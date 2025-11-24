பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் தர்மேந்திரா காலமானார்! சோகத்தில் திரையுலகம்..

Dharmendra Passes Away : பாலிவுட் திரையுலகை சேர்ந்த சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்களுள் ஒருவர், தர்மேந்திரா. இவர், சில நாட்களுக்கு முன்பு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். சில நாட்களுக்கு பின் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பிய இவர், உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
தர்மேந்திரா உயிரிழப்பு:
பிரபல பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் தர்மேந்திரா, இந்த மாதத்தின் தொடக்கத்தில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். வயது மூப்பு தொடர்பான பிரச்சனைகள் இவருக்கு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த நவம்பர் 11ஆம் தேதியன்று இவர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியானது. இது, பொய் செய்தி என்று குடும்பத்தினரால் கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில் இன்று காலையில் தர்மேந்திராவின் இல்லத்திற்கு ஆம்புலன்ஸ் வந்துள்ளது. இதையடுத்து அவரது குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவராக வந்து தர்மேந்திராவை பார்த்து சென்றனர்.
இப்போது 89 வயதான தர்மேந்திரா உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்துள்ளதாக செய்திகள் வந்துள்ளன. இருப்பினும், குடும்பத்தினர் இது குறித்த எந்த தகவலையும் இன்னும் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
