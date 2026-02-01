English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
“எனக்கு ஏன் சிறந்த நடிகர் விருது கொடுக்கல?” கொந்தளித்த பிரபலம்! வைரலாகும் வீடியோ..

Child Ashwanth Questions About Child Artist Award : தமிழக அரசின் திரைப்பட விருதுகள் பட்டியல் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இதையடுத்து, இதில் தனக்கு விருது கிடைக்கவில்லை என்ற அதிருப்தியில், குழந்தை நட்சத்திரம் ஒருவர் பேசியிருப்பது வைரலாகி வருகிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 1, 2026, 01:01 PM IST
Child Ashwanth Questions About Child Artist Award : சில நாட்களுக்கு முன்பு, தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு துறைகளில் திரைப்பட விருதுகளை அறிவித்திருந்தது. இதில், சிறந்த நடிகர்கள், சிறந்த நடிகைகள், சிறந்த இசையமைப்பாளர்கள், சிறந்த இயக்குநர்கள், சிறந்த படம் என பல்வேறு நட்சத்திரங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இதில் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டது, சிறந்த குழந்தை நட்சத்திரங்கள் என்கிற பட்டியல். இதில், தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படாததால், மன உளைச்சலுக்கு உள்ளான குழந்தை நட்சத்திரம் ஒருவர் வீடியோ பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

குழந்தை நட்சத்திரம்:

தமிழ் திரையுலகில், சில தேர்ந்தெடுத்த குழந்தைகள் மட்டுமே தொடர்ச்சியாக படங்களில் நடிப்பர். ஒரு சிலர், தனக்கு கிடைத்த சினிமா வாய்ப்பை அப்படியே பயன்படுத்தி, தொடர்ந்து வளர்ந்த பின்பும் லீட் ரோலில் நடித்து முன்னேறி விடுவர். அப்படி கவனம் ஈர்த்த குழந்தை நட்சத்திரங்களுள் ஒன்றாக இருப்பவர், அஸ்வந்த். இவரது முழு பெயர் அஸ்வந்த் அசோக் குமார். இவர், முதன் முதலில் ஜீ தமிழில் குழந்தைகளுக்கான ரியாலிட்டி ஷோவில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற பிறகு இவருக்கு பல்வேறு பட வாய்ப்புகள் கிடைத்தது. சண்டக்கோழி படத்தின் 2ஆம் பாகத்தில் நடித்து பிரபலமானார். தொடர்ந்து, ஐரா, சூப்பர் டீலக்ஸ், வெண்ணிலா கபடிக்குழு 2, ஆக்‌ஷன், தம்பி, உள்ளிட்ட படங்களில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்தார்.

ராசுகுட்டி..

அஸ்வந்த் நடித்ததிலேயே மிகவும் ஹிட் ஆன ஒரு கதாப்பாத்திரம், ‘சூப்பர் டீலக்ஸ்’ படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ராசுகுட்டி பாத்திரம்தான். 2019ஆம் ஆண்டு வெளியாகி இருந்த இந்த படத்தை தியாகராஜ குமாரராஜா இயக்கியிருந்தார். இதில் திருநங்கையாக மாறிய தனது தந்தையை (விஜய் சேதுபதி) அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் ராசுக்குட்டியாக பலரது மனங்களில் நின்றார். 

“எனக்கு ஏன் விருது கிடைக்கல?”

தமிழ்நாடு அரசு, சமீபத்தில் திரைப்பட விருதுகளை அறிவித்த போது அதில் சில பிரபலங்களுக்கு அதிருப்தி இருந்தது. இருப்பினும் அவர்கள் இதனை மறைமுக பதிவாகவே வெளியிட்டனர். ஆனால், இந்த குழந்தை நட்சத்திரமோ நேரடியாகவே தனக்கு விருது வழங்கப்படாதது ஏன் என்று கேட்டிருக்கிறார். கூடவே, “தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த சிறந்த குழந்தை நட்சத்திரமாக நான் இருப்பேன் என்று நினைத்தேன். 2019ல ரிலீஸ் ஆன சூப்பர் டீலக்ஸ் படத்தில் ராசுக்குட்டியாக நடித்திருந்தேன். அதற்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என நம்பினேன். ஆனால் கிடைக்கவில்லை. சரி அதற்குதான் கிடைக்கவில்லை, என்று நினைத்து 2022வில் வெளியான ‘மை டியர் பூதம்’ படத்திற்காவது கிடைக்கும் நினைத்தேன். ஆனால், அதுவும் கிடைக்கவில்லை. 

நடுவர் குழுவெல்லாம் இது போன்ற படங்களை பார்க்கிறார்களா இல்லையென்றே தெரியவில்லை. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நடிப்பதற்கான காரணமே, அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்றுதான். ஆனால், ஏன் இப்படி அநியாயம் செய்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை” என்றெல்லாம் பேசியிருக்கிறார்.

பா.ரஞ்சித், தினேஷ் அதிருப்தி!

இதற்கு முன்னர், பிரபல இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், “தமிழ் நாடு அரசு திரைப்பட விருதுகள் அறிவித்துள்ள இச்சூழலில், உங்களிடம் ஒரு கேள்வி? தமிழ்நாடு மற்றும் இந்திய அளவில் அரசு மற்றும் தனியார் விருது அமைப்புகள் உண்மையாகவே நேர்மையாக செயல்படுகிறதா?” என்று கேட்டிருந்தார். இதுவும் மக்கள் மத்தியில் பரவலான பேச்சுக்கு காரணமாக இருந்தது.

கனா படத்தில் ‘வாயாடி பெத்தபுள்ள’ பாடலை பாடிய சிவகார்த்திகேயன் மகள் ஆராதனாவிற்கு சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான விருதும், ‘ஓ மை டாக்’ படத்தில் முதன்முதலாக நடித்த அருண் விஜய்யின் மகன் அர்ணவ்விற்கு சிறந்த குழந்தை நட்சத்திரத்திற்கான விருதும் கிடைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Ashwanth AshokkumarTN awardsCinema awardsSuper Deluxe

