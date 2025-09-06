English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

‘தர்மம் ஜெயிக்கும்’ ஜாய் கிரிஸில்டா போட்ட பதிவு! மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது நேரடி தாக்கு?

Joy Crizildaa New Post : மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் 2வது மனைவி ஜாய் கிரிஸில்டா, இணையத்தில் தற்போது வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 6, 2025, 10:46 AM IST
  • ஆண்களை கடவுள் தண்டிப்பார்-ஜாய்
  • மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் குறித்த பதிவா?
  • முழு விவரம் இதோ..

Joy Crizildaa New Post : நடிகரும் சமையல் கலை நிபுணருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சமீபத்தில் இரண்டாவது திருமண சர்ச்சையில் சிக்கினார். இதையடுத்து, ஜாய் கிரிஸில்டா சமீபத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் 2வது திருமண சர்ச்சை!

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் 5வது சீசனில் புது நடுவராக வந்தவர், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். மெகந்தி சர்கஸ், பென்குயின் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்திருந்த இவர், பல திரையுலக பிரபலங்களின் வீட்டு விசேஷங்களுக்கு கேட்டரிங் செய்து தருவார். இதையடுத்து, சமீபத்தில் தனக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜிற்கும் திருமணம் நடந்ததாகவும், இப்போது தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் ஜாய் கிரிஸில்டா அறிவித்தார். சில நாட்களுக்கு முன்பு, ரங்கராஜ் மீது கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் கொடுத்த அவர், தன்னுடன் இப்போது மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பேசுவதே இல்லை என்று கூறியிருக்கிறார்.

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், ஏற்கனவே ஸ்ருதி ரங்கராஜ் என்பவரை திருமணம் செய்து, 2 குழந்தைகளுக்கு தகப்பனாக இருக்கிறார். இவர், தன் மனைவியை சட்டப்பூர்வமாக பிரிந்து வாழ்வதாக தன்னிடம் கூறியதால், தான் அவரை திருமணம் செய்ததாக ஜாய் கிரிஸில்டா தெரிவித்திருக்கிறார்.

ஜாய் கிரிஸில்டா பதிவு!

சமீபத்தில் ஜாய் கிரிஸில்டா, தனது சமூக வலைதளங்களில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "பெண்களை ஏமாற்றும் ஆண்களை கடவுள் கண்டிப்பாக தண்டிப்பார். தர்மம் ஜெயிக்கும்” என்று பதிவிட்டுள்ளார். இது, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீதான நேரடி தாக்குதலாக இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர்.

எதற்கும் ரியாக்ட் செய்யாத மாதம்பட்டி!

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தன்னை பற்றி வெளிவந்த எந்த சர்ச்சைக்கும் பதிலளிக்காமல் இருக்கிறார். குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் எப்போதும் போல சகஜமாக இருக்கும் இவர், இன்னும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அல்லது தனது தரப்பில் இருக்கும் விளக்கம் என எதையும் தெரிவிக்கவில்லை. இரு பெண்களுக்கு கணவராக இருக்கும் இவர் மீது, முதல் மனைவி புகார் கொடுத்தால் நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்பிருப்பதாக சட்டம் தெரிந்தவர்கள் சொல்கின்றனர்.

ஜாய் கிரிஸில்டா பழி வாங்குகிறாரா?

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் விஷயத்தில், ஜாய் கிரிஸில்டா எடுக்கும் நடவடிக்கைகளை பார்த்தால், அவர் பழிவாங்குவது போல் இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். இந்த பிரச்சனை, இப்போது எழுந்ததது அல்ல, இந்த வருடத்தின் தொடக்கத்திலேயே எழுந்தது. அப்போது ஜாய் கிரிஸில்டா, தன்னை “Mrs. Rangaraj” என்று பல இடங்களில் குறிப்பிட்டு வந்தார். அப்போது மாதம்பட்டியின் மனைவி ஸ்ருதி, ‘நான்தான் அவரது மனைவி’ என்று ஒரு கமெண்டை தனது சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட, இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது.

ஜாய், திருமண புகைப்படங்களை வெளியிட்டது, பின்னர் தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாக தெரிவித்தது, தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து வீடியோக்களை பதிவிட்டது என அனைத்துமே மாதம்பட்டி ரங்கராஜை பழிவாங்கும் நோக்கிலும், அவரது முகத்திரையை அவிழ்க்கும் நோக்கிலும் இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். இருப்பினும், இது குறித்து இரு தரப்பிலும் என்ன நடந்தது என்று கேட்டால்தான் உண்மை என்ன என்பது தெரியும்.

மேலும் படிக்க  | மாமா பொண்ணு, வழக்கறிஞர், சமூக போராளி! மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் முதல் மனைவி யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-2வது மனைவி ஜாய் கிரிஸில்டா வயது வித்தியாசம்..என்ன தெரியுமா?

