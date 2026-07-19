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'கேப்டன் மில்லர்' படத்திற்கு 2 தேசிய விருதுகள்! சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸிற்கு சிறப்பு அங்கீகாரம்..

'கேப்டன் மில்லர்' திரைப்படத்திற்கு இரண்டு தேசிய விருதுகள் – சத்யஜோதி பிலிம்ஸின் சிறப்புமிக்க பாரம்பரியத்திற்கு மேலும் ஒரு மகுடம். முழு விவரம் இதோ.

Written ByYuvashree
Published: Jul 19, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:36 PM IST
'கேப்டன் மில்லர்' படத்திற்கு 2 தேசிய விருதுகள்! சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸிற்கு சிறப்பு அங்கீகாரம்..
Image Credit: Captain Miller | Image Source Zee BureauSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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