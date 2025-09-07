வலுக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பிரச்சனை! ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த முதல் நேர்காணல்..

Joy Crizildaa Interview : திரையுலக பிரபலம் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் பிரச்சனை நாளுக்கு நாள் வலுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், ஜாய் கிரிஸில்டா சமீபத்தில் கொடுத்துள்ள நேர்காணல் வைரலாகி வருகிறது.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பிரச்சனை!
குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் நடுவராக இருப்பவர், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். மெகந்தி சர்கஸ் மற்றும் பென்குயின் உள்ளிட்ட படங்களில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இவர், தன்னை காதலித்து திருமணம் செய்து கர்ப்பமாக்கியதாக பிரபல ஸ்டைலிஸ்ட் ஜாய் கிரிஸில்டா சமீபத்தில் அதிர்ச்சிகரமான விஷயத்தை பதிவிட்டார்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் எற்கனவே ஸ்ருதி என்பவரை திருமணம் செய்து 2 குழந்தைக்கு தகப்பன் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், இவர் வேறு ஒரு பெண்ணை இதற்கிடையில் திருமணம் செய்ததுதான் சர்ச்சையை கிளப்பியது.
ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த நேர்காணல்..
ஜாய், சமீபத்தில் சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு ஒன்றை அளித்தார். அதில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னுடன் கடந்த சில நாட்களாக டச்சிலேயே இல்லை என்றும் தனக்கும் தன் குழந்தைக்கும் நியாயம் வேண்டும் என்றும் கூறினார். தன் முதல் மனைவியை சட்டப்பூர்வமாக பிரிந்திருப்பதாக கூறியதால், அவரை தான் திருமணம் செய்ய ஒப்புக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்து இருந்தார். இதையடுத்து, இந்த பிரச்சனைகளுக்கு பிறகு ஜாய் கிரிஸில்டா முதன்முறையாக ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டுள்ளார்.
இந்த நேர்காணலில் அவர் தான் பணத்துக்காக எதையும் செய்யவில்லை என்றும், தன் குழந்தைக்கு ரங்கராஜின் இனிஷியல் வேண்டும் என்றும் தெரிவித்து இருக்கிறார். இப்போது கர்ப்பமாக இருக்கும் குழந்தையையும் கலைக்க முன்னர் முடிவு எடுத்திருந்ததாகவும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.
முதல் மனைவி வாய் திறக்காதது ஏன்?
ஜாய் கிரிஸில்டா, அந்த நேர்காணலில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் முதல் மனைவி ஸ்ருதிக்கு இரண்டாவது திருமணம் நடந்தது தெரியும் என்று கூறியதை அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. “ஸ்ருதியிடம் என் நம்பர் இருக்கிறது, இந்த வீட்டின் முகவரி அவருக்கு தெரியும். நான் போன் செய்த போதும் அவர் எடுக்கவில்லை. இரண்டாவது திருமணம் ஆனதும் அவருக்கு நன்றாகவே தெரியும். ஆனால் அவர் இதுவரை மெளனமாக இருப்பது ஏன்?” என்று ஜாய் கிரிஸில்டா கேள்வி கேட்கிறார். இவர் மெளனத்திற்கு பின்னால் என்ன இருக்கிறது என்பதை அவரே வந்து கூறினால்தான் தெரியும்.
முதல் மனைவி போட்ட பதிவு!
ஸ்ருதி-ஜாய் இருவருமே தங்களது பயோக்களில் “மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் மனைவி” என்று குறிப்பிட்டு இருக்கின்றனர். தன் கணவர் மற்றும் பிள்ளைகளுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை தன் இன்ஸ்டா பக்கத்தில் Pin செய்திருக்கும் ஸ்ருதி, சில மாதங்களுக்கு முன்பு ரங்கராஜ் குறித்த கிசுகிசு எழுந்த போது, “ஆம், நான்தான் அவரது மனைவி” என்று ஒரு கமெண்டை பதிவிட்டார்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தன்னுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை ஜாய் பதிவிட்டவுடன் அவரை ப்ளாக் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. முன்னர், தனது முதல் மனைவி ஸ்ருதியை அன்ஃபாலோ செய்திருந்த இவர், இப்போது ஃபாலோ செய்து வருவதும் கவனம் ஈர்த்திருக்கிறது.
ரங்கராஜ் வாய் திறக்காதது ஏன்?
இத்தனை பிரச்சனைக்கும் நடுவில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன் தரப்பில் இருக்கும் விஷயங்களை எங்குமே கூறவில்லை. மாறாக, தன்னை யாரேனும் கலாய்த்து பதிவிட்டால் அதில் கமெண்ட் செய்து வருகிறார். ஒரு சில பிரபலங்களும் இவருக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றனர்.
மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-2வது மனைவி ஜாய் கிரிஸில்டா வயது வித்தியாசம்..என்ன தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | ‘தர்மம் ஜெயிக்கும்’ ஜாய் கிரிஸில்டா போட்ட பதிவு! மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது நேரடி தாக்கு?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ