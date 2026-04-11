ஜனநாயகன் லீக்... உடனே சீனுக்குள் வந்த தணிக்கை வாரியம்... சொன்னது என்ன?

Jana Nayagan Movie Leak, CBFC Clarification: நடிகர் விஜய் 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எனும் புதிய கட்சியை தொடங்கினார். 2024 மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடாத தவெக, 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலை குறிவைத்து களமிறங்கியிருக்கிறது.
சேலம் எடப்பாடி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டது. இதனால், விசில் சின்னத்தில் 233 தொகுதிகளில் தவெக போட்டியிடுகிறது. தவெக தலைவர் விஜய் சென்னையின் பெரம்பூர் தொகுதியிலும், திருச்சி மாவட்டத்தின் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிடுகிறார். விஜய் தேர்தல் பரப்புரை பயணத்தை மேற்கொண்டு வந்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் அவரது பரப்புரை பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
தணிக்கை சான்றிதழை பெற்ற ஜனநாயகன்
விஜய்யின் அரசியல் பயணம் தொடங்கியதால், அவர் தனது திரைப்பயணத்திற்கு எப்போதோ முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டார். அவர் கட்சி தொடங்கியபோது GOAT திரைப்படம் ஓரளவு நிறைவடைந்துவிட்டது. ஒரு திரைப்படத்தில் மட்டும் நடிக்க விஜய், KVN தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் ஒப்பந்தம் செய்திருந்தார். ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ உள்ளிட்ட பலரும் நடித்த இத்திரைப்படத்திற்கு ஜனநாயகன் என பெயரிடப்பட்டது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி அன்று வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், தணிக்கைச் சான்றிதழ் பெறுவதில் சிக்கல் எழுந்தது. தணிக்கை செய்ய மறு ஆய்வு குழு அமைக்கப்பட வேண்டும் என தணிக்கை வாரியம் தெரிவித்தது. உடனே படக்குழு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தது. வழக்கும் தொடர்ந்தது, ஆனால் ஒருகட்டத்தில் படக்குழு வழக்கை வாபஸ் பெற்று மறு ஆய்வு குழுவுக்கு படத்தை அனுப்பினர். இந்நிலையில் மும்பையில் தணிக்கை வாரியம் படத்தை பார்த்து சான்றிதழ் வழங்கிவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தேர்தல் காரணமாக தள்ளிப்போன ரிலீஸ்
ஆனால், மார்ச் 15ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்தன. இதனால், விஜய்யின் ஜனநாயகன் தேர்தல் முடியும் வரை வெளியாகாது என கூறப்பட்டது. வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவும், மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெற இருக்கிறது. அந்த வகையில், ஜனநாயகன் மே மாதத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆரம்பத்தில், அமேசான் பிரைம் ஓடிடி ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் உரிமத்தை பெற்றிருந்தது, ஆனால் ரிலீஸ் தாமதமானதால் அமேசான் அந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்தது. தற்போது Zee5 நிறுவனம் அதன் ஓடிடி உரிமத்தை பெற்றுள்ளதாக தெரிகிறது, Zee Tamil சேட்டிலைட் உரிமத்தை பெற்றிருப்பதாக தெரிகிறது.
ஜனநாயகன் ஆன்லைனில் லீக்
இந்தச் சூழலில், நேற்று முன்தினம் ஜனநாயகன் திரைப்படம் முழுமையாக ஆன்லைனில் சட்டவிரோதமாக வெளியாகியிருக்கும் சூழலில், திரையுலகில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. படத்தை யார் இணையத்தில் சட்டவிரோதமாக வெளியிட்டது என்ற கேள்வி பலரிடத்திலும் உள்ளது. இணையத்தில் வெளியாகியிருப்பது எடிட்டர் வெர்ஷன் என்பதால் நிச்சயம் படக்குழு தரப்பில் இருந்து வெளியாகியிருக்கலாம் என பேசப்படுகிறது.
திமுக, பாஜகவின் கூட்டுச் சதி
ஆனால், விஜய் தரப்பில் இது பாஜகவும், திமுகவும் இணைந்து செய்த கூட்டுச் சதி என வாதிடப்படுகிறது. ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை ஆன்லைனில் சட்டவிரோதமாக வெளியிட்டிருப்பதன் மூலம், விஜய்க்கு மிரட்டல் விடுக்க முயற்சிக்கின்றனர், ஆனால் எந்த மிரட்டலுக்கும் விஜய் பணியமாட்டார் என தவெக தேர்தல் பரப்புரை மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்திருந்தார். அவர்களின் ரசிகர்களும் இதற்கு பின்னணியில் அரசியல் காரணங்கள் இருக்கலாம் என நம்புகின்றனர். குறிப்பாக, மத்திய அரசின் தணிக்கை வாரியத்தை நோக்கியும் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
முற்றிலும் மறுத்த CBFC
இந்நிலையில், தணிக்கை வாரியம் ஜனநாயகன் சட்டவிரோதமாக ஆன்லைனில் லீக் ஆகியிருப்பது குறித்து தன்னிலை விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறது. PIB Maharashtra X பக்கத்தில், "மத்திய திரைப்படச் சான்றிதழ் வாரியத்தில் (CBFC) இருந்து தமிழ் திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்' கசிந்ததாக கூறப்படும் செய்திகள் ஆதாரமற்றவை மற்றும் தவறானவை" என தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை முற்றிலும் மறுத்துள்ளது.
மார்ச் 17ஆம் தேதியே கொடுத்துவிட்டோம்...
மேலும் அந்த பதிவில்,"சான்றிதழுக்காக சமர்பிக்கப்படும், திரையரங்குகளுக்கான அனைத்து திரைப்படங்களுக்கும் பாதுகாப்பான KDM (Key Delivery Message) முறையை பின்பற்றுவதாக CBFC தெளிவுப்படுத்தி உள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், அதில், "உள்ளடக்கத்திற்கான அணுகல் பாஸ்வேர்ட் மூலம் அது பாதுகாக்கப்படுகிறது. மேலும், KDM என்பது தயாரிப்பாளர் / இயக்குநர் ஆகியோரிடமே முழுமையாக இருக்கும். செல்லுபடியாகும் KDM இல்லாமல், திரைப்படத்தை அணுகவோ பார்க்கவோ முடியவே முடியாது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Reports claiming that the Tamil film “Jana Nayagan” was leaked from the Central Board of Film Certification (CBFC) are baseless and misleading.
CBFC has clarified that it follows a secure KDM (Key Delivery Message) system for all theatrical films submitted for certification.… pic.twitter.com/V8qwL7GotP
— PIB in Maharash(@PIBMumbai) April 11, 2026
ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கான டிஜிட்டல் சினிமா தொகுப்பு (DCP) உரிய ஒப்புதலுடன் மார்ச் 17ஆம் தேதி மும்பையில் விண்ணப்பதாரரிடமே (தயாரிப்பாளர்) ஒப்படைக்கப்பட்டது என்றும் அது அன்று முதல் அவர்களிடமே உள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், தங்கள் தரப்பில் இருந்து ஜனநாயகன் திரைப்படம் சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் கசியவில்லை என தணிக்கை வாரியம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதேநேரத்தில் படக்குழு யார் மீதும் குற்றஞ்சாட்டவில்லை என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
