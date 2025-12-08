படையப்பா படம் வெளியான போது எவ்வளவு வசூல் செய்தது தெரியுமா?

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் 1999-ம் ஆண்டு வெளியான 'படையப்பா' திரைப்படம், தமிழ் சினிமாவில் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூலில் புதிய வரலாற்றையே எழுதியது. கே.எஸ். ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் வெளியான இப்படம், அந்த காலத்திலேயே சுமார் ரூ.60 கோடி வரை வசூலித்து சாதனை படைத்தது என்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 1999-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வெளியான இப்படம், தமிழகத்தில் மட்டும் சுமார் ரூ.30 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்தது. உலகளவில் இதன் மொத்த வசூல் ரூ.60 கோடியை தொட்டது. ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையில் உருவான “படையப்பா” படத்தில் சூப்பர்ஸ்டாருடன் நடிகர் திலகம் சிவாஜிகணேசன் இணைந்து நடித்திருந்தார். சௌந்தர்யா, ரம்யா கிருஷ்ணன், செந்தில், மணிவண்ணன், அப்பாஸ் என பெரும் நட்சத்திர பட்டாளம் இணைந்து நடித்தனர். அருணாச்சலா சினி கிரியேஷன்ஸ் சார்பில் , கே. சத்திய நாராயணா, எம். வி கிருஷ்ணா ராவ் மற்றும் கே விட்டல் பிரசாத் ஆகியோர் தயாரித்தனர். இணை தயாரிப்பாளராக பி. எல். தேனப்பன் பணியாற்றினார்.
என் திரை வாழ்வில் படையப்பா மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அந்தப் பட நினைவுகள் சிலவற்றை உங்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்கிறேன். #Padayappahttps://t.co/bHMT39f1Wh pic.twitter.com/pRaPmOE5Mv
— Rajinikanth (@rajinikanth) December 8, 2025
முதல் 50 கோடி படம்
தமிழ் சினிமாவில் ரூ.50 கோடி வசூலை தாண்டிய முதல் சில படங்களில் படையப்பாவும் ஒன்று. இந்த சாதனையை முறியடிக்க தமிழ் சினிமாவுக்கு சுமார் 8 ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டன. 2007-ம் ஆண்டு ரஜினியின் மற்றொரு பிரம்மாண்ட படமான 'சிவாஜி' வெளியாகி ரூ.100 கோடி வசூல் செய்த பிறகே படையப்பாவின் சாதனை முறியடிக்கப்பட்டது.
டிசம்பர் 12-ல் மீண்டும் படையப்பா
ரஜினிகாந்தின் 75-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, வரும் டிசம்பர் 12, 2025 அன்று 'படையப்பா' திரைப்படம் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியிடப்படவுள்ளது. 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ள மவுசு கொஞ்சமும் குறையவில்லை என்பதை இது காட்டுகிறது. ஒருபுறம் படையப்பா ரீ-ரிலீஸ் கொண்டாட்டம் இருக்க, மறுபுறம் ரஜினியின் அடுத்த படமான 'தலைவர் 173' குறித்த அறிவிப்புக்காக ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
இயக்குநர் யார்?
'பார்க்கிங்' (Parking) படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் தான் இந்த படத்தை இயக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் இப்படத்தை தயாரிக்க உள்ளது. ரஜினியின் பிறந்தநாளான டிசம்பர் 12 அன்று இந்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகுமா என்பது தான் தற்போதைய மில்லியன் டாலர் கேள்வி. சில தகவல்கள் அறிவிப்பு தள்ளிப்போகலாம் என்றும் கூறுகின்றன. பழைய சாதனை படமான படையப்பாவை கொண்டாடுவதா அல்லது புதிய பட அறிவிப்புக்காக காத்திருப்பதா என ரஜினி ரசிகர்கள் இரட்டை மகிழ்ச்சியில் திக்குமுக்காடி வருகின்றனர்.
