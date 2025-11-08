English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சினிமாவில் வாய்ப்பு இல்லை! ஆனால் கோடிகளில் சம்பாதிக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் மகள்!

சினிமாவில் ஜொலிக்காத சூப்பர் ஸ்டார் வில்லனின் மகள். ஆனால், விளம்பரங்கள் மூலம் கோடிகளில் புரளும் அதியா ஷெட்டி! எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 8, 2025, 02:08 PM IST
சினிமாவில் வாய்ப்பு இல்லை! ஆனால் கோடிகளில் சம்பாதிக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் மகள்!

பொதுவாக சினிமாவில் வாரிசு நடிகர்கள் எளிதில் நுழைந்து விடலாம் என்ற ஒரு பொதுவான கருத்து நிலவி வருகிறது. ஆனால், பிரபலங்களின் வாரிசுகள் அனைவரும் திரையுலகில் வெற்றி பெறுவது சாத்தியமில்லை என்பதற்கு பலர் உதாரணமாக உள்ளனர். அதில் பாலிவுட் நடிகர் சுனில் ஷெட்டியின் மகள் அதியா ஷெட்டியின் பயணம் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக திகழ்கிறது. சினிமாவில் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை என்றாலும், விளம்பரங்கள் மூலம் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதித்து, ஒரு வெற்றிகரமான மாடலாகவும், தொழிலதிபராகவும் வலம் வருகிறார் அதியா.

மேலும் படிக்க | ராஜமெளலி படத்தில் கொடூர வில்லனாக பிருத்விராஜ்! போஸ்டர் வெளியானது..

சூப்பர் ஸ்டார் வில்லனின் மகள்

சுனில் ஷெட்டி, பாலிவுட்டின் முன்னணி அதிரடி நாயகர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்தவர். தமிழில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த தர்பார் திரைப்படத்தில் வில்லனாக நடித்து, தமிழ் ரசிகர்களுக்கும் பரிச்சயமானவராக உள்ளார். இப்படிப்பட்ட ஒரு செல்வாக்கு மிக்க நடிகரின் மகளாக, அதியா ஷெட்டி 2015ம் ஆண்டு, 'ஹீரோ' என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார். சல்மான் கான் தயாரிப்பில், பிரம்மாண்டமாக அறிமுகமான போதிலும், அந்த படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை.

அதனை தொடர்ந்து, 'முபாரக்கன்', 'நவாப்சாடே', மற்றும் 'மோட்டிச்சூர் சக்னச்சூர்' போன்ற சில படங்களில் நடித்தார். ஆனால், அந்த படங்களும் வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறாததால், ஒரு வெற்றிகரமான நடிகையாக அவரால் திரையுலகில் ஜொலிக்க முடியவில்லை. தந்தையை போல ஒரு நட்சத்திர அந்தஸ்தை பெற அவர் கடுமையாக போராடினாலும், வெற்றி அவருக்கு எட்டாக்கனியாகவே இருந்தது.

திருமணமும், திருப்புமுனையும்

திரையுலகில் வெற்றி பெறாத நிலையில், அதியா ஷெட்டியின் வாழ்க்கை இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கே.எல். ராகுலுடனான காதலுக்கு பிறகு புதிய திசையில் பயணிக்க தொடங்கியது. பல ஆண்டுகள் காதலுக்கு பிறகு, இந்த ஜோடி 2023ம் ஆண்டு, ஜனவரி மாதம் சுனில் ஷெட்டியின் கண்டாலா பண்ணை வீட்டில், பிரம்மாண்டமாக திருமணம் செய்து கொண்டனர். இந்த திருமணம், ஊடகங்களின் கவனத்தை அவர்கள் பக்கம் ஈர்த்தது.

விளம்பர உலகில் ஒரு ராணி

சினிமாவில் வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும், அதியா ஷெட்டி தனது தனித்துவமான ஸ்டைல் மற்றும் அழகால், விளம்பர உலகில் ஒரு முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளார். பல முன்னணி அழகுசாதன பொருட்கள், ஆடை ஆபரணங்கள் மற்றும் லைஃப்ஸ்டைல் பிராண்டுகளின் விளம்பர தூதராக அவர் இருந்து வருகிறார். தற்போது வெளியான தகவல்களின்படி, ஒரு விளம்பர படத்தில் நடிக்க அதியா ஷெட்டி சுமார் ரூ. 1 கோடி முதல் ரூ. 2 கோடி வரை சம்பளமாக பெறுகிறார். இதன் மூலம், திரைப்படங்கள் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை விட, பன்மடங்கு அதிகமாக அவர் சம்பாதித்து வருகிறார்.

சொத்து மதிப்பு

நடிகராக தனது தந்தை சுனில் ஷெட்டி, மிகப்பெரிய தொழிலதிபராகவும், பல நூறு கோடிகளுக்கு அதிபதியாகவும் இருந்த போதிலும், அதியா ஷெட்டி தனது சொந்த முயற்சியால் தனக்கென ஒரு சொத்து மதிப்பை கட்டமைத்துள்ளார். 2025ம் ஆண்டின் கணக்குப்படி, அதியா ஷெட்டியின் தனிப்பட்ட சொத்து மதிப்பு மட்டும் சுமார் ரூ. 45 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சினிமாவில் வெற்றி என்பது மட்டுமே ஒருவரின் மதிப்பையும், வருமானத்தையும் தீர்மானிப்பதில்லை என்பதற்கு அதியா ஷெட்டியின் வாழ்க்கை ஒரு சிறந்த உதாரணம். தனது திறமையை மாற்று வழியில் பயன்படுத்தி, விளம்பர உலகில் ஒரு ராணியாக அவர் வலம் வருவது, பலருக்கும் ஒரு உத்வேகமாக அமைந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | காதலருடன் சமந்தா..எப்படி கட்டிப்பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க! வைரல் போட்டோ

