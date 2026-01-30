ஜனநாயகனுக்கு சென்சார் போர்ட் வைத்த செக்! பிப்ரவரியிலும் ரிலீஸாக வாய்ப்பில்லை?

CBFC Files Caveat Petition In Jana Nayagan Issue : நடிகராக இருந்து, தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவராக மாறியவர் விஜய். தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நடிகராக இருந்த இவர், இனி சினிமாவிற்கு வரப்போவதில்லை என்று அறிவித்து விட்டார். இவரது கடைசி படமாகத்தான், ஜனநாயகன் திரைப்படம் உருவாகி இருக்கிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம்:
விஜய் ஹீரோவாக நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியுள்ளார். இந்த படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். படம் பொங்கலையொட்டி வெளியாக இருந்த நிலையில், சென்சார் சான்றிதழ் வழங்காத விவகாரம் பெரிதாக உருவெடுத்தது. இதனால், படத்தின் ரிலீஸ் ஒரிஜினல் ரிலீஸ் தேதியை விட மிக நீண்ட நாட்கள் தள்ளிப்போயுள்ளது. இந்த நிலையில், ஜனநாயகன் படத்திற்கு இன்னும் நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் ஒரு முடிவை தணிக்கை வாரியம் எடுத்திருக்கிறது.
கேவியட் மனு தாக்கல்:
ஜனநாயகன் பட விவகாரத்தில், தங்கள் தரப்பு வாதத்தை கேட்காமல் தீர்ப்பை வழங்கக்கூடாது என்று, தணிக்கை வாரியம் உச்ச நீதிமன்றத்தி கேவியட் மனுதாக்கல் செய்துள்ளது. இப்போது படக்குழுவின் கையில் இரண்டே ஆப்ஷன்கள்தான் உள்ளது. ஒன்று, இழுபறியாக சென்று கொண்டிருக்கும் ஜனநாயகன் வழக்கை நீதிமன்றத்தில் சந்திப்பது. வழக்கு எப்போது முடிகிறதோ அப்போது வரும் முடிவை பொறுத்து புதிய ரிலீஸ் தேதி வெளியாகும். அப்படி இல்லை என்றால், தணிக்கை வாரியத்தின் மீதான வழக்கை வாபஸ் பெற்று, படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்பி, பின்னர் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி முடிவு செய்யப்படும். இதில் எந்த ஆப்ஷனை தொட்டாலும் ஒரு மாதத்திற்கு படத்தை ரிலீஸே செய்ய முடியாது.
