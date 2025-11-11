அஜித் குமார் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்! மோப்ப நாயுடன் விரைந்த காவல் துறையினர்..

Ajith Kumar House Bomb Threat : நடிகர் அஜித்குமார் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்ததை தொடர்ந்து தற்பொழுது மோப்ப நாயுடன் மூன்று வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் ஈசிஆர் ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் உள்ள நடிகர் அஜித்குமார் வீட்டிற்கு வருகை தந்துள்ளனர்.
அஜித் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்!
சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை திருவான்மியூரில் பிரபல நடிகர் அஜித்குமாருக்கு சொந்தமான வீடு உள்ளது. தற்போது திருவான்மியூர் வீட்டில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் கடந்த 5 வருடத்திற்கும் மேலாக குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார்.
தற்போது நடிகர் அஜித்குமார் பைஜன் நாட்டில் கார் ரேஸில் பங்கேற்று வருகிறார். இந்த நிலையில் தமிழக காவல் துறை தலைமை அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் மூலமாக நடிகர் அஜித்குமார் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக மெயில் வந்துள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து சென்னை வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மோப்ப நாய் உதவியுடன் ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் உள்ள பிரபல நடிகர் அஜித்குமார் வீட்டில் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
பிரபல நடிகர் அஜித்குமார் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்த மெயில் எங்கிருந்து வந்தது,யார் அனுப்பினார்கள் என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கடந்த சில நாட்களாக கட்சியின் தலைவர்கள் வீடு,நடிகர்கள் வீடு,தனியார் பள்ளிகள்,கோவில்கள் போன்ற இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
