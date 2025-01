கார் ரேஸில் வெற்றி பெற்ற அஜித்! யாரெல்லாம் விஷ் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா?

Celebrities Congratulate Ajith Kumar For Winning In Car Race : தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக வலம் வரும் அஜித் குமார், திரைத்துறையை தாண்டி, தனக்கு பிடித்த சில விஷயங்களிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அப்படி, சமீபத்தில் அவர் கலந்து கொண்ட ஒரு கார் ரேஸிலும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். இதையடுத்து, பிரபலங்கள் பலர் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த வண்ணம் உள்ளனர்.

கார் ரேஸில் அஜித்திற்கு வெற்றி!!

நடிகர் அஜித்குமார் துபாயில் நடைப்பெற்ற 24H கார் ரேஸில் கலந்து கொண்டார். ஆரம்பத்தில் இவரது கார் பிரேக் கோளாறு காரணத்தால் பல்வேறு விபத்துகளை சந்தித்தது. இந்த நிலையில், அவர் அப்போட்டியில் இருந்து விலகுவதாக கூறி, 991 பிரிவில் கலந்து கொண்டார். நேற்று நடைப்பெற்ற இந்த ரேஸில் அவர் 3ஆம் இடத்தை பெற்றார்.

இதில், இந்திய கொடியுடன் அவர் பாேஸ் கொடுத்த வீடியோக்கள் மற்றும் போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வந்தது. இதையடுத்து, நாட்டிற்கே பெருமை சேர்க்கும் வகையில், அஜித் குமார் பெற்றிருக்கும் வெற்றியை திரை பிரபலங்களில் இருந்து அரசியல் பிரபலங்கள் வரை பலர் பாராட்டி பேசி வருகின்றனர்.

ரஜினிகாந்த்:

Congratulations my dear #AjithKumar. You made it. God bless. Love you.#AKRacing

— Rajinikanth (@rajinikanth) January 13, 2025

நடிகர் ரஜினிகாந்த், அஜித்தின் வெற்றி குறித்து ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார். கூடவே, “லவ் யூ” என்றும் கூறியிருக்கிறார்.

கமல்ஹாசன்:

அஜித்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்து கமல்ஹாசன் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு.

Extraordinary achievement by Team #AjithKumarRacing in their maiden race! Thrilled for my friend Ajith, who continues to push boundaries in his diverse passions. A proud and seminal moment for Indian motorsports. pic.twitter.com/DsuCJk4FFB

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) January 12, 2025

இதில் அவர், அஜித்தின் இந்த வெற்றி, இந்தியாவின் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டுகளை மேம்படுத்த உதவும் என தெரிவித்திருக்கிறார்.

லோகேஷ் கனகராஜ்:

“அஜித் சாரை இப்படி பார்ப்பது ஊக்கத்தை கொடுக்கிறது” என தனது ட்விட்டர் எக்ஸ் தள பதிவில் லோகேஷ் கனகராஜ் தெரிவித்திருக்கிறார்.

It's really inspiring and exhilarating to see #AjithKumar sir in this form Your dedication and perseverance towards your commitment never seems to fail. Rock on sir!

— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) January 12, 2025

சிவகார்த்திகேயன்:

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், அஜித்தின் வெற்றி குறித்து பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

Big congratulations to you, AK sir, for your perseverance.

Proud moment, sir #AjithKumarRacing pic.twitter.com/YQ8HQ7sRW2

— Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) January 12, 2025

அதில், “உங்கள் விடாமுயற்சியை பார்க்கும் போது பெருமையாக இருக்கிறது” என பதிவிட்டிருக்கிறார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின்:

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டின் ஸ்போர்ட்ஸ் லோகோவுடன் விளையாடி வெற்றி பெற்ற அஜித்தின் “ஏகே ரேசிங்” நிறுவனத்திற்கு நன்றி என பதிவிட்டிருக்கிறார்.

I am thrilled to hear that Ajith Kumar Sir and his team have secured third place in the 991 category at the 24H Dubai 2025. I extend my heartfelt congratulations to #AjithKumar Sir and his team for this remarkable achievement. I thank @Akracingoffl for displaying our… pic.twitter.com/udtcaSASqE

— Udhay (@Udhaystalin) January 12, 2025

மாதவன்:

நடிகர் மாதவன், நேரிலேயே சென்று அஜித்தின் வெற்றியை கொண்டாடினார்.

So so proud.. what a man. The one and only. Ajith Kumar pic.twitter.com/gSDyndHv4e — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) January 12, 2025

மேற்கூறிய திரைபிரலபலங்கள் மட்டுமன்றி, இயக்குநர்கள் வெங்கட் பிரபு, சிறுத்தை சிவா, இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா, தெலுங்கு நடிகர் நாக சைதன்யா உள்ளிட்ட பலர் அஜித்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | துபாய் கார் ரேஸில் அஜித்திற்கு 3வது இடம்!! இந்திய கொடியுடன் போஸ் கொடுத்த போட்டோஸ்..

மேலும் படிக்க | உடல் எடையை குறைக்க அஜித் சாப்பிட்ட 2 விஷயம்! வெளியான சீக்ரெட்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!