தனுஷ் உடன் நடிக்க மறுத்த பிரபல நடிகை! சொன்ன காரணம் தான் அல்டிமேட்!

தமிழகத்தில் தற்போது தேர்தல் காலம் என்பதால் பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் எதுவும் திரையரங்குகளில் வெளிவராமல் இருந்து வருகின்றன. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் எப்போது வெளியாகும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் இதுவரை வெளியாகவில்லை. இந்த நிலையில், போர் தொழில் என்ற பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராக தடம் பதித்த விக்னேஷ் ராஜாவின் இயக்கத்தில், நடிகர் தனுஷ் நடித்துள்ள ஆக்ஷன் திரில்லர் படமான கர வரும் ஏப்ரல் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் இந்த படத்தை பிரம்மாண்ட பொருட்செலவில் தயாரித்துள்ளது. ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தில் கே.எஸ். ரவிக்குமார், ஜெயராம், எம்.எஸ். பாஸ்கர், கருணாஸ், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு என ஒரு பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்துள்ளனர். மேலும், இந்த படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக, மலையாளம் மற்றும் தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் இளம் நடிகையான மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார்.
Bookings open NOW pic.twitter.com/km9drUWhj5
— Dhanush (@dhanushkraja) April 27, 2026
கதாநாயகி தேர்வில் நடந்த சுவாரஸ்யம்
தமிழ் சினிமாவில் நீண்ட காலமாகவே வெளி மாநில நடிகைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது என்றும், தமிழ் பேசும் நடிகைகளுக்கு பெரிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் விவாதங்களும் இருந்து வருகின்றன. சமீபகாலமாக தெலுங்கு மற்றும் மலையாள மொழிகளை சேர்ந்த கதாநாயகிகளுக்குத் தமிழ் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில், கர படத்திலும் தனுஷுக்கு ஜோடியாக மலையாள நடிகை மமிதா பைஜு ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். இவரை எதற்காக இந்த கதாபாத்திரத்திற்கு தேர்வு செய்தீர்கள் என்ற கேள்விக்கு இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா பதிலளித்துள்ளார்.
25 நடிகைகளுக்கு நடந்த ஆடிஷன்
இதுகுறித்து இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா கூறுகையில், "கர திரைப்படத்தில் கதாநாயகி கதாபாத்திரத்திற்கு ஆரம்பத்தில் மமிதா பைஜு எங்களின் முதல் தேர்வாக இருக்கவில்லை. இந்த கிராமத்து நாயகி கதாபாத்திரத்திற்காக நாங்கள் 20 முதல் 25 நடிகைகளுக்கு ஆடிஷன் நடத்தினோம். இதில் பல திறமையான தமிழ் நடிகைகளும் கலந்துகொண்டனர். சினிமாவை பொறுத்தவரை நடிகைகள் தேர்வு செய்யப்படுவது அவர்களின் மொழி மற்றும் அவர்கள் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை பொறுத்து அல்ல; அவர்களின் நடிப்பு திறன், சந்தை மதிப்பு மற்றும் குறிப்பிட்ட அந்தக் கதாபாத்திரத்திற்கு அவர்கள் எந்த அளவிற்கு பொருந்துவார்கள் என்பதை பொறுத்தே முடிவாகிறது," என்று தெளிவுபடுத்தினார்.
மமிதா பைஜு தேர்வு செய்யப்பட்டது ஏன்?
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நாங்கள் நடத்திய ஆடிஷனில் பல நடிகைகள் கலந்து கொண்டாலும், நாங்கள் எதிர்பார்த்த நடிப்பு திறனுக்கு யாரும் முழுமையாக நியாயம் செய்யவில்லை. இறுதியாகத்தான் மமிதா பைஜுவை ஆடிஷன் செய்தோம். அவருடைய நடிப்புத் திறன், இயல்பான உணர்ச்சி வெளிப்பாடு மற்றும் எங்களின் கிராமத்து கதாபாத்திரத்திற்கு தேவையான அனைத்தும் அவரிடம் இருந்தன. இந்த கதாபாத்திரத்திற்கு அவர் 100 சதவீதம் பொருத்தமானவர் என்ற நம்பிக்கை வந்த பிறகே, அவரை நாயகியாக ஒப்பந்தம் செய்தோம்," என்று தெரிவித்தார். இயக்குநரின் இந்த விளக்கம், மமிதாவை எதற்காக இந்த கதாபாத்திரத்திற்கு தேர்வு செய்தார்கள் என்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடையாக அமைந்துள்ளது.
தனுஷுடன் நடித்த அனுபவம் பற்றி மமிதா பைஜு
கர படத்தில் தனுஷுடன் நடித்தது குறித்து நடிகை மமிதா பைஜு சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் பகிர்ந்துகொண்டார். அதில், "தனுஷ் சார் ஒரு நடிப்பு பல்கலைக்கழகம் போன்றவர். அவரிடமிருந்து நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொண்டோம். அவர் மிக கடினமான உழைப்பாளி. நாள் முழுக்க தொடர்ந்து வேலை செய்தாலும், சோர்வாக இருக்கிறது என்ற வார்த்தையை அவர் சொல்லவே மாட்டார். அதனை நான் அவரிடமிருந்து கற்றுக் கொண்டேன். துணை நடிகர்களுக்கு அவர் எப்போதுமே சௌகரியமான சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். தான் ஏற்கும் கதாபாத்திரத்திற்கு அவர் 100% உண்மையாக இருக்கிறார். ஒரு காட்சியில் அவர் நடித்ததை பார்த்து நான் மெய்மறந்து போனேன். கர திரைப்படத்தின் மூலம் முதல் முறையாக ஒரு கிராமத்து பெண்ணாக நான் நடித்திருக்கிறேன். அது எனக்கு சிறப்பாக பொருந்தி இருக்கிறது," என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மமிதாவிற்கு முன் முதல் சாய்ஸ் யார்?
கர திரைப்படத்தில் மமிதா பைஜு நடித்துள்ள அந்த கிராமத்து கதாபாத்திரத்திற்கு, முதலில் நடிகை சைத்ரா ஜே. அச்சாரை நடிக்க வைக்கவே படக்குழு திட்டமிட்டிருந்தது. 3BHK, மை லார்ட் போன்ற படங்களில் நடித்த சைத்ராவை அணுகி இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா கதையை கூறியுள்ளார். ஆனால், தான் ஏற்கனவே நடித்து வரும் மை லார்ட் படத்திலும் இதே போன்ற தோற்றத்தில்தான் நடித்து வருவதாகக் கூறி, அவர் கர படத்தில் நடிக்க மறுத்துவிட்டார். இது குறித்து இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா கூறுகையில், "சைத்ரா நடிக்க மறுத்த பிறகே மமிதா பைஜுவை இந்த கதாபாத்திரத்திற்காக அணுகினோம். ஆரம்பத்தில், இப்படிப்பட்ட ஒரு சவாலான கிராமத்து ரோலில் நடிக்க மமிதா சம்மதிப்பாரா என்ற சந்தேகம் எனக்கு இருந்தது. ஆனால், கதையை கேட்டதும் அவர் உடனடியாக நடிக்க ஒப்புக்கொண்டு எனக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்தார்," என தெரிவித்துள்ளார்.
கர படத்தின் கதைக்களம்
கர திரைப்படம் 1991ம் காலகட்டத்தில் ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற ஒரு வங்கி கொள்ளையை மையமாக வைத்து, ஆக்ஷன் மற்றும் திரில்லர் பின்னணியில் உருவாகியுள்ளது. இந்த படத்தின் ட்ரெய்லர் சமீபத்தில் வெளியாகி மிக பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. தனுஷுக்கு இது மற்றொரு மாபெரும் வெற்றி படமாக அமையும் என்று அவரது ரசிகர்கள் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர். ஏப்ரல் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் படம் வெளியாக உள்ளதால், பலரும் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
