பாலிவுட் திரையுலகில், தனது சுறுசுறுப்பான நடிப்புக்கும், ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறைக்கும் பெயர் பெற்றவர் நடிகர் அக்ஷய் குமார். 57 வயதிலும், இளம் நடிகர்களுக்கு இணையாக ஃபிட்னஸுடன் வலம் வரும் அவர், தனது ஆரோக்கியத்தின் பின்னணியில் உள்ள எளிய, ஆனால் மிகவும் பயனுள்ள ரகசியங்களை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார். இரவு உணவை மாலை 6:30 மணிக்கே முடிப்பது, வாராந்திர விரதம் இருப்பது மற்றும் வித்தியாசமான உடற்பயிற்சி முறைகளே தனது ஆற்றலுக்கும், ஆரோக்கியத்திற்கும் காரணம் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
மாலை 6:30 மணிக்கே இரவு உணவு
அக்ஷய் குமார் பல ஆண்டுகளாக தவறாமல் பின்பற்றும் ஒரு பழக்கம், தனது இரவு உணவை மாலை 6:30 மணிக்கெல்லாம் முடித்துவிடுவது. இதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்கிய அவர், "நாம் இரவில் தூங்கும்போது, கண்கள், கைகள், கால்கள் என உடலின் அனைத்து பாகங்களும் ஓய்வெடுக்கின்றன. ஆனால், நாம் தாமதமாக சாப்பிட்டால், நமது வயிறு மட்டும் தொடர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். இதனால், உடலுக்கு முழுமையான ஓய்வு கிடைப்பதில்லை," என்று கூறுகிறார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில், "மாலை 6:30 மணிக்கு சாப்பிடும்போது, நாம் தூங்குவதற்குள் உணவு முழுமையாக ஜீரணமாகி, வயிறும் மற்ற உறுப்புகளுடன் சேர்ந்து ஓய்வெடுக்க தயாராகிவிடும். பெரும்பாலான நோய்கள் வயிற்றிலிருந்துதான் தொடங்குகின்றன. இந்த ஒரு எளிய பழக்கத்தை பின்பற்றினால், நோய்கள் நம்மை நெருங்காது," என்று அக்ஷய் குமார் தெரிவிக்கிறார்.
திங்கட்கிழமை விரதம்
அக்ஷய் குமார் ஆரோக்கிய பயணத்தின் மற்றொரு முக்கிய அங்கம், ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கட்கிழமை அன்று அவர் மேற்கொள்ளும் விரதம். ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு தனது கடைசி உணவை எடுத்துக்கொள்ளும் அவர், செவ்வாய்க்கிழமை காலை வரை வேறு எதுவும் சாப்பிடுவதில்லை. இந்த விரதம், தன்னை நாள் முழுவதும் ஆற்றலுடனும், கவனத்துடனும் வைத்திருக்க உதவுவதாக அவர் கூறுகிறார்.
உடற்பயிற்சி
பல நடிகர்களை போல, ஜிம்மில் மணிக்கணக்கில் எடை தூக்கி பயிற்சி செய்வதை அக்ஷய் குமார் விரும்புவதில்லை. அதற்குப் பதிலாக, அவரது உடற்பயிற்சி முறை மிகவும் வித்தியாசமானது. "Rock Climbing உடலுக்கு வலிமையும், நெகிழ்வுத்தன்மையும் தருகிறது. இதனை அவ்வப்போது மேற்கொள்வேன். மேலும் பல்வேறு விதமான விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளேன். க்ளைம்பிங் செய்வது போன்ற பயிற்சிகளையே அதிகம் செய்வேன்" என்று அக்ஷய் குமார் தெரிவிக்கிறார்.
"என்னுடைய ஜிம்மைப் பார்த்தால், அது குரங்குகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டது போல இருக்கும். அங்கே எடை தூக்கும் கருவிகள் இருக்காது, நான் தொங்கிக்கொண்டுதான் பயிற்சி செய்வேன்," என்று மேலும் குறிப்பிடுகிறார். அக்ஷய் குமாரின் இந்த ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறை, சமூக வலைதளங்களில் பலருக்கும் உத்வேகம் அளித்துள்ளது. "இந்த ஒரு சிறிய மாற்றம், என் தூக்கத்தை மேம்படுத்தி, காலையில் புத்துணர்ச்சியுடன் எழ செய்கிறது," என்று பகிர்ந்துள்ளார்.
