரைப்படங்கள் வந்துகொண்டே இருக்கின்றன. தற்போதைய சூழலில் வசூல் சாதனையை வைத்தே படத்தின் வெற்றி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஹாலிவுட் படங்களுக்கு இணையாக பாலிவுட் படங்களும் வசூல் சாதனையை நிகழ்த்தி வருகின்றன. இந்நிலையில் ரன்வீர் சிங்கின் ‘துரந்தர்’ திரைப்படம் இந்தியாவில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வசூலித்த முதல் பாலிவுட் படமாக சாதனை படைத்துள்ளது.
ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் 2025ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 5-ம் தேதி வெளியான பாலிவுட் படம் ‘துரந்தர்’. ‘உரி: தி சர்ஜிகல் ஸ்டிரைக்’ என்ற படத்தை இயக்கிய ஆதித்யா தார், துரந்தர் படத்தை இயக்கினார். இதில் சஞ்சய் தத், மாதவன், அர்ஜுன் ராம்பால், சாரா அர்ஜுன் உள்பட பலர் நடித்தனர்.
‘ஸ்பை த்ரில்லர்’ படமான துரந்தர், உளவு அதிகாரியைப் பற்றிய கதையைக் கொண்டது. இந்த மூன்றரை மணி நேரப் படம் வெளியான நாளிலிருந்து அதிக வசூல் ஈட்டி வந்தது. இந்நிலையில் இந்தியாவில் மட்டும் இதுவரை ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வசூலித்த முதல் பாலிவுட் படமாக சாதனை படைத்துள்ளது.
அமீர்கான் நடிப்பில் 2016ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வெளியான 'டங்கல்' திரைப்படம், உலக அளவில் 2 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருந்தாலும், இந்திய அளவில் சுமார் 345 கோடி ரூபாய் மட்டுமே வசூலித்தது. அதேபோல் அட்லி இயக்கத்தில் ஷாரூக்கான் நடிப்பில் 2023ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி வெளியான ஜவான் படம் உலக அளவில் ஆயிரத்து 100 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தாலும், இந்திய அளவில் 733 கோடி ரூபாய் மட்டும் வசூல் செய்தது.
இதனால் ரன்வீர் சிங்கின் ‘துரந்தர்’ திரைப்படம் இந்தியாவில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வசூலித்த முதல் பாலிவுட் படமாக சாதனை படைத்துள்ளது.
ஓடிடி ரிலீஸ்:
துரந்தர் திரைப்படம் ஜனவரி 30ஆம் தேதியான நாளை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாகிறது. இதை பார்க்க, ரசிகர்கள் ஆர்வமுடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
மேலும் படிக்க | வடிவுக்கரசியின் க்ராணி படம் எப்படி உள்ளது? திரை விமர்சனம் இதோ!
மேலும் படிக்க | அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ள லாக்டவுன்! படத்தின் திரைவிமர்சனம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ