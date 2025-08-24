English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

57 வயதிலும் அதே பிட்னஸ்! செலவே இல்லாத அக்‌ஷய் குமாரின் அழகு ரகசியம்!

பாலிவுட் நடிகர் அக்‌ஷய் குமார் பல ஆண்டுகளாக தவறாமல் ஒழுக்கமான உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் மூலம் தனது உடலை பிட்டாக வைத்துள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 24, 2025, 02:09 PM IST
  • 57 வயதிலும் ஃபிட்னஸ் கிங்!
  • அக்‌ஷய் குமாரின் ஆரோக்கிய ரகசியங்கள்!
  • டின்னர் முதல் விரதம் வரை! முழு விவரம்!

Trending Photos

சென்னையை சுற்றியுள்ள விஷ்ணு கோயில்கள்... ஒரு நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா - எவ்வளவு கட்டணம்?
camera icon8
TTDC
சென்னையை சுற்றியுள்ள விஷ்ணு கோயில்கள்... ஒரு நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா - எவ்வளவு கட்டணம்?
ஜனநாயகன் படத்தில் புது கேமியோ! விஜய்க்கு ரொம்ப விஸ்வாசமானவர் நடிக்கிறார்..யார் தெரியுமா?
camera icon8
Jana Nayagan
ஜனநாயகன் படத்தில் புது கேமியோ! விஜய்க்கு ரொம்ப விஸ்வாசமானவர் நடிக்கிறார்..யார் தெரியுமா?
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 டு 10.... யாருடைய சம்பளம் மிக அதிகமாக உயரும் தெரியுமா?
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 டு 10.... யாருடைய சம்பளம் மிக அதிகமாக உயரும் தெரியுமா?
ஜியோவும் ஏர்டெலும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆப்பு வைத்தது! லாபம் பார்க்கும் புதிய வழி!
camera icon7
Jio Scam
ஜியோவும் ஏர்டெலும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆப்பு வைத்தது! லாபம் பார்க்கும் புதிய வழி!
57 வயதிலும் அதே பிட்னஸ்! செலவே இல்லாத அக்‌ஷய் குமாரின் அழகு ரகசியம்!

பாலிவுட் திரையுலகில், தனது சுறுசுறுப்பான நடிப்புக்கும், ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறைக்கும் பெயர் பெற்றவர் நடிகர் அக்‌ஷய் குமார். 57 வயதிலும், இளம் நடிகர்களுக்கு இணையாக ஃபிட்னஸுடன் வலம் வரும் அவர், தனது ஆரோக்கியத்தின் பின்னணியில் உள்ள எளிய, ஆனால் மிகவும் பயனுள்ள ரகசியங்களை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார். இரவு உணவை மாலை 6:30 மணிக்கே முடிப்பது, வாராந்திர விரதம் இருப்பது மற்றும் வித்தியாசமான உடற்பயிற்சி முறைகளே தனது ஆற்றலுக்கும், ஆரோக்கியத்திற்கும் காரணம் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | 2ஆம் திருமண சர்ச்சை! உஷாரான மாதம்பட்டி ரங்கராஷ்..உடனே செய்த வேலை

மாலை 6:30 மணிக்கே இரவு உணவு

அக்‌ஷய் குமார் பல ஆண்டுகளாக தவறாமல் பின்பற்றும் ஒரு பழக்கம், தனது இரவு உணவை மாலை 6:30 மணிக்கெல்லாம் முடித்துவிடுவது. இதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்கிய அவர், "நாம் இரவில் தூங்கும்போது, கண்கள், கைகள், கால்கள் என உடலின் அனைத்து பாகங்களும் ஓய்வெடுக்கின்றன. ஆனால், நாம் தாமதமாக சாப்பிட்டால், நமது வயிறு மட்டும் தொடர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். இதனால், உடலுக்கு முழுமையான ஓய்வு கிடைப்பதில்லை," என்று கூறுகிறார்.

அவர் மேலும் கூறுகையில், "மாலை 6:30 மணிக்கு சாப்பிடும்போது, நாம் தூங்குவதற்குள் உணவு முழுமையாக ஜீரணமாகி, வயிறும் மற்ற உறுப்புகளுடன் சேர்ந்து ஓய்வெடுக்க தயாராகிவிடும். பெரும்பாலான நோய்கள் வயிற்றிலிருந்துதான் தொடங்குகின்றன. இந்த ஒரு எளிய பழக்கத்தை பின்பற்றினால், நோய்கள் நம்மை நெருங்காது," என்று அக்‌ஷய் குமார் தெரிவிக்கிறார்.

திங்கட்கிழமை விரதம்

அக்‌ஷய் குமார் ஆரோக்கிய பயணத்தின் மற்றொரு முக்கிய அங்கம், ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கட்கிழமை அன்று அவர் மேற்கொள்ளும் விரதம். ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு தனது கடைசி உணவை எடுத்துக்கொள்ளும் அவர், செவ்வாய்க்கிழமை காலை வரை வேறு எதுவும் சாப்பிடுவதில்லை. இந்த விரதம், தன்னை நாள் முழுவதும் ஆற்றலுடனும், கவனத்துடனும் வைத்திருக்க உதவுவதாக அவர் கூறுகிறார்.

உடற்பயிற்சி

பல நடிகர்களை போல, ஜிம்மில் மணிக்கணக்கில் எடை தூக்கி பயிற்சி செய்வதை அக்‌ஷய் குமார் விரும்புவதில்லை. அதற்குப் பதிலாக, அவரது உடற்பயிற்சி முறை மிகவும் வித்தியாசமானது. "Rock Climbing உடலுக்கு வலிமையும், நெகிழ்வுத்தன்மையும் தருகிறது. இதனை அவ்வப்போது மேற்கொள்வேன். மேலும் பல்வேறு விதமான விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளேன். க்ளைம்பிங் செய்வது போன்ற பயிற்சிகளையே அதிகம் செய்வேன்" என்று அக்‌ஷய் குமார் தெரிவிக்கிறார்.

"என்னுடைய ஜிம்மைப் பார்த்தால், அது குரங்குகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டது போல இருக்கும். அங்கே எடை தூக்கும் கருவிகள் இருக்காது, நான் தொங்கிக்கொண்டுதான் பயிற்சி செய்வேன்," என்று மேலும் குறிப்பிடுகிறார். அக்‌ஷய் குமாரின் இந்த ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறை, சமூக வலைதளங்களில் பலருக்கும் உத்வேகம் அளித்துள்ளது. "இந்த ஒரு சிறிய மாற்றம், என் தூக்கத்தை மேம்படுத்தி, காலையில் புத்துணர்ச்சியுடன் எழ செய்கிறது," என்று பகிர்ந்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜை பழிவாங்கும் ஜாய் கிரிஸில்டா? அவர் செய்ற வேலைய பாருங்க..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Akshay KumarAkshay Kumar FitnessBollywoodDietExercise

Trending News