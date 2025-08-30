“கிம்ச்சி தோசா” மூலம் புதிய இசை உலகில் காலடி எடுத்து வைத்த Cheers Music!

Cheers Music-kimchi dosa: புதிய இசை கலைஞர்களின் கனவுகளை நனவாக்கும் நோக்கில் CHEERS MUSIC நிறுவனம் அறிமுகமாகியுள்ளது.
இசையமைப்பாளர் தரன் உருவாக்கிய இசையில், நடிகர் ஆரி அர்ஜுனன் மற்றும் இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற கார்பந்தய வீரர் நரேன் கார்த்திகேயன் முதன்முறையாக இணைந்துள்ளனர்.
சியர்ஸ் மியூசிக்குடன் கைகோர்த்து உருவான பிரம்மாண்டமான இசை ஆல்பமான “கிம்ச்சி தோசா”, விநாயகர் சதுர்த்தி தினத்தில் வெளியிடப்பட்டது.
இந்த மியூசிக் வீடியோ ஆல்பத்தில், ஆரி அர்ஜுனனுடன் இணைந்து நடனமாடியிருப்பது தென்கொரியாவின் பிரபல பாடகி அவுரா. இவர் முன்னாள் AA பேண்ட் ஐடல் குரூப்பின் பாடகி; தற்போது தனியாக சோலோ ஆல்பங்களில் பாடி வருகிறார்.
சின்னத்திரையில் “வா தமிழா வா” உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்து வரும் Cheers Entertainment, இந்த கிம்ச்சி தோசா இசை ஆல்பத்தின் மூலம் தனது புதிய ஆடியோ லேபிள் “Cheers Music”-ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்தோ–கொரியன் கூட்டணியில் உருவான இந்த பாடல், உலக இசை ரசிகர்களுக்கான புதிய முயற்சியாக திகழ்கிறது. நிறுவனர் அபிலஷா கூறுகையில்:
“இசை கலைஞர்களின் கனவுகளை நனவாக்கும் தளமாக இந்த நிறுவனம் உருவானது. புது இசையமைப்பாளர்கள், பாடகர்கள், பாடலாசிரியர்கள் என பல திறமையாளர்களை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதே எங்கள் குறிக்கோள். இசை எல்லைகளை தாண்டி, அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கும் பாலமாக இருக்கும்.”
இந்த ஆல்பத்தில் இசையமைப்பாளர் தரன் மட்டுமின்றி, ஒளிப்பதிவாளர் ரவிவர்மன் ASC ISC, புரொடக்ஷன் டிசைனர் முத்துராஜ், எடிட்டர் ரூபன், மற்றும் TDC நடனக்குழு ஆகியோர் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளனர்.
மேலும், நடிகை சான்வியும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இவ்வாறு, தமிழ், இந்தியா, மற்றும் கொரியாவை இணைக்கும் கலாச்சார இசைத் தொடர்பை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதே இந்த Cheers Music நிறுவனத்தின் இலக்கு.
சுருக்கமாக:
- CHEERS MUSIC – புதிய இசை கலைஞர்களின் கனவை நனவாக்கும் நோக்கில் தொடங்கியது.
- முதல் வெளியீடு – “கிம்ச்சி தோசா” மியூசிக் வீடியோ, விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று ரிலீஸ்.
- இசையமைப்பாளர் தரன் – இசையமைத்து, ஆல்பத்திலும் நடித்துள்ளார்.
- ஆரி அர்ஜுனன் – முதல் முறையாக இசை ஆல்பத்தில் நடித்துள்ளார்.
- நரேன் கார்த்திகேயன் – புகழ்பெற்ற கார்பந்தய வீரர், இதில் இணைந்துள்ளார்.
- கொரிய பாடகி அவுரா – முன்னாள் AA பேண்ட் பாடகி, ஆரியுடன் நடனமாடியுள்ளார்.
- நடிகை சான்வி – முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
- செய்த கலைஞர்கள் – ஒளிப்பதிவு: ரவிவர்மன் ASC ISC, கலை வடிவமைப்பு: முத்துராஜ், எடிட்டிங்: ரூபன், நடனம்: TDC குழு.
- Cheers Entertainment – “வா தமிழா வா” போன்ற நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்து வரும் நிறுவனம்.
- இந்த ஆல்பம் மூலம் – புதிய ஆடியோ லேபிள் “Cheers Music” அறிமுகம்.
- Indo–Korean Collaboration – கலாச்சாரங்களை இணைக்கும் புதிய முயற்சி.
- நிறுவனர் அபிலஷா – “இசை எல்லைகளை தாண்டி, திறமைகளை உலகுக்கு கொண்டு செல்லுவதே நோக்கம்” என தெரிவித்துள்ளார்.